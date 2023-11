DISTRICT DE SQUAMISH, BC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Les infrastructures de traitement des eaux usées vieillissantes desservant les collectivités de la région du Sea to Sky Country seront améliorées et remplacées afin de répondre à une croissance future grâce à un investissement combiné de plus de 11,1 millions de dollars de la part du gouvernement du Canada, du gouvernement de la Colombie-Britannique, du district of Squamish et du district régional de Sunshine Coast. Annoncés par le député Patrick Weiler, la ministre Anne Kang, le maire Armand Hurford et le président du Conseil Leonard Lee, ces projets permettront de veiller à ce que des services efficaces et fiables de traitement des eaux usées soient offerts dans le district de Squamish et le district régional de Sunshine Coast.

À Squamish, ce financement permettra d'améliorer les systèmes de traitement primaire et secondaire et de traitement des boues de la station de traitement des eaux usées Mamquam. De nouvelles installations et de nouveaux équipements seront ajoutés à la station existante afin d'améliorer la fiabilité et l'efficacité des services. Ces améliorations permettront d'accroître la capacité de fonctionnement et la qualité des services de traitement des eaux usées offerts dans le district tout en prévoyant une croissance future.

Dans le district régional Sunshine Coast, ce financement permettra de construire une nouvelle installation de traitement des eaux usées qui remplacera les systèmes existants de traitement et de dispersion. La nouvelle installation aura une meilleure capacité de fonctionnement que le système antérieur de traitement des eaux usées de Langdale, ce qui permettra d'alléger le fardeau sur les systèmes de traitement des eaux environnants et d'améliorer les services offerts à la collectivité.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience des collectivités et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

«Le gouvernement du Canada s'est engagé à collaborer avec les gouvernements provinciaux et les administrations municipales pour mettre en place les infrastructures essentielles qui permettront aux collectivités de se développer et d'être résilientes à long terme. L'investissement de plus de 4,4 millions de dollars du gouvernement du Canada appuiera la prestation de services fiables et efficaces de traitement des eaux usées à Squamish et dans le district régional de Sunshine Coast, ce qui protégera notre environnement. Nous continuerons d'investir dans des projets d'infrastructure essentiels comme ceux-ci, qui contribuent à bâtir des collectivités plus sûres et plus fortes pour tous.»

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea-to-Sky Country, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

«La Colombie-Britannique est d'une beauté à en couper le souffle. C'est pourquoi tous les ordres de gouvernement travaillent en vue de protéger non seulement l'environnement, mais les collectivités qui prospèrent au sein de notre province. Investir dans des projets comme l'usine de traitement des eaux usées Mamquam et la nouvelle installation de traitement des eaux usées de Langdale nous permettra d'offrir des services plus efficaces, plus propres et plus fiables aux Britanno-Colombiens pour de nombreuses années.»

L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la C.-B.

«Nous sommes reconnaissants de cette annonce alors que nous devons faire face aux pressions en vue d'adapter nos besoins en infrastructures à long terme à la croissance rapide de notre collectivité. Nous remercions nos partenaires fédéraux et provinciaux d'avoir soutenu cette importante modernisation qui augmentera la capacité, le rendement et la résilience de notre station d'épuration des eaux usées.»

Son honneur Armand Hurford, maire du district de Squamish

«Cette annonce est la bienvenue alors que nous devons relever les défis liés au vieillissement des infrastructures dans notre région. Nous remercions nos partenaires fédéraux et provinciaux pour ce financement qui contribuera à alléger le fardeau financier des utilisateurs du réseau de traitement des eaux usées de Langdale.»

Leonard Lee, président du Conseil du district régional de Sunshine Coast

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 4 441 695 $ dans ces projets. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 3 701 042 $ et les municipalités investissent 2 961 501 $.

investit 4 441 695 $ dans ces projets. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 3 701 les municipalités investissent 2 961 501 $. Le financement du gouvernement du Canada est accordé au titre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

est accordé au titre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet aide à bâtir des collectivités plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en appuyant les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 88 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 407 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 256 millions de dollars.

Dans le cadre du Plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays. Infrastructure Canada contribue à relever les défis complexes auxquels les Canadiens et Canadiennes sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

