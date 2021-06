NORTH VANCOUVER, BC, le 11 juin 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être de la population est une priorité absolue des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique. L'appui aux infrastructures locales pendant cette période exceptionnelle contribuera à créer des emplois, à soutenir les économies locales et à rendre nos collectivités plus saines, plus inclusives et plus résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, et Mike Little, maire du district de North Vancouver, ont annoncé le financement de la reconfiguration du centre de Deep Cove le long de l'avenue Gallant, à North Vancouver. Pour l'occasion, ils étaient également accompagnés de Terry Beech, député de Burnaby North-Seymour, et de Susie Chant, députée provinciale de North Vancouver-Seymour.

Le projet consiste à réaménager le bas de l'avenue Gallant afin de revitaliser le cœur de la collectivité, de créer des espaces publics sécuritaires et d'appuyer les entreprises locales. Il comprend également la reconfiguration de l'emprise de la route pour ajouter des espaces piétonniers, l'ajout de zones de chargement permanentes pour les véhicules commerciaux, l'installation d'infrastructures pour les eaux pluviales, le pavage et l'aménagement de trottoirs, l'installation de mobilier et de dispositifs d'éclairage, entre autres. Une fois achevée, la reconfiguration du centre du village permettra de répondre aux besoins saisonniers et communautaires, notamment en offrant des sièges à l'abri des éléments, un espace de rassemblement au printemps, en été, et à l'automne ainsi que du stationnement supplémentaire en hiver.

Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique investissent plus de 3,3 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du nouveau volet Résilience à la COVID-19 du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du Canada s'élève à plus de 2 655 000 $ et celle de la Colombie-Britannique à plus de 663 000 $. D'autres projets financés dans le cadre de ce volet seront annoncés dans les semaines à venir.

Citations

« Je suis fier de voir que notre gouvernement investit 2,6 millions de dollars pour revitaliser le secteur de Deep Cove, qui a tant à offrir aux usagers et à la collectivité en général. Grâce à un partenariat solide avec la Colombie-Britannique et la municipalité, nous continuons à offrir aux résidents de North Vancouver des infrastructures qui encouragent le transport actif et le mieux-être, et qui créent des collectivités plus propres et plus saines pour les générations à venir. J'ai hâte de visiter ce nouvel espace, une fois reconfiguré. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement continue de soutenir les collectivités durant la pandémie en effectuant des investissements judicieux dans les infrastructures, ce qui permet de soutenir les entreprises locales et de stabiliser l'économie. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer de bons emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Terry Beech, député de Burnaby North-Seymour

« Dans le cadre du volet de financement Résilience à la COVID-19, notre gouvernement s'est engagé à encourager les expériences actives en plein air et à améliorer les commodités locales, tout en investissant dans les collectivités de la Colombie-Britannique pour promouvoir la croissance économique. Ce projet améliorera le village riverain pittoresque de Deep Cove en offrant plus d'espace aux gens pour qu'ils puissent profiter des attractions et des entreprises de la collectivité et en assurant un lieu de rassemblement sécuritaire pour les résidents et les visiteurs, aujourd'hui et à l'avenir. »

L'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Les gens de North Vancouver ont hâte de se réunir à nouveau, d'assister à des événements tels que des festivals et marchés, et de profiter de ce que nos entreprises locales ont à offrir. Cette nouvelle place publique à Deep Cove nous aidera justement à rendre notre communauté encore plus vivante et accueillante. J'ai hâte d'y retrouver tous nos concitoyens une fois que le projet sera terminé. »

Susie Chant, députée provinciale de North Vancouver-Seymour

« Deep Cove est l'un des trésors les plus visités de la Côte-Nord. Cette subvention généreuse des gouvernements fédéral et provincial nous permet de réaliser la vision que nous partageons avec la communauté sur les moyens de préserver l'ambiance unique du village que les gens adorent, tout en répondant aux défis du nombre accru de visiteurs. Nous avons hâte d'entendre la rétroaction de la communauté sur la façon de rendre le village de Deep Coveencore plus agréable. »

Mike Little, maire du district de North Vancouver

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . En Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada a investi plus de 4,3 milliards de dollars dans plus de 550 projets d'infrastructure dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada .

a investi plus de 4,3 milliards de dollars dans plus de 550 projets d'infrastructure dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le . La province investit 3,6 milliards de dollars sur une période de 10 ans dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour les initiatives d'infrastructure de la Colombie-Britannique.

pour les initiatives d'infrastructure de la Colombie-Britannique. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada , doté de plus de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures pouvant résister aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés pour inclure davantage de catégories de projets admissibles.

, doté de plus de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures pouvant résister aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés pour inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part fédérale des coûts pour les projets d'infrastructures publiques est de 80 % dans les provinces, et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux communautés autochtones.

Liens connexes

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/map

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Michelle Johnston, Directrice des Communications, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-298-7386, [email protected]; Melanie Kilpatrick, Relations avec les médias, Ministère des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, 250-920-6388, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Cassie Brondgeest, Coordonnatrice en communications, District de North Vancouver, 604-209-8841, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca