WEST VANCOUVER, BC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Province de la Colombie-Britannique ont annoncé une contribution conjointe d'environ 1,5 million de dollars pour la création de 156 logements locatifs à West Vancouver. Ce financement est offert dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et la Colombie-Britannique aux termes de la Stratégie nationale sur le logement.

Kiwanis Village West comprend deux immeubles de six étages situés au 950 et au 970, 22nd Street. L'ensemble résidentiel compte un étage de stationnement souterrain, soit 142 places pour véhicules et 235 places pour vélos. Les immeubles partageront aussi un vaste espace extérieur de plus de 53 000 pieds carrés. Les nouveaux résidents de Kiwanis Village West vivent à côté d'une école et du centre communautaire et aquatique de West Vancouver, et d'autres commodités sont facilement accessibles le long de Marine Drive.

L'ensemble résidentiel a ouvert ses portes quatre mois plus tôt que prévu, à la fin de 2025. Tous les logements étaient loués en février 2026. Pour être admissibles, les ménages devaient vivre, travailler ou étudier à West Vancouver avant d'emménager, et ils ne devaient pas posséder de propriété immobilière. Ce modèle a permis de s'assurer que les logements étaient disponibles pour les résidents locaux qui avaient de la difficulté à se loger à West Vancouver. Les immeubles sont exploités par la Kiwanis North Shore Housing Society, qui exploite des logements inférieurs aux prix du marché sur la rive nord depuis plus de 70 ans.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Il est essentiel que les personnes qui travaillent à West Vancouver puissent aussi se permettre de vivre ici. Des ensembles résidentiels comme Kiwanis Village West jouent un rôle important pour atteindre cet objectif en créant 156 logements neufs. Le Canada est déterminé à soutenir la main-d'œuvre et les logements inférieurs aux prix du marché dont nos collectivités ont besoin, y compris grâce à des projets comme celui-ci. Cette initiative montre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque nous unissons nos forces. » - Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Gregor Roberston, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« L'inauguration de ces 156 logements neufs dont le loyer est inférieur à celui du marché est un grand moment pour la communauté. Ces logements aident à renforcer nos collectivités en soutenant les personnes qui vivent et travaillent ici et en offrant plus de stabilité et de possibilités aux familles et aux travailleurs. » - L'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Pour que les communautés soient saines, il faut que les gens aient un chez-soi sûr et stable ainsi qu'un accès aux soins près de leur logement. Les nouveaux logements de Kiwanis Village West, ainsi que le centre de jour pour adultes, aideront les résidents à rester indépendants, appuieront les proches aidants et renforceront les services de santé communautaires à West Vancouver. » - L'honorable Josie Osborne, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique

« Les résidents de West Vancouver dépendent de travailleurs qui, trop souvent, n'ont pas les moyens de vivre dans les communautés qu'ils servent. En permettant à un plus grand nombre de personnes d'élever leur famille et de s'établir près de leur travail à West Vancouver, nous veillons à ce que la communauté continue d'avoir accès aux services dont elle a besoin pour prospérer. » - Bowinn Ma, députée provinciale de North Vancouver-Lonsdale

« L'inauguration de Kiwanis Village West est un jalon important pour West Vancouver. Avec 156 logements proposés à environ 75 % du loyer du marché, cet ensemble résidentiel aide les personnes qui font vivre West Vancouver. Il s'inscrit aussi dans la priorité du Conseil municipal, qui souhaite que ceux qui travaillent ici aient les moyens d'y vivre. On y compte maintenant 316 résidents, dont des enseignants, du personnel du district et des premiers répondants. Kiwanis Village West montre ce qu'il est possible de réaliser lorsque le district, la province, le gouvernement fédéral et des partenaires travaillent ensemble pour créer des logements abordables et écologiques. » - Mark Sager, maire du district de West Vancouver

« L'inauguration de Kiwanis Village West marque un jalon important alors que nous élargissons notre portée pour servir un nouveau groupe : les familles et les travailleurs à la recherche d'un logement près des emplois et des écoles. Les ensembles de logements abordables comme celui-ci ont une incidence durable en soutenant une collectivité plus dynamique et plus inclusive à West Vancouver. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires fédéraux, provinciaux et municipaux ainsi que Vancouver Coastal Health, dont la collaboration et l'engagement ont fait de cette vision commune une réalité. » - Stefan Baune, premier dirigeant, Kiwanis North Shore Housing Society

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 76,13 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 195 800 logements et la réparation de plus de 359 400 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le financement accordé pour les immeubles situés au 950 et au 970 S, 22nd Street comprend : Environ 1,5 million de dollars en financement conjoint dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique aux termes de la Stratégie nationale sur le logement. Environ 53 millions de dollars de la Province de la Colombie-Britannique pour financer la construction et faciliter l'obtention d'un prêt hypothécaire à faible taux d'intérêt. Le district de West Vancouver a fourni le terrain, d'une valeur d'environ 22 millions de dollars, pour une période de 60 ans, et a renoncé aux droits d'aménagement de 1,4 million de dollars. Vancouver Coastal Health a acheté un bail de 60 ans moyennant plus de 3,5 millions de dollars pour son centre de jour pour adultes.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés en Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

Pour en savoir plus sur ce que fait BC Housing pour aider à bâtir des collectivités fortes et inclusives, visitez https://www.bchousing.org/podcast

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Ministère du Logement et des Affaires municipales, Relations avec les médias, [email protected]; BC Housing, Relations avec les médias, [email protected]