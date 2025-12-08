MONTRÉAL, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Le Canada, qui était représenté par la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, et par le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, a donné aujourd'hui le coup d'envoi à la réunion des ministres de l'Industrie, du Numérique et de la Technologie du G7 à Montréal, au Québec.

Les ministres Joly et Solomon accueillent des partenaires de l'industrie, des délégués internationaux et des homologues du G7 pour discuter des moyens que peuvent prendre les économies avancées pour renforcer leurs chaînes d'approvisionnement, accélérer l'innovation et approfondir la coopération en matière de compétitivité industrielle. Leurs discussions porteront notamment sur l'établissement d'économies résilientes, l'expansion de l'infrastructure numérique fiable, la création de nouvelles possibilités de croissance dans l'ensemble des pays du G7, et le soutien de la transition à une économie résiliente et sécuritaire, sans pour autant négliger les priorités en matière d'économie et de sécurité nationale. Leur travail s'inspirera des réalisations du Sommet du G7 tenu à Kananaskis, en Alberta - où les dirigeants ont adopté la Vision commune de Kananaskis pour l'avenir des technologies quantiques et le Plan d'action du G7 sur les minéraux critiques, et ont publié la Déclaration des dirigeants du G7 sur l'IA pour la prospérité.

En cette période d'incertitude mondiale et de changements technologiques rapides, il est plus important que jamais que les partenaires du G7 travaillent de pair avec des alliés de confiance, des dirigeants de l'industrie et des collaborateurs étrangers pour bâtir des chaînes d'approvisionnement résilientes, stimuler l'innovation et faire en sorte que le secteur de l'industrie demeure un moteur de croissance et de prospérité économiques.

Citations

« Le Canada, qui occupe en ce moment la présidence du G7, est à la fine pointe de l'innovation et de la fabrication de pointe, et peut compter sur des talents de calibre mondial. En collaboration avec nos partenaires du G7 et nos alliés, nous travaillons à renforcer les chaînes d'approvisionnement mondiales et effectuons des investissements stratégiques pour nous assurer que nos industries demeurent résilientes et continuent d'être des moteurs puissants de croissance et de possibilités pour les générations à venir. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Le Canada met de l'avant une vision pour le G7 où l'intelligence artificielle et l'innovation numérique stimulent la productivité, habilitent les travailleurs et les petites et moyennes entreprises, et renforcent les valeurs démocratiques. Notre objectif est simple : bâtir un avenir numérique fiable, sécuritaire et concurrentiel qui permet à tous d'être prospères. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

Faits en bref

Le Groupe des sept (G7) est un regroupement informel de sept économies avancées du monde, à savoir l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni, de même que de l'Union européenne. Ses membres se réunissent chaque année aux sommets du G7 pour discuter d'enjeux économiques et géopolitiques mondiaux.

En 2025, le Canada et ses partenaires du G7 soulignent 50 ans d'association et de coopération. Depuis que la France a accueilli la première réunion du groupe en 1975, le G7 constitue un important moteur de paix, de prospérité économique et de développement durable à l'international.

Les dirigeants du G7 se sont réunis à Kananaskis, en Alberta, du 15 au 17 juin 2025 pour le Sommet du G7. À titre de pays hôte, le Canada pilotait les échanges portant sur des priorités communes, dont le commerce international, la paix et la sécurité, et la stabilité économique mondiale.

La réunion des ministres permettra d'adopter des mesures concrètes correspondant aux grandes priorités retenues par le Canada pour sa présidence du G7 : assurer la sécurité des communautés et du monde, améliorer la sécurité énergétique et accélérer la transition numérique, et établir les partenariats de demain.

Certaines activités seront ouvertes aux médias accrédités. De plus amples renseignements, y compris sur les modalités d'inscription, seront communiqués prochainement.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]