DELTA, BC, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap et députée de Delta, l'honorable Ravi Khalon, ministre du Logement et Leader du gouvernement en Chambre et député de Delta North, et Doug Sheppard, directeur des études pour le district scolaire de Delta, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 1,1 million de dollars afin d'améliorer la ventilation dans six écoles du district scolaire de Delta.

Les travaux consistent à renouveler les systèmes de ventilation des écoles primaires Brooke, Cougar Canyon, Chalmers et Gibson. Cet investissement permettra également de remplacer six unités de toit servant à acheminer de l'air conditionné dans des zones définies de l'école secondaire Seaquam, ainsi que de remplacer trois unités ayant la même fonction à l'école secondaire Sands.

Ces améliorations permettront d'optimiser la circulation de l'air à l'intérieur des salles de classe et d'augmenter l'entrée d'air provenant de l'extérieur, de manière à offrir aux élèves et au personnel un environnement d'apprentissage plus sain et plus confortable.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« L'investissement d'aujourd'hui dans ces six écoles de Delta permet aux familles d'envoyer leurs enfants à l'école en sachant qu'ils disposent d'un lieu propre, sûr et confortable pour apprendre. En travaillant en partenariat avec la province de la Colombie-Britannique, nous investissons dans des projets comme celui-ci dans toute la province, en construisant l'infrastructure dont nos communautés ont besoin. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap et députée de Delta, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est important que les élèves apprennent dans un environnement sain qui les aide à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je suis heureux que notre gouvernement fasse équipe avec le gouvernement fédéral pour améliorer la ventilation dans les écoles de Delta. »

L'honorable Ravi Khalon, ministre du Logement et Leader du gouvernement en Chambre et député de Delta North

« Nous sommes ravis de recevoir ce financement pour les systèmes de CVC de six écoles dans le cadre du projet d'amélioration de la ventilation. Le financement servira à remplacer les unités de toit desservant le gymnase de l'école secondaire Sands et les ateliers de l'école secondaire Seaquam, ainsi qu'à améliorer la ventilation de plus de 70 salles de classe dans les écoles primaires Brooke, Cougar Canyon, Chalmers et Gibson. Grâce à ce projet, la circulation de l'air dans ces écoles continuera à respecter et à dépasser les normes de l'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) et favorisera un milieu d'apprentissage sûr pour les élèves et le personnel. »

Doug Sheppard, directeur des études pour le district scolaire de Delta

« Je suis heureuse que les gouvernements fédéral et provincial continuent d'investir dans l'amélioration de la ventilation dans les écoles de Delta. Des études ont démontré qu'une bonne ventilation intérieure peut aider à améliorer la concentration, les performances cognitives et la productivité des élèves, en plus de réduire plusieurs symptômes respiratoires. »

Val Windsor, présidente du conseil scolaire de Delta

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 953 488 $ dans ces projets, tandis que le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 238 372 $.

investit 953 488 $ dans ces projets, tandis que le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 238 372 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 123 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, pour une contribution fédérale totalisant plus de 116 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Volet Résilience à la COVID-19

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Ministère de l'Éducation, Communications gouvernementales et Engagement public, 250-356-5963