Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans les infrastructures de l'intérieur pour créer des emplois et renforcer les collectivités

NELSON, BC, le 3 juill. 2020 /CNW/ - De nouveaux investissements dans les infrastructures communautaires par les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique (C.-B.) profiteront aux collectivités de la partie centrale intérieure de la C.-B. et appuieront la reprise économique dans le contexte de la pandémie de COVID-19 par la mise en œuvre de projets et l'appui aux besoins des collectivités alors que ces dernières redémarrent leur économie.

Ces investissements seront déterminants pour le renforcement des économies locales et contribueront à faire en sorte que les Britanno-Colombiens aient accès aux services et aux réseaux culturels nécessaires pour bâtir des collectivités résilientes.

Aujourd'hui, Terry Beech, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et l'honorable Michelle Mungall, membre de l'Assemblée législative de Nelson-Creston, au nom de l'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement, ont annoncé le financement de 25 projets dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada pour la partie centrale intérieure de la C.-B.

La Nelson Civic Theatre Society transformera le Nelson Civic Theatre en centre des arts médiatiques culturels. Ce projet permettra de diviser le théâtre actuel de 10 000 pieds carrés en trois espaces distincts. Chaque théâtre sera rénové avec de nouvelles places assises. Le hall d'entrée sera amélioré, un nouvel ascenseur sera installé et de nouvelles salles de bain seront aménagées, sans oublier les guichets et la réception.

La Bande indienne Okanagan reconstruira la tonnelle culturelle qui a été un lieu de rassemblement pour la communauté pendant de nombreuses années pour des pow-wow, des cérémonies, des rassemblements de jeunes et d'aînés, des événements culturels et des ateliers. Comprenant une scène, une aire de jeux pour enfants, un sentier, des gradins et un aménagement paysager, le nouvel espace permettra de restaurer un lieu clé pour rassembler les résidents et célébrer le patrimoine de la bande.

Le district de Lillooet installera un nouveau système de réfrigération au dioxyde de carbone pour remplacer le système actuel à l'ammoniac dans l'installation du Lillooet REC Centre. Le nouveau système sera plus sûr et réutilisera la chaleur produite par l'installation pour chauffer d'autres parties du Centre, ce qui contribuera à être plus écoénergétique et à réduire ses coûts d'exploitation.

Ce financement servira aussi à d'autres projets, dont des projets visant à améliorer les centres communautaires, les centres de santé, le système de gestion des eaux pluviales, les installations d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées, les installations culturelles et les centres de soutien social.

Le gouvernement du Canada investit plus de 22,6 millions de dollars dans ces projets, tandis que le gouvernement de la Colombie-Britannique et les demandeurs individuels fournissent plus de 15 millions de dollars et plus de quatre millions de dollars respectivement, dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VICRN) dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Plus de sept millions de dollars provenant des fonds fédéraux et provinciaux seront consacrés à trois projets dans les collectivités autochtones.

D'autres annonces d'investissements dans les infrastructures suivront au cours des prochains mois, alors que le Canada et la Colombie-Britannique travailleront de concert pour soutenir les emplois, améliorer nos collectivités et rétablir la croissance économique de façon sécuritaire et durable.

Citations

« Les investissements dans les centres communautaires, récréatifs et culturels favorisent la santé et le bien-être de la population et permettent de bâtir des collectivités fortes et dynamiques où la population souhaite s'enraciner et faire des affaires. Les centres culturels comme le Nelson Civic Theatre et la tonnelle culturelle de la Bande indienne Okanagan constituent l'épine dorsale de nos collectivités, sont d'importants lieux de vie et permettent d'accueillir les activités qui rassemblent la population et l'aide à croître. Ces projets, ainsi que les 23 autres que nous annonçons aujourd'hui, appuieront les économies locales dès maintenant, aideront à célébrer le patrimoine local et à offrir aux résidents de nouvelles commodités et de nouveaux programmes véritablement positifs dans la vie des gens pour les années à venir. »

Terry Beech, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Burnaby-Nord--Seymour, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« En partenariat avec le gouvernement fédéral, nous investissons dans des infrastructures qui renforceront les collectivités en stimulant les économies locales et en créant des possibilités pour la population de la Colombie-Britannique. Maintenant plus que jamais, les gens ont besoin d'espaces publics et de services qui appuient leur santé et leur bien-être et ce financement pour les infrastructures créera des emplois et de l'espoir dans les collectivités quand elles en ont le plus besoin. »

L'honorable Michelle Mungall, membre de l'Assemblée législative de Nelson-Creston, au nom de l'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement

Faits en bref

Dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuieront des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Une part de deux milliards de dollars de ce financement appuiera des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme les installations servant à assurer la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont versés dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique afin de renforcer la sécurité énergétique dans les territoires.

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique verseront plus de 134 millions de dollars pour le premier appel de demandes de projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada, et plus de 94 millions de dollars pour le premier appel de demandes dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VICRN).

et plus de 94 millions de dollars pour le premier appel de demandes dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VICRN). Le deuxième appel de demandes pour les deux volets a été annoncé le 25 juin 2020 avec le financement des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique suivant :

VICCR : jusqu'à 100,6 millions de dollars;



VICRN : jusqu'à 58,7 millions de dollars.

Des renseignements sur les programmes et les demandes sont disponibles sur le site Web du gouvernement de la Colombie-Britannique à l'adresse électronique www.gov.bc.ca/Investing-in-Canada-Infrastructure-Program (en anglais seulement).

Produits connexes

Document d'information

Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans les infrastructures de l'intérieur pour créer des emplois et renforcer les collectivités

Un financement conjoint du gouvernement fédéral, de la province et des demandeurs accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada soutiendra 25 projets d'infrastructure dans des collectivités de l'intérieur de la Colombie-Britannique.

Le gouvernement du Canada investit plus de 22,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VICRN). Le gouvernement de la Colombie-Britannique fournit plus de 15 millions de dollars et les demandeurs (municipalités, collectivités autochtones et organisations à but non lucratif) fournissent plus de 4 millions de dollars.

Des 37,6 millions de dollars de financement fédéral et provincial annoncé aujourd'hui, 7 millions de dollars appuieront trois projets dans des collectivités autochtones.

Renseignements sur les projets du volet ICCR

Collectivité Titre du projet Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement des demandeurs Ashcroft Remplacement du spa du centre communautaire Construction d'un spa extérieur en fibre de verre pour 15 personnes avec des jets thérapeutiques pour remplacer le spa existant et qui comprendra un ascenseur portatif pour aider les clients ayant des problèmes de mobilité pour y accéder. 69 686 $ 58 066 $ 46 464 $ Okanagan - Centre Renforcer l'intégration, la gérance et la connectivité des collectivités dans le parc régional Aménagement de trois nouveaux sentiers polyvalents et d'installations de parc comprenant des toilettes, des aires de stationnement, des panneaux de signalisation et des garde-corps dans le parc régional de Black Mountain/sntsk'il'ntən. 390 000 $ 324 967 $ 260 033 $ Chase Projet de passerelle du parc Wilson Conception, construction et installation d'une passerelle de 25 mètres avec un tablier de 1,8 mètre de large pour permettre aux piétons d'accéder facilement et en toute sécurité aux écoles, aux établissements de santé, aux magasins et aux activités de loisirs. 60 000 $ 49 995 $ 40 005 $ Bande indienne Okanagan Projet de reconstruction de tonnelle culturelle Reconstruction d'une tonnelle culturelle, un lieu de rassemblement pour la communauté pendant de nombreuses années, comprenant une scène, des toilettes, une aire de jeux pour enfants, un chemin de promenade, des gradins, un système de sonorisation pour les annonces publiques, un aménagement paysager et des clôtures. 663 750 $ 0 $ 221 250 $ Invermere Columbia Valley Greenways Trail Alliance : sentier de l'héritage de Markin-MacPhail Westside Amélioration des deux derniers tronçons d'un sentier polyvalent de sept tronçons, y compris le pavage, la peinture d'une ligne centrale et de marquages de distance, la construction de ponceaux, de nouvelles clôtures et la signalisation. 540 902 $ 338 063 $ 473 290 $ Nakusp Nakusp and Area Bike Society : site de loisirs du mont Abriel, phases 2.2 et 3 Construction de pistes supplémentaires conçues pour les vélos de montagne, la randonnée et la course à pied. Celles-ci comprennent environ 22,1 km de pistes pour activités non motorisées, dont une piste allant du sommet à la plage, des pistes de connectivité, des pistes intermédiaires et avancées, ainsi que des aires de stationnement, des aires de rassemblement et des kiosques. 226 574 $ 141 608 $ 198 253 $ Nelson Nelson Cycling Club : Projet d'amélioration du réseau de sentiers de Nelson et de la région L'amélioration du parc d'entraînement de vélo comprend la modernisation des installations existantes, l'ajout d'une zone pour les débutants et d'un parcours de « pump track » pour les enfants, ainsi que l'accroissement des niveaux de difficulté des pistes. 73 204 $ 45 752 $ 64 054 $ Nelson Nelson Civic Theatre Society : Aménager le théâtre municipal pour en faire un centre d'arts médiatiques culturels Rénovation du théâtre municipal de Nelson pour en faire un centre d'arts médiatiques culturels comprenant trois nouveaux théâtres avec de nouveaux sièges, la rénovation du hall, un nouvel ascenseur, de nouvelles toilettes, une billetterie et une aire de réception. 1 672 000 $ 1 045 000 $ 1 463 000 $ Okanagan-Similkameen Projet d'accès et d'amélioration des loisirs à Naramata Améliorations du parc Manitou à Naramata, y compris des toilettes accessibles, un sentier accessible à usages multiples, un monument autochtone, l'architecture du paysage et la planification environnementale. 124 000 $ 103 323 $ 82 677 $

Renseignements sur les projets du volet ICRN

Collectivité Titre du projet Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement des demandeurs Ashcroft Remplacement de la station de relèvement no 1 Remplacement de la station de relèvement n° 1 existante à Ashcroft, y compris l'installation d'un puits de forage profond, de deux pompes submersibles et le déplacement d'un générateur existant. 828 000 $ 552 000 $ 0 $ Cache Creek Gestion de la coulée de débris - Route Old Cariboo Amélioration de la route Old Cariboo, y compris le réaménagement d'environ 170 mètres de route, l'installation de ponceaux, la restauration des berges et la gestion de la protection contre l'érosion. 115 337 $ 76 891 $ 0 $ Central Kootenay Projet de mise à niveau du système de traitement de l'eau du village de Woodbury Mise à jour du système d'approvisionnement en eau du village de Woodbury, y compris la construction d'un nouveau bâtiment de traitement, le remplacement des systèmes d'UV et de chloration, l'installation de systèmes de contrôle, la modernisation de la station de surpression, le contrôle des réservoirs, l'intégration d'un système SCADA dans le système du district régional et le déplacement de la prise d'eau. 288 504 $ 192 336 $ 0 $ Central Kootenay Projet de restauration du sentier de Galène Restauration du passage du téléphérique et remplacement du pont en bois/parcours de bois ainsi que les travaux connexes. 100 000 $ 80 000 $ 20 000 $ Central Kootenay Projet de connectivité de la rive est du district régional de Central Kootenay Amélioration de la connectivité à large bande grâce à l'installation d'une infrastructure à fibre optique dans les communautés de Riondel, de Boswell et de Wynndel. 469 200 $ 312 800 $ 0 $ Coldstream Projet de remplacement de la salle WI Remplacement de la salle communautaire et de la cuisine communautaire existantes par une installation plus grande et plus accessible comprenant un musée et une galerie. 1 162 425 $ 929 940 $ 232 485 $ Cranbrook Projet de mise à niveau des étangs d'épuration et de la conduite principale d'alimentation Modernisation du système de traitement des eaux usées existant, y compris le replacement de conduites entre et sous les bassins, la réparation et le nivellement des pentes des digues de lagune avec armature le long du ruisseau Joseph, ainsi que les travaux civils, mécaniques et électriques connexes. 4 110 326 $ 3 288 261 $ 822 066 $ Kootenay Est Projet de connectivité Edgewater Amélioration de la connectivité à large bande par l'installation de lignes à fibres optiques et la connexion d'équipements de télécommunications pour relier les actifs de la ville au réseau régional à fibres optiques de la Columbia Basin Broadband Corporation. 491 400 $ 327 600 $ 0 $ Grand Forks Amélioration du réseau d'alimentation en eau Reconstruction et extension du réservoir Eastside à Grand Forks, y compris la préparation du site, l'installation d'un système SCADA, les contrôles, la tuyauterie et le débordement. 2 178 554 $ 1 452 370 $ 0 $ Lillooet Nouvelle installation de réfrigération au dioxyde de carbone pour le centre récréatif, éducatif et culturel de Lillooet Installation d'un nouveau système de réfrigération au CO 2 pour remplacer le système à l'ammoniac existant dans le centre récréatif, éducatif et culturel de Lillooet, comprenant l'installation d'un réservoir d'eau chaude, d'une pompe de circulation, d'installations électriques et de contrôle, de tuyaux, de raccords et de connexions. 720 000 $ 480 000 $ 0 $ Logan Lake Remplacement du puits de production no 1 Remplacement du puits no 1 et construction d'une nouvelle station de pompage, y compris le forage d'un nouveau puits de production d'eau souterraine avec criblage du puits, les travaux en tête de puits, les raccordements et l'installation de pompes, la conversion du puits existant en un puits de surveillance, les travaux mécaniques et électriques. 585 000 $ 390 000 $ 0 $ Midway Agrandissement du centre communautaire et amélioration de l'efficacité énergétique Agrandissement du centre communautaire de Midway d'environ 371 mètres carrés, comprenant une cuisine de qualité commerciale, un ascenseur et tous les travaux électriques, mécaniques et de plomberie connexes. 711 396 $ 474 264 $ 0 $ Okanagan-Similkameen Traitement de l'eau de Willowbrook - Système de chloration Installation des composants du système de chloration dans le réseau d'eau de Willowbrook, y compris tous les travaux électriques et l'instrumentation, ainsi que l'installation de vannes et de raccords. 89 252 $ 59 501 $ 0 $ Sicamous Centre de guérison de Shuswap (Secwepemc) Construction d'un centre de bien-être et de guérison pour les personnes autochtones et non-autochtones dans le district de Sicamous, axé sur la santé mentale, les services de traitement de la toxicomanie et les services de conseil. 3 554 359 $ 2 369 572 $ 0 $ Bande indienne de Skeetchestn Centre jardinier d'apprentissage Skeetchestn Expansion du jardin communautaire de l'école communautaire de Skeetchestn et des services de production alimentaire comprenant une nouvelle serre, des enclos et des abris pour petits animaux, une zone de transformation, un entrepôt frigorifique, des toilettes et des ateliers. 489 658 $ 0 $ 163 220 $ Thompson-Nicola Projet de système de filtration d'eau dans la communauté de Pritchard Construction d'une nouvelle installation de traitement de l'eau pour la communauté de Pritchard, comprenant une usine de filtration de l'eau avec désinfection et chloration, des améliorations des prises d'eau, un nouveau bâtiment de traitement, la modernisation des installations existantes, des canalisations et des équipements pour l'eau traitée, ainsi que des canalisations et des équipements pour les déchets. 2 969 695 $ 1 979 796 $ 0 $

La province accepte les demandes de financement pour l'infrastructure afin de bâtir des collectivités plus fortes : https://news.gov.bc.ca/22503 (en anglais seulement).

Liens connexes

Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 :

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html

Le gouvernement du Canada se mobilise contre la COVID-19 :

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada/gouvernement-canada-prend-mesures-concernant-covid-19.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements du gouvernement fédéral dans l'infrastructure en Colombie-Britannique :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/bc-fra.html

Plan de relance de la Colombie-Britannique (en anglais seulement) :

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/bc-restart-plan

Programme d'infrastructure du gouvernement de la Colombie-Britannique (en anglais seulement) :

www.gov.bc.ca/Investing-in-Canada-Infrastructure-Program

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-949-1759, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère des Affaires municipales et du Logement, 778-584-1255, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca