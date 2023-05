WHISTLER, BC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, l'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, et M. Jack Crompton, maire de la municipalité de villégiature de Whistler, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 16,1 millions de dollars pour soutenir quatre projets d'infrastructure de traitement de l'eau dans l'ensemble de la Colombie-Britannique.

À Whistler, cet investissement permettra de construire une nouvelle station d'épuration pour desservir le sud de la Ville. Il permettra également de remplacer une pompe de puits, de mettre un puit et deux systèmes de dosage du chlore hors service, et de construire une nouvelle conduite d'eau d'environ 600 mètres. Ces travaux permettront d'assurer que un traitement de l'eau adéquat et d'améliorer la connexion avec le réseau principal de Whistler.

Cet investissement soutiendra également trois projets d'infrastructure de traitement de l'eau dans le district de Lantzville, le village de Kaslo et le village de New Denver. Ces travaux permettront d'améliorer les services de traitement de l'eau dans ces communautés, de protéger l'environnement local et de rendre les collectivités plus résilientes.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, bâti des collectivités résilientes, et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Investir dans des projets d'infrastructure qui préservent la propreté de l'eau et de l'environnement est essentiel à la santé et au bien-être des Canadiens et constitue une priorité pour le gouvernement du Canada. Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau dans les collectivités de la Colombie-Britannique, y compris une nouvelle station d'épuration moderne à Whistler. Ces projets permettront aux habitants de bénéficier d'un traitement de l'eau de grande qualité, ce qui contribuera à rendre les collectivités plus propres, plus saines et plus résilientes. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Notre magnifique littoral et notre eau douce potable sont parmi les raisons qui font de la Colombie-Britannique une province formidable. Cet investissement conjoint dans les infrastructures liées à l'eau garantira que les collectivités, grandes et petites, disposent du soutien dont elles ont besoin pour prospérer, tout en protégeant l'environnement pour les prochaines générations. Le financement permettra aux collectivités de fournir un meilleur service de distribution de l'eau à la population, mais également de se concentrer sur d'autres priorités importantes. »

Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« La modernisation des infrastructures d'approvisionnement en eau de South Whistler nous aidera à améliorer la qualité de l'eau et nous donnera la possibilité de partager l'eau avec le village de Whistler et avec l'ensemble de notre collectivité, au besoin. Nous voulions réaliser ce projet depuis longtemps et nous remercions les gouvernements fédéral et provincial de nous avoir aidés à le mener à bien. »

Jack Crompton, maire de la municipalité de villégiature de Whistler

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 5 037 011 $ dans ces projets, tandis que le gouvernement de la Colombie-Britannique y investit 6 803 076 $. La contribution des bénéficiaires s'élève à 4 306 221 $.

investit 5 037 011 $ dans ces projets, tandis que le gouvernement de la Colombie-Britannique y investit 6 803 076 $. La contribution des bénéficiaires s'élève à 4 306 221 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du programme Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du programme Investir dans le . Ce volet aide à bâtir des collectivités plus écologiques en les aidant à se préparer au changement climatique, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à soutenir les technologies renouvelables.

En comptant l'investissement annoncé aujourd'hui, 97 investissements ont été réalisés dans des projets ou groupes de projets d'infrastructure dans le cadre du volet Infrastructures vertes en Colombie-Britannique, pour une contribution fédérale totale de plus de 530,8 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 258,6 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de routes commerciales et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de routes commerciales et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, du changement climatique ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres.

Suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn

