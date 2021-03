VICTORIA, BC, le 1er mars 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique. Les investissements dans les infrastructures de transport en commun en cette période inhabituelle offrent la possibilité de créer des emplois, de stimuler la croissance économique et de rendre nos collectivités plus inclusives et plus résistantes.

Les habitants de la Colombie-Britannique ont besoin de transports en commun sûrs, accessibles et fiables pour se rendre au travail et à la maison, pour se rendre à des rendez-vous, pour faire des courses et pour faire des affaires. Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport en commun jouent un rôle essentiel dans la prestation de ces services.

Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de Vancouver-Ouest-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement conjoint de plus de 3,9 millions de dollars pour l'installation d'environ 150 abribus publics nouveaux ou réaménagés dans toute la province. Erinn Pinkerton, présidente-directrice générale de BC Transit, a également participé à l'annonce virtuelle.

Ces abris amélioreront la qualité et la sécurité des déplacements en autobus grâce à des améliorations adaptées aux conditions météorologiques ainsi qu'à un meilleur éclairage et à de meilleurs sièges. L'amélioration des normes d'accessibilité permettra également à un plus grand nombre de personnes de profiter du réseau de transport en commun.

Les deux ordres de gouvernement investissent chacun plus de 1,9 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan Investir dans le Canada. Les administrations locales - par l'intermédiaire de BC Transit - versent une contribution de 986 000 $ pour ce projet.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans le transport en commun en Colombie-Britannique pour favoriser la croissance économique, créer de bons emplois et aider les collectivités à offrir des options de transport plus rapides, plus propres et plus abordables. En améliorant l'expérience des usagers, ces abribus encourageront un plus grand nombre de personnes à délaisser leur voiture en faveur du transport en commun, qui est plus sain pour l'environnement. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Des abribus neufs et réaménagés amélioreront les déplacements quotidiens des usagers du transport en commun. C'est formidable de voir le financement fédéral consacré aux transports en commun dans ma province et au soutien de collectivités plus propres et mieux connectées. »

Patrick Weiler, député de Vancouver-Ouest-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

« Les abribus sont une infrastructure de transport importante qui offre aux gens un endroit sûr et sec pour attendre l'autobus. Nous sommes heureux de nous joindre à nos partenaires du gouvernement fédéral et des administrations locales pour soutenir la construction et l'amélioration des abribus dans les collectivités de la Colombie-Britannique, afin d'encourager un plus grand nombre de personnes à choisir le transport en commun et de rendre nos quartiers plus abordables, plus accessibles et plus inclusifs. »

L'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la C.-B.

« Au nom de nos partenaires des administrations locales, nous remercions le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique de continuer d'investir dans l'avenir du transport en commun. Nous avons reçu des commentaires positifs sur le programme d'abribus de la part de nos partenaires, et cette deuxième phase signifie qu'encore plus de collectivités de la Colombie-Britannique profiteront des avantages des abribus pour leurs résidents. »

Erinn Pinkerton, PDG, BC Transit

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Dans toute la Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada a investi plus de 4,3 milliards de dollars dans plus de 541 projets d'infrastructure dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 4,3 milliards de dollars dans plus de 541 projets d'infrastructure dans le cadre du plan Investir dans le . En vertu de l'accord sur la relance sécuritaire conclu entre le Canada et la Colombie-Britannique, BC Transit recevra 86 millions de dollars en financement partagé à parts égales entre la Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral. Cette somme permettra de couvrir les coûts d'exploitation supplémentaires (y compris la perte de revenus) des administrations locales en raison de la pandémie de COVID-19.

et la Colombie-Britannique, BC Transit recevra 86 millions de dollars en financement partagé à parts égales entre la Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral. Cette somme permettra de couvrir les coûts d'exploitation supplémentaires (y compris la perte de revenus) des administrations locales en raison de la pandémie de COVID-19. BC Transit gère des projets de transport en commun hors de la région métropolitaine de Vancouver , et mobilisera environ 560 millions de dollars d'investissements fédéraux pour des projets d'infrastructure totalisant 1,4 milliard de dollars sur 12 ans. La province fournit environ 532 millions de dollars, le reste étant fourni par des partenaires des administrations locales.

, et mobilisera environ 560 millions de dollars d'investissements fédéraux pour des projets d'infrastructure totalisant 1,4 milliard de dollars sur 12 ans. La province fournit environ 532 millions de dollars, le reste étant fourni par des partenaires des administrations locales. À ce jour, le gouvernement du Canada a approuvé des projets de BC Transit dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du programme d'infrastructure Investir dans le Canada , notamment des autobus de remplacement, des autobus électriques, 250 abribus, des autobus intelligents SmartBus (Next Ride) supplémentaires et une technologie tarifaire avancée, la construction de voies réservées aux autobus à Victoria et une installation pratique d'exploitation et d'entretien DART à Victoria .

a approuvé des projets de BC Transit dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du programme d'infrastructure Investir dans le , notamment des autobus de remplacement, des autobus électriques, 250 abribus, des autobus intelligents SmartBus (Next Ride) supplémentaires et une technologie tarifaire avancée, la construction de voies réservées aux autobus à et une installation pratique d'exploitation et d'entretien DART à . Le 10 février 2021, le gouvernement fédéral a annoncé 14,9 milliards de dollars pour des projets de transport en commun au cours des huit prochaines années, dont un financement permanent de 3 milliards de dollars par année pour les collectivités canadiennes à partir de 2026-2027.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/map

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html#1

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Investir dans BC Transit :

https://news.gov.bc.ca/factsheets/delivering-reliable-efficient-and-green-public-transit

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Relations avec les médias, Communications gouvernementales et Engagement public, Ministère des Transports et de l'Infrastructure, 250-356-8241; Relations avec les médias, BC Transit, 250-880-1303, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca