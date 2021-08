WEST VANCOUVER, BC, le 5 août 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique continuent d'investir dans l'infrastructure locale en cette période sans précédent afin de répondre aux besoins des collectivités de la province, d'accroître la qualité de vie et d'appuyer la relance économique après la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, le député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, Patrick Weiler, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et le député de Vancouver-Lonsdale à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique, Bowinn Ma, au nom de l'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement destiné à améliorer le transport actif à West Vancouver et à Bowen Island. Pour l'occasion, Mary-Ann Booth, mairesse de West Vancouver et Gary Ander, maire de Bowen Island, se sont joints à eux.

Des réseaux de transport actif modernes et bien conçus permettent aux utilisateurs de se déplacer de manière sécuritaire entre les lieux importants de la ville, comme les rues principales, les écoles, les parcs, les places publiques et les carrefours de transport en commun. Les projets de transport actif offrent d'autres options de transport quotidien, encouragent l'activité physique et contribuent à réduire la pollution de l'air.

À West Vancouver, une portion du sentier Baden Powell sera remise en état afin d'améliorer le confort et la sécurité des utilisateurs et d'assurer sa durabilité à long terme. Les travaux qui seront effectués comprennent notamment le renivellement et le resurfaçage du sentier, l'installation de nouvelles marches, le réaménagement de sections érodées, l'essouchement et le débroussaillage et l'installation de systèmes de drainage.

À Bowen Island, un nouveau sentier polyvalent sera aménagé le long de la route principale et un mur de soutènement sera construit pour isoler les utilisateurs du sentier des véhicules motorisés. Le sentier de 1,4 km reliera le terminal de BC Ferries à Artisan Square.

Le gouvernement du Canada et la Colombie-Britannique investissent plus de 875 000 $ dans les deux projets dans le cadre du nouveau volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement fédéral contribue plus 700 000 $ aux projets, tandis que la province fournit 175 000 $.

Citations

« Le transport actif met à profit la capacité humaine à trouver des moyens sains, efficaces et abordables pour circuler au sein de nos collectivités. La réfection du sentier Baden Powell à West Vancouver rendra les déplacements plus agréables encore pour les résidents et les visiteurs et en assurera la durabilité à long terme. À Bowen Island, le nouveau sentier polyvalent offrira de nouvelles options pour se déplacer d'un endroit à l'autre en marchant, en vélo ou en patins, ce qui encouragera un mode de vie sain et aidera à garder la collectivité verte et propre. Grâce à la collaboration avec nos partenaires provinciaux et municipaux, de tels projets permettent de créer des collectivités saines, inclusives et agréables. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Au cours de la pandémie, de nombreux Britanno-Colombiens ont commencé à adopter des façons plus actives de se déplacer dans leurs collectivités. En étendant et en améliorant les sentiers et les chemins polyvalents dans nos collectivités, nous permettons aux gens de choisir plus facilement des façons saines et écologiques de sortir et de bouger. »

Bowinn Ma, député de Vancouver-Lonsdale à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique, au nom de l'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Alors que nous menons des vies sont de plus en plus chargées, il est encore plus important d'adopter des modes de vie actifs et de tisser des liens avec la nature. De nombreuses occasions s'offrent à nous pour profiter du plein air à West Vancouver, et l'une des priorités du Conseil est de collaborer avec les groupes d'intendance et les autres ordres de gouvernement afin de préserver et d'améliorer les secteurs naturels. Le sentier Baden Powell est un endroit populaire auprès des résidants et des visiteurs de la collectivité. Le financement des améliorations du sentier rendra l'expérience encore plus agréable pour tout le monde. »

Mary-Ann Booth, mairesse de West Vancouver

« Le sentier polyvalent est au cœur même du Plan de transport pour Bowen Island qui vise à rendre les déplacements à pied ou à vélo sur l'île plus faciles et plus sécuritaires. Les routes y ont été construites selon des normes rurales avec peu ou pas d'accotements et donc les piétons et les cyclistes se retrouvent souvent dans les voies de circulation durant leur parcours, en tout ou en partie. Le sentier polyvalent est une étape importante de l'engagement qu'a pris la municipalité pour réaliser sa vision zéro, c'est-à-dire éliminer les accidents mortels et les blessures graves grâce à une mobilité sécuritaire, saine et équitable pour tous. »

Gary Ander, maire de Bowen Island

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . À l'échelle de la Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada a investi plus de 4,4 milliards de dollars dans plus de 580 projets d'infrastructure dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 4,4 milliards de dollars dans plus de 580 projets d'infrastructure dans le cadre du plan . Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 3,6 milliards de dollars sur 10 ans dans des initiatives provinciales en infrastructure dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, le volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Les volets existants du Programme ont également été adaptés de manière à ajouter davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Les volets existants du Programme ont également été adaptés de manière à ajouter davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones. Pour les projets qui sont financés à 80 % par le gouvernement fédéral, le gouvernement britanno-colombien contribue à hauteur de 20 %, pour un financement partagé total de 100 %.

