VICTORIA, BC, le 18 sept. 2024 /CNW/ - La fréquence et la gravité des feux de forêt augmentent au Canada sous l'effet des changements climatiques, ce qui a des répercussions sur notre santé, notre économie, nos collectivités et notre faune.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui, de concert avec le ministre des Forêts de la Colombie-Britannique, l'honorable Bruce Ralston, un investissement conjoint de 950 122 $ dans le cadre du programme Des collectivités résilientes grâce à Intelli-feu du gouvernement du Canada. Cet investissement initial fait partie d'une série d'investissements conjoints destinés à soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts pour faire avancer les pratiques et les principes d'Intelli-feu en vue de prévenir et d'atténuer les impacts des feux de forêt.

En tant que chef de file de la mise en œuvre d'Intelli-feu, la Colombie-Britannique a montré qu'il était essentiel d'utiliser un solide cadre de gouvernance - doté de politiques et processus de prise de décision et de gestion des ressources, de même que de mécanismes de collaboration avec les collectivités, les Premières Nations, l'industrie et autres parties prenantes dans la province - pour coordonner et mettre en place efficacement des initiatives propres à prévenir et à réduire les impacts des feux de forêt.

Ce financement conjoint, qui provient du programme Des collectivités résilientes grâce à Intelli-feu, aidera davantage la Colombie-Britannique à préparer ses résidents et ses collectivités aux feux de forêt et à réduire les risques avant qu'ils ne se concrétisent, et ce, grâce à la constante adoption et mise en œuvre d'initiatives Intelli-feu en Colombie-Britannique. Ces fonds aideront Intelli-feu Colombie-Britannique à renforcer les ressources de la province, qui sera mieux outillée pour gérer les risques de feux de forêt et pour offrir de la formation aux spécialistes de lutte contre les feux de forêt. Ces fonds permettront également de soutenir le développement et la mise en œuvre de programmes éducatifs dans des écoles qui enseignent aux élèves comment rendre les maisons et les collectivités plus résilientes aux feux de forêt et de mieux faire connaître Intelli-feu dans toute la province grâce à des campagnes dans les médias, ce qui encouragera les Britanno-Colombiens à prendre des mesures proactives pour réduire les effets néfastes des feux de forêt.

Les deux gouvernements ont pour priorité absolue la santé et la sécurité de la population canadienne. En travaillant de concert avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et des alliés d'autres pays, le gouvernement fédéral continue de mener et de soutenir la lutte contre les feux de forêt pour protéger les vies, la sécurité, les moyens de subsistance et les habitations des citoyens partout au pays.

Citations

« Maintenant qu'une autre saison des feux tire à sa fin, nous nous tournons vers l'avenir pour prévenir et réduire les risques de feux pour la saison prochaine et au-delà. Pour commencer, il faut mettre en place les bons outils et les bonnes structures qui permettront d'assurer la sécurité des Britanno-Colombiens aujourd'hui et dans l'avenir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nos étés étant de plus en plus chauds et de plus en plus secs sous l'effet des changements climatiques, nous devons nous adapter au risque grandissant de feu de forêt dans nos collectivités. Nous savons que les feux de forêt ne connaissent pas de frontières, si bien que la seule solution possible pour l'avenir est d'unir nos forces. Ce financement conjoint est un supplément fort opportun à l'heure où la Colombie-Britannique continue d'accélérer les mesures de prévention des feux de forêt et de renforcer la sensibilisation et l'accessibilité à Intelli-feu. »

L'honorable Bruce Ralston

Ministre des Forêts de la Colombie-Britannique

Quelques faits

Le Canada et la Colombie-Britannique versent tous deux une contribution de 475 061 $ sur un an dans le cadre du programme Des communautés résilientes grâce à Intelli-feu.

et la Colombie-Britannique versent tous deux une contribution de 475 061 $ sur un an dans le cadre du programme Des communautés résilientes grâce à Intelli-feu. Programme national du Centre interservices des feux de forêt du Canada, Intelli-feu Canada donne aux Canadiens les moyens qu'il faut pour améliorer la résilience de leur quartier face aux feux de forêt et réduire au minimum les effets négatifs de ces derniers. Il offre des ressources, des programmes et des recommandations qui aident les particuliers, les planificateurs paysagistes, les aménagistes forestiers et d'autres acteurs à protéger les habitations et les populations contre les feux de forêt.

Consultez Canada.ca/feuxdeforêt pour obtenir la liste complète des liens vers diverses aides fédérales offertes aux particuliers touchés par des feux de forêt.

Liens pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Cindy Caturao, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 613-795-5638, [email protected]; Ministère des Forêts de la Colombie-Britannique, Relations avec les médias, 250-896-7359