VICTORIA, BC, le 17 juin 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des personnes sont des priorités absolues des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique. L'appui aux infrastructures locales pendant cette période exceptionnelle contribuera à créer des emplois, à soutenir les économies locales et à rendre nos collectivités plus inclusives et plus résilientes.

Aujourd'hui, Ken Hardie, député de Fleetwood--Port Kells, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique, ont annoncé le financement de la modernisation de dix casernes de pompiers dans la province. Ils étaient également accompagnés de Ron Richert, chef des pompiers de la ville de Quesnel.

La modernisation des casernes de pompiers permettra d'améliorer les services essentiels aux résidents grâce à des installations plus efficaces et à des temps de réponse réduits. Ces travaux permettent également de répondre aux exigences sismiques et aux besoins opérationnels conformément aux protocoles relatifs à la COVID-19. En outre, l'investissement dans les installations essentielles permettra de prolonger la durée de vie de ces bâtiments.

Parmi ces projets, la Ville de Quesnel prévoit des rénovations visant à rendre l'installation conforme aux normes et aux codes de construction et d'accessibilité actuels, et à augmenter la durée de vie du bâtiment de 15 à 20 ans. Ces améliorations permettront d'offrir un vestiaire aux femmes pompiers, d'augmenter la taille des aires pour véhicules d'incendie, d'accroître la sécurité publique, de réduire les risques professionnels et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Dans la municipalité régionale de Northern Rockies, on remplacera les fondations du bâtiment de la caserne des pompiers, qui sont en voie de détérioration. L'état actuel des fondations fait que la caserne de pompiers et le bâtiment des travaux publics risquent de subir d'autres dommages et de voir leurs activités limitées. Une fois les fondations remplacées, le bâtiment sera mieux à même de fournir des services continus.

À Thompson-Nicola, on construira dans les casernes de pompiers de Vavenby et de Blackpool des aires supplémentaires pour les véhicules afin d'accueillir en toute sécurité une unité de protection structurelle (SPU), une grande unité de stockage pour le matériel de protection contre les incendies. Ce type d'unité de protection structurelle permet d'intervenir plus rapidement et plus efficacement, et de protéger des biens tels que des maisons individuelles, des chalets, des ranchs et d'autres entreprises.

Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique investissent plus de 8,8 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du nouveau volet Résilience à la COVID-19 du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du Canada s'élève à plus de 7,1 millions de dollars et celle de la Colombie-Britannique à près de 1,7 million de dollars.

Citations

« De concert avec la Colombie-Britannique, nous investissons dans des infrastructures communautaires essentielles qui accueilleront l'équipement d'intervention en cas d'incendie et soutiendront les pompiers et les collectivités locales. Une infrastructure de caserne de pompiers plus efficace et plus sûre peut contribuer à réduire le temps d'intervention en cas d'urgence, ce qui peut sauver des vies. Le plan d'infrastructure du Canada prévoit des investissements dans des milliers de projets, la création de bons emplois partout au Canada et l'établissement de collectivités plus propres et plus inclusives. »

Ken Hardie, député de Fleetwood--Port Kells, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis heureux de travailler avec nos partenaires fédéraux pour améliorer la protection contre les incendies en Colombie-Britannique. Nos pompiers travaillent fort chaque jour pour assurer notre sécurité, et nous devons faire notre part pour qu'ils disposent des outils nécessaires pour gérer en toute sécurité les incendies dans leurs collectivités. Ce financement des infrastructures constitue un pas en avant vers une plus grande sécurité publique dans la province. »

L'honorable Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et Solliciteur général de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

En Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada a investi plus de 4,3 milliards de dollars dans plus de 550 projets d'infrastructure dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, on a ajouté le volet Résilience à la COVID-19 au programme d'infrastructure Investir dans le Canada, de plus de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures pouvant résister aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés en vue d'inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part fédérale des coûts pour les projets d'infrastructures publiques est de 80 % dans les provinces, et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux communautés autochtones.

Pour les projets financés par le gouvernement fédéral à 80 %, la Colombie-Britannique a fait une contribution de 20 % pour que la part totale des coûts soit de 100 %.

Liens connexes

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

Document d'information

Le Canada et la Colombie-Britannique investissent plus de 8,8 M$ pour mettre à niveau dix casernes de pompiers

Le financement du Plan Investir dans le Canada soutiendra dix projets d'infrastructures visant des casernes de pompiers de la Colombie-Britannique. Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique investissent plus de 8,8 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du nouveau volet Résilience à la COVID-19 du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du Canada dépasse les 7,1 millions de dollars, tandis que celle de la Colombie-Britannique atteint près de 1,7 million de dollars. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part fédérale des coûts pour les projets d'infrastructures publiques est de 80 % dans les provinces, et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux communautés autochtones.

Ces projets consistent à rénover des casernes de pompiers pour améliorer les services essentiels offerts à la population grâce à des installations plus efficaces et des délais d'intervention plus courts. Ils permettront aussi de satisfaire aux besoins opérationnels et aux exigences sismiques des protocoles liés à la COVID‑19. Les investissements permettront également de prolonger la durée de vie de ces bâtiments.

Renseignements sur le projet

Communauté Titre du projet Détails du projet Fédéral Financement Provincial Financement Ashcroft Ashcroft - Rénovation de la caserne de pompiers du service d'incendie d'Ashcroft Agrandissement du garage, rénovation des vestiaires et mise à niveau du poste de pompiers pour améliorer les délais d'intervention en cas d'urgence. 550 887 $ 137 722 $ Harrison Hot Springs Rénovation de la caserne de pompiers de Harrison Hot Springs Agrandissement et rénovation de l'installation pour satisfaire aux exigences sismiques et à celles liées à la COVID‑19. 600 000 $ 150 000 $ Hixon Hixon Volunteer Fire Department Society - Rénovation de la caserne de pompiers de Hixon Agrandissement du poste de pompiers pour répondre aux besoins opérationnels des protocoles liés à la COVID-19. 831 926 $ 207 982 $ Lake Cowichan Cowichan Valley - Rénovation de la caserne de pompiers de Mesachie Lake Rénovation de la caserne de pompiers visant notamment à installer la plomberie d'un système CVCA, à exécuter des travaux de nature électrique et mécanique, à poser du revêtement, et à mettre à niveau la cuisine, la salle de bain et la toiture pour réduire la consommation énergétique et prolonger la durée de vie de l'installation. 280 000 $ 70 000 $ Northern Rockies Northern Rockies Regional Municipality - Remplacement de la fondation du bâtiment abritant la caserne de pompiers et le service des travaux publics Remplacement de la fondation pour assurer le maintien des opérations au sein du bâtiment abritant la caserne de pompiers et le service des travaux publics. 1 437 836 $ 359 459 $ Port McNeill Port McNeill - Mise à niveau de la caserne de pompiers Mise à niveau du poste de pompiers visant notamment le remplacement du toit, du revêtement et d'une porte du garage, de même que l'installation d'une génératrice pour contribuer à réduire les délais d'intervention en cas d'urgence. 271 138 $ 67 785 $ Quesnel Quesnel - Mise à niveau de la caserne de pompiers no 1 Rénovation de la caserne de pompiers pour accroître la stabilité structurelle sismique, rendre le bâtiment conforme aux normes d'accessibilité et au Code du bâtiment, aménager un vestiaire pour les pompières volontaires, accroître la dimension des portes du garage, et réduire les risques en milieu de travail ainsi que les émissions de GES. 2 022 912 $ 505 728 $ Premières Nations / Bande indienne de Seabird Island Bande de Seabird Island - Construction d'une annexe et rénovation de la caserne de pompiers Rénovation et agrandissement de la caserne de pompiers de Seabird Island pour permettre une distanciation physique adéquate et intégrer des engins d'incendie modernes au parc actuel. Ajout de toilettes, d'une douche et d'une aire d'entraînement pour permettre au service d'incendie de respecter les protocoles liés à la COVID-19.



446 890 $ 0 $ Thompson-Nicola Thompson-Nicola - Construction d'une annexe à la caserne des pompiers volontaires de Vavenby Ajout d'une porte de garage et de la superficie associée à la caserne de pompiers de Vavenby qui permettra d'entreposer de l'équipement de protection d'incendie. 385 252 $ 96 313 $ Thompson-Nicola Thompson-Nicola - Ajout d'une porte de garage et de la superficie associée à la caserne des pompiers volontaires Blackpool Ajout d'une porte de garage et de la superficie associée à la caserne de pompiers Blackpool qui permettra d'entreposer de l'équipement de protection d'incendie. 316 252 $ 79 063 $

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Michelle Johnston, Directrice des Communications, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-298-7386, [email protected] ; Jordan Turner, Directeur des Communications, Emergency Management BC, 236-478-0210, [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca