Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans des bornes de recharge pour véhicules électriques à Surrey

SURREY, BC, le 19 janv. 2021 /CNW/ - Bien des Canadiens, où qu'ils soient, ressentent les répercussions de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Le Canada et la Colombie-Britannique travaillent ensemble à réduire l'incidence de la pandémie, à protéger la santé et la sécurité de la population, à relancer les entreprises, et à promouvoir la création d'emplois, la croissance et les investissements.

Du Canadien Pacifique à la voie maritime du Saint-Laurent, et du Skytrain de Vancouver jusqu'à l'expansion de l'Internet et des réseaux d'énergie propre, il nous faut être ambitieux et bâtir de façon à positionner notre économie pour l'avenir.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Randeep Sarai, député fédéral de Surrey-Centre, l'honorable George Heyman, ministre provincial de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques, l'honorable Bruce Ralston, ministre provincial de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation faible en carbone et Doug McCallum, maire de Surrey, ont annoncé l'octroi d'un financement pour le réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques Clean Surrey.

Le gouvernement du Canada investit 274 054 $ dans ce projet sous le volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique y alloue 228 356 $ dans le cadre du CleanBC Communities Fund, qui fait partie du volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. La Ville de Surrey consacre 182 727 $ au projet.

Ce projet consiste à installer environ 40 bornes de recharge pour véhicules électriques à double port, de niveau 2, près de 10 centres communautaires, centres de loisirs et piscines de la ville.

Le développement du réseau de bornes de recharge permettra de combler les lacunes du réseau actuel et d'accroître l'accès aux modes de transport à énergie propre. Le projet permettra également de créer des emplois et de renforcer l'économie locale dès maintenant, en plus de favoriser une croissance durable et un environnement plus sain.

Ces nouvelles bornes de recharge s'ajouteront aux 240 autres bornes de recharge pour véhicules électriques qui sont installées en Colombie-Britannique grâce à un financement fédéral de plus de 5,7 millions de dollars et à un financement provincial de plus de 1,7 million de dollars provenant du volet Infrastructures vertes, du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro, de l'Initiative pour le déploiement des infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement, et du programme CleanBC Go Electric.

« Le Canada se concentre à bâtir l'infrastructure nécessaire pour une économie propre d'un billion de dollars. En investissant aujourd'hui dans les 40 bornes de recharge pour véhicules électriques, nous aiderons les résidents de Surrey et des environs à opter pour des véhicules écologiques à faibles émissions de carbone dans les années à venir. Pendant que les Canadiens adopteront des véhicules plus propres, notre économie prendra son essor. Nous serons en mesure de créer encore plus de bons emplois, d'attirer des investisseurs, de fabriquer des véhicules de nouvelle génération et de produire des solutions technologiques propres ici même au pays. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que les collectivités canadiennes soient des lieux de vie sains et productifs. Le projet de réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques Clean Surrey est un excellent exemple de la voie à suivre pour bâtir un avenir plus vert. Améliorer l'accès à des technologies plus propres aidera à bâtir de meilleures collectivités pour les générations à venir. »

Randeep Sarai, député fédéral de Surrey-Centre

« Les résidents de Surrey et de la province sont de plus en plus nombreux à choisir les véhicules électriques comme moyen de transport propre et moins coûteux. CleanBC met davantage de bornes de recharge à la disposition de la population et contribue à rendre les collectivités plus fortes et plus saines tandis que nous rebâtissons et que nous nous remettons des effets de la COVID-19. En collaborant avec tous les ordres de gouvernement, nous rendons les véhicules électriques encore plus pratiques pour les personnes qui cherchent une meilleure expérience de conduite, une baisse des coûts de carburant et d'entretien, et une élimination de la pollution. »

L'honorable George Heyman, ministre provincial de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques

« Nous travaillons avec nos partenaires fédéraux pour nous assurer que nous pouvons répondre à la demande croissante de véhicules électriques et d'infrastructures connexes dans tout le Canada. Grâce au développement du réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques à Surrey et dans toute la province, nous créons de bons emplois pour les Britanno-Colombiens, nous facilitons la tâche des conducteurs qui souhaitent recharger leur véhicule et nous plaçons la Colombie-Britannique sur la voie d'un avenir énergétique propre. »

L'honorable Bruce Ralston, ministre provincial de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation faible en carbone

« L'accroissement des bornes de recharge publiques dans la ville rassurera les résidents qui désirent conduire et posséder des véhicules électriques, ce qui aidera Surrey à se diriger vers un avenir plus durable. J'aimerais remercier les gouvernements fédéral et provincial pour leur partenariat et le financement qu'ils ont alloué à ce projet tandis que nous travaillons ensemble pour bâtir une Colombie-Britannique plus propre et meilleure. »

Doug McCallum, maire de Surrey

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 4,3 milliards de dollars dans 540 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Le projet du réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques Clean Surrey a été soumis à la suite du premier appel de demandes de financement au titre du CleanBC Communities Fund, dans le cadre duquel on a engagé un financement fédéral-provincial conjoint de plus de 63 millions de dollars. D'autres projets issus du premier appel de demandes seront bientôt annoncés.

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/bc-fra.html

Plan CleanBC du gouvernement de la Colombie-Britannique

https://cleanbc.gov.bc.ca/

CleanBC Communities Fund

www.gov.bc.ca/cleanbc-communities-fund

Programme d'infrastructure Investir dans le Canada en C.-B.

www.gov.bc.ca/Investing-in-Canada-Infrastructure-Program





www.infrastructure.gc.ca