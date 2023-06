Le Canada et la Colombie-Britannique investissent afin de moderniser les infrastructures de traitement des eaux usées dans les collectivités à travers la Colombie-Britannique

NEW WESTMINSTER, BC, le 2 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, et l'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 48,6 millions de dollars pour appuyer plusieurs projets de traitement des eaux usées en Colombie-Britannique.

À New Westminster, cet investissement permettra la séparation d'égouts unitaires et l'amélioration d'infrastructures connexes en vue d'accroître la capacité de la Ville à gérer les eaux usées et à traiter ou gérer les eaux pluviales. Les travaux comprendront l'aménagement de 24 jardins pluviaux, de 8,4 kilomètres d'égouts pluviaux et de trois stations permanentes de surveillance du débit, ainsi que les travaux connexes nécessaires et la remise en état des routes touchées par le projet. La séparation d'égouts unitaires aidera à améliorer la qualité des eaux pluviales qui se déversent dans le fleuve Fraser.

À Tofino, cet investissement permettra à la Ville de mettre en œuvre la deuxième phase de la construction d'une installation moderne de traitement des eaux usées. L'installation répondra aux normes réglementaires provinciales et fédérales, qui exigent que le traitement des eaux usées respecte une norme de traitement secondaire, et contribuera à améliorer et à protéger l'environnement marin local.

Cet investissement appuiera également des projets de traitement des eaux usées dans cinq autres collectivités, y compris des améliorations qui renforceront la capacité de gérer les eaux usées à Kamloops, à Central Saanich, et à Tahsis, le remplacement d'une membrane d'étang d'épuration à McBride, la remise en état de 400 mètres de conduites principales d'eaux usées et d'autres mises à niveau qui amélioreront le réseau d'assainissement à Golden. Ces projets contribueront à protéger le milieu biologique marin, les communautés et les écosystèmes locaux.

Une part de notre travail consiste à construire des collectivités robustes et saines, qui sont résilientes au changement climatique. En plus de prendre des mesures audacieuses pour lutter contre le changement climatique, notre gouvernement a lancé la première Stratégie nationale d'adaptation du Canada. Soutenue par un nouveau financement fédéral de 1,6 milliard de dollars, la Stratégie est axée sur la construction d'infrastructures publiques résilientes, comme des routes et des ponts capables de résister aux inondations, ainsi que sur d'autres mesures clés visant à créer des collectivités durables et une économie forte.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Les investissements dans la modernisation des infrastructures des eaux usées améliorent la santé et la prospérité de nos communautés et protègent notre environnement local. Notre gouvernement est fier d'investir plus de 26,5 millions de dollars dans ces projets de modernisation des infrastructures des eaux usées à l'échelle de la Colombie-Britannique. Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires pour mettre en œuvre d'autres projets du genre qui améliorent la gestion des eaux usées, accroissent la fiabilité du traitement et appuient le développement communautaire durable. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis fière de travailler avec tous les ordres de gouvernement à l'appui de projets d'infrastructure conjoints pour faire en sorte que les Britanno-Colombiens aient accès à une eau potable de qualité et à des réseaux d'assainissement fiables, tout en protégeant nos rivières, lacs et océans. Ces sept nouveaux projets amélioreront les services offerts aux communautés de la Colombie-Britannique et protégeront les infrastructures essentielles pendant de nombreuses années. »

L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la province de la Colombie-Britannique

« La Ville de New Westminster souhaite remercier Infrastructure Canada pour son soutien au programme de séparation des égouts unitaires et des infrastructures vertes de l'ouest de la ville. Ce projet améliorera la qualité des eaux pluviales, réduira le risque d'inondation urbaine, soutiendra la croissance du logement et réduira les débordements dans le fleuve Fraser. Le financement permettra d'accélérer les plans de la ville en vue de satisfaire aux exigences régionales et fédérales, et d'assurer la résilience des infrastructures dans le contexte des changements climatiques. L'environnement bénéficiera du retour des eaux de pluie vers des voies plus naturelles. »

Patrick Johnstone, maire de la Ville de New Westminster

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 26 540 552 $ dans ces projets, alors que le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 22 114 916 $ et les municipalités versent un total de 17 695 913 $.

les municipalités versent un total de 17 695 913 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Ce volet aide à bâtir des collectivités plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en favorisant l'assainissement de l'air, de l'eau et des écosystèmes.

En tenant compte de l'investissement d'aujourd'hui, 99 investissements ont été réalisés dans des projets d'infrastructure ou regroupements de projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes en Colombie-Britannique. Les contributions totales du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial sont respectivement de 533 146 959 $ et de 139 741 649 $.

de 139 741 649 $. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives à la consultation des groupes autochtones.

Document d'information

Le Canada et la Colombie-Britannique investissent afin de moderniser les infrastructures de traitement des eaux usées dans les collectivités à travers la Colombie-Britannique

