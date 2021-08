Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans les infrastructures locales pour aider à établir des liens communautaires dans la région de l'île de Vancouver

COURTENAY-COMOX, BC, le 10 août 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique continuent d'investir dans les infrastructures durant cette période sans précédent afin de répondre aux besoins des communautés partout dans la province, d'améliorer la qualité de vie des personnes et de contrer l'impact économique de la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, Ron McKinnon, député de Coquitlam--Port Coquitlam, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des collectivités, et l'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement pour 21 projets d'infrastructures locales dans la région de l'île de Vancouver. Elles étaient accompagnées de Ronna-Rae Leonard, membre de l'Assemblée législative de Courtenay-Comox (Colombie-Britannique), de son honneur Russ Arnott, maire de Comox, de son honneur Bob Wells, maire de Courtenay, et de son honneur John Ranns, maire de Metchosin.

Parmi les projets annoncés aujourd'hui, les villes de Courtenay et de Comox améliorerons le transport actif dans leurs collectivités dans le but de promouvoir un mode de vie sécuritaire et dynamique. Ces projets comprennent la construction de pistes cyclables le long de la 17e rue à Courtenay et de l'avenue Comox à Comox. De plus, Comox améliorera la sécurité des piétons en créant des trottoirs du côté sud de la nouvelle piste cyclable.

Le district de Metchosin réparera une école primaire désaffectée dans le cadre de son projet d'infrastructure de bien-être communautaire. Le projet permettra de créer une installation polyvalente à laquelle la communauté de Metchosin et la Première Nation voisine de Sc'ianew (Beecher Bay) pourront avoir accès et où elles pourront tenir en toute sécurité les activités et les rassemblements quotidiens de leurs communautés.

Le centre communautaire et l'établissement scolaire de la Première Nation Mowachaht/Muchalaht seront équipés de panneaux solaires et d'un système de batteries. Ces appareils permettront d'accroître la résilience de la communauté en offrant un espace de rassemblement sécuritaire lors des fréquentes coupures de courant et un accès fiable à de la nourriture et à des services de santé en cas d'urgence.

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique investissent plus de 12 millions de dollars dans les 21 projets annoncés pour la région de l'île de Vancouver dans le cadre du nouveau volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du Canada s'élève à plus de 10,3 millions de dollars et celle de la Colombie-Britannique à plus de 1,7 million de dollars.

« Je suis ravie d'annoncer un investissement fédéral de plus de 10,3 millions de dollars pour améliorer certaines infrastructures locales essentielles dans les municipalités et les communautés autochtones de l'île de Vancouver. Ces projets permettront, entre autres, de créer des sentiers polyvalents et de moderniser les bâtiments communautaires, ce qui renforcera la cohésion au sein des communautés et offrira des infrastructures publiques plus fiables aux résidents. De plus, ces investissements répondront aux besoins des communautés, contribueront à soutenir les économies locales et créeront de bons emplois à un moment où nous en avons bien besoin.»

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« En collaboration avec la Colombie-Britannique, nous investissons dans des infrastructures locales qui offriront des espaces récréatifs supplémentaires et sécuritaires pour le plaisir de tous dans la région de l'île de Vancouver. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer de bons emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Ron McKinnon, député de Coquitlam--Port Coquitlam

« En investissant dans les infrastructures publiques, nous créons des collectivités dynamiques, saines et interreliées, et nous améliorons la qualité de vie des gens alors que nous émergeons de la situation de pandémie. Ensemble, nous soutenons l'amélioration des réseaux de transports actifs de la ville de Comox et de la ville de Courtenay, nous aidons la Première Nation Mowachaht/Muchalaht à fournir à sa communauté un lieu d'hébergement sécuritaire dont elle a grandement besoin lors des fréquentes pannes d'électricité, et nous aidons le district de Metchosin à créer une nouvelle installation polyvalente afin d'y accueillir les rassemblements de sa communauté. Voilà quelques-uns des nombreux projets communautaires que nous appuyons avec nos partenaires locaux et fédéraux dans le but de créer des emplois, d'améliorer les services aux collectivités et de faciliter la reprise de notre économie.

L'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Les collectivités britanno-colombiennes ont démontré leur résilience au cours de la pandémie de la COVID-19, et la province les appuie afin d'améliorer la vie des citoyens. Dans le district de Comox Valley, la construction d'un plus grand nombre de pistes cyclables et l'amélioration des trottoirs créeront des emplois locaux et permettront aux gens de se déplacer plus facilement dans la vallée, et ce d'une manière active et plus respectueuse de l'environnement. »

Ronna-Rae Leonard, membre de l'Assemblée législative de Courtenay-Comox, Colombie-Britannique

« Les améliorations apportées au centre communautaire et à l'école de Mowachaht/Muchalaht nous permettront de mieux répondre à des préoccupations urgentes en matière de santé et de sécurité, notamment lors des fréquentes coupures de courant. Le fait de disposer de cet espace sécurisé permettra à notre communauté de bien se préparer à ces incidents en garantissant l'accès aux soins de santé et à la nourriture en cas d'urgence tout en renforçant et en soutenant notre peuple d'une manière conforme à nos valeurs traditionnelles. »

Chef Maquinna de la Première Nation Mowachaht/Muchalaht

« Comme la ville de Comox continue de croître, il est essentiel que nous investissions dans des projets d'infrastructure durables qui soutiennent notre vision d'une collectivité bien reliée et accessible où les gens peuvent se déplacer librement. Le financement annoncé aujourd'hui représente une étape importante dans la création d'un réseau de transport actif pour les personnes de tous âges et de toutes capacités. »

Russ Arnott, maire de la ville de Comox

« La santé et le bien-être sont importants pour tout le monde. Les nouvelles pistes cyclables de Courtenay offriront un réseau de transport actif sécuritaire et accessible à travers la ville. Ce réseau renforcera la cohésion de la communauté et présentera des avantages en matière de santé et d'économie pour de nombreuses années à venir. »

Bob Wells, maire de Courtenay

« Le district de Metchosin est enthousiaste à l'idée de transformer une ancienne école en lieu de rassemblement sûr et accueillant pour les personnes de tous âges. Cette amélioration communautaire est le fruit de la collaboration entre des membres actifs et engagés de la communauté et tous les ordres de gouvernement. Elle vise à offrir aux familles vivant dans la région un endroit où organiser une multitude d'événements, et ce pour des années à venir. »

John Ranns, maire du district de Metchosin

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

À l'échelle de la Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada a investi plus de 4,4 milliards de dollars dans plus de 600 projets d'infrastructure par le biais du plan Investir dans le Canada.

La Colombie-Britannique investit plus de 3,6 millions de dollars sur une période de 10 ans dans ses initiatives en matière d'infrastructure par le biais du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars afin d'aider à financer des infrastructures pouvant résister aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés pour inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part fédérale des coûts relatifs aux projets d'infrastructures publiques s'élève à jusqu'à 80 %, et la province y ajoute 20% pour atteindre un financement de 100 %. Pour les projets destinés aux communautés autochtones et dans les territoires, le gouvernement fédéral contribue pour 100 % du financement.

Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans les infrastructures locales pour aider à établir des liens communautaires dans la région de l'île de Vancouver

Le financement accordé dans le cadre du plan Investir dans le Canada permettra de soutenir 21 projets d'infrastructure dans la région de l'île de Vancouver. Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique investissent plus de 12 millions de dollars dans ces projets annoncés dans le cadre du nouveau volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement du Canada s'élève à plus de 10,3 millions de dollars, et celle de la Colombie-Britannique à près de 1,7 million de dollars.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructures publiques assumée par le gouvernement fédéral peut atteindre 80 %, la province ajoutant les 20 % restants pour atteindre un financement à 100 %. Le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 100 % du financement dans les territoires et pour les projets destinés aux communautés autochtones.

Lieu Nom du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Alberni-Clayoquot Passerelle pour piétons dans le parc Evergreen Installer une passerelle pour permettre aux piétons de traverser en toute sécurité le ruisseau Plested, reliant le sentier de part et d'autre du ruisseau. 26 000 $ 6 500 $ Alberni-Clayoquot Sentier de la promenade Lakeshore Construire un sentier polyvalent de 1,2 kilomètre, qui sera relié à des sentiers existants et offrira aux piétons et aux cyclistes un itinéraire sécuritaire autour du lac Sproat. 112 000 $ 28 000 $ District régional de la capitale Projet de modernisation du sentier du chemin Drake Construire un sentier piétonnier qui peut également être utilisé en hiver. 72 102 $ 18 025 $ Colwood Modernisation du chemin Metchosin Construire une voie cyclable protégée par une zone tampon et un trottoir le long d'une partie du chemin Metchosin. 812 000 $ 203 000 $ Comox Trottoir et bandes cyclables de l'avenue Comox Construire des bandes cyclables et des trottoirs afin d'améliorer la sécurité publique. 735 680 $ 183 920 $ Courtenay Bandes cyclables de la 17e Rue Construire des bandes cyclables le long de la 17e Rue, créant ainsi une connexion est-ouest pour les cyclistes dans la ville. 1 376 288 $ 344 072 $ Première Nation de Cowichan Sentier de transport actif du chemin Indian Construire un trottoir de 3,4 kilomètres le long des chemins Indian et Miller afin d'assurer la sécurité des piétons et de relier la communauté au centre-ville de Duncan. 813 191 $ 0 $ Vallée Cowichan Améliorations du sentier entre le parc Glenora Trails Head et le sentier Kinsol Trestle Restaurer et refaire une section de l'assiette des rails de l'ancienne voie ferrée afin qu'elle puisse être utilisée comme sentier polyvalent. 240 000 $ 60 000 $ Gabriola Island Community Hall Association Espace de rassemblement extérieur sur l'île Gabriola Construire une installation extérieure accessible et polyvalente permettant au public de se rassembler en toute sécurité dans le cadre d'événements organisés à l'extérieur tout en respectant les protocoles liés à la COVID-19. 203 324 $ 50 831 $ Île Galiano Modernisation du centre de recyclage pour améliorer la sécurité relativement à la COVID-19 Construire un bâtiment doté de murs amovibles dans le dépôt de recyclage, permettant au public de suivre les protocoles de lutte contre la COVID-19 lorsqu'ils viennent déposer les déchets et les objets recyclables. 306 681 $ 76 671 $ Première Nation de Klahoose Thermopompe à air et panneaux solaires photovoltaïques Installer une thermopompe électrique à air et des panneaux solaires à l'édifice pour diminuer la consommation d'électricité et les coûts d'exploitation connexes. 525 834 $ 0 $ Première Nation des K'ómoks Améliorations au complexe communautaire et agrandissement de stockage pour assurer la sécurité alimentaire Installer un système de stockage dans le but d'assurer la sécurité alimentaire. Il comprendra une installation d'entreposage à sec, une chambre froide et un espace de congélation pour stocker les aliments traditionnels récoltés par la communauté. 718 555 $ 0 $ Première Nation de Kwakiutl Remplacement du toit du bâtiment de l'administration et du gymnase et ajout d'un système solaire PV Installer un nouveau toit muni de panneaux solaires pour éviter les fuites et soutenir les objectifs de la Nation en matière d'énergie propre. 506 830 $ 0 $ District de Metchosin Projet d'infrastructure communautaire de bien-être Rénovation d'une école primaire désaffectée afin de la rendre sécuritaire pour une utilisation communautaire dans le respect des protocoles liés à la COVID-19. 755 681 $ 188 922 $ Première nation des Mowachaht Muchalaht Projet de panneaux solaires du Centre communautaire et de l'école Installer des panneaux solaires et un système de batteries pour fournir une alimentation de secours au centre communautaire lors des pannes. 396 850 $ 0 $ Nanaimo Phase 2 des améliorations du parc communautaire Dunsmuir Installer du matériel de terrain de jeux, un sentier et une aire de pique-nique pour encourager les activités de plein air dans la communauté. 296 208 $ 74 052 $ Première Nation de Pauquachin Rénovation de la cuisine et du comptoir de service de la Première Nation Pauquachin Ardmore Rénover la cuisine et le comptoir de service afin de donner à la communauté les moyens d'assurer la sécurité alimentaire. 295 000 $ 0 $ Îles Pender Remplacement du système de CVC et de la génératrice de secours du centre de soins de santé des îles Pender Installer une génératrice et moderniser le système de CVC du centre. 131 226 $ 32 806 $ Powell River Amélioration de la qualité de l'air d'un centre de curling Installer une bonne isolation et un déshumidificateur pour améliorer la qualité de l'air et minimiser la propagation de la COVID-19. 244 800 $ 61 200 $ Sooke Projet de corridor de transport actif de la route Otter Point : trottoirs et voies cyclables Construire environ 430 mètres de trottoirs et 720 mètres de pistes cyclables ainsi que des passages pour piétons afin d'offrir un itinéraire sécuritaire aux piétons et aux cyclistes. 1 456 720 $ 364 180 $ Victoria Conservatoire de musique de Victoria - Créer des espaces sains et accroître l'offre de services en ligne Installer des accessoires sans contact et des purificateurs d'air, ainsi que du matériel de diffusion en direct et d'enregistrement, dans le bâtiment du conservatoire de musique de Victoria. 291 562 $ 72 890 $

