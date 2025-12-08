La productivité s'accroîtra dans les deux pays grâce à l'établissement de l'Alliance numérique entre le Canada et l'Allemagne et aux efforts accrus de collaboration relativement à la commercialisation des technologies quantiques

MONTRÉAL, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, a rencontré aujourd'hui le ministre allemand de la Transformation numérique et de la Modernisation du gouvernement, Karsten Wildberger, dans le cadre de la réunion des ministres de l'Industrie, du Numérique et de la Technologie du G7, tenue à Montréal.

Les ministres ont convenu d'établir l'Alliance numérique entre le Canada et l'Allemagne afin d'accélérer la collaboration dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), de la souveraineté numérique, de l'infrastructure numérique, de l'informatique quantique et de l'innovation au sein de l'économie numérique. Ils ont mis l'accent sur l'importance de bâtir des entreprises phares capables de livrer concurrence sur la scène mondiale et d'assurer une prospérité commune. Les ministres se sont également entendus pour publier dans les prochains mois une déclaration commune d'intention en matière d'IA, le tout premier document de leur alliance, en vue d'encourager la commercialisation et l'adoption de l'IA dans les deux pays.

S'inspirant de la Vision commune de Kananaskis pour l'avenir des technologies quantiques ainsi que de la Déclaration des dirigeants du G7, toutes deux présentées en juin 2025, le Canada et l'Allemagne lanceront en janvier 2026 un appel de propositions commun pour faciliter la commercialisation des technologies quantiques. Cette initiative, qui sera dirigée par le Conseil national de recherches Canada et le ministère fédéral de la Recherche, de la Technologie et de l'Espace de l'Allemagne, viendra soutenir des projets de recherche-développement collaborative axés sur les technologies d'informatique et de détection quantiques.

L'Alliance numérique entre le Canada et l'Allemagne prévoit aussi des efforts de collaboration en lien avec les grands modèles de langage, le développement et l'adoption de l'IA générative, et l'innovation algorithmique pionnière, ce qui permettra aux deux pays de tirer profit des nouvelles capacités qui surgiront en matière d'IA pour stimuler la productivité et la compétitivité.

Les ministres Solomon et Wildberger ont réitéré leur volonté d'établir un environnement d'affaires dynamique qui offre un soutien aux entreprises en démarrage des domaines de l'innovation et des technologies dans une économie mondiale en évolution.

Citations

« En tant que pays partenaires du G7, le Canada et l'Allemagne font front commun en matière d'innovation et de prospérité. Par l'entremise de l'Alliance numérique entre le Canada et l'Allemagne, nous allons renforcer notre collaboration, tant en lien avec l'intelligence artificielle et l'infrastructure numérique, que dans le cadre des échanges de recherche. Les partenariats annoncés aujourd'hui reflètent notre volonté commune de bâtir une économie moderne et propulsée par les technologies qui nous permettra d'accroître la productivité dans nos deux pays. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

« L'Allemagne et le Canada ont beaucoup en commun et entretiennent une relation féconde, nourrie par des valeurs partagées. Une collaboration accrue dans des dossiers comme l'intelligence artificielle et la souveraineté numérique recèle un énorme potentiel. L'Alliance numérique entre le Canada et l'Allemagne nous permettra de travailler de pair pour établir un environnement d'affaires dynamique qui soutient les entreprises en démarrage des domaines de l'innovation et des technologies dans l'ensemble de l'économie numérique. »

- Le ministre allemand de la Transformation numérique et de la Modernisation du gouvernement, Karsten Wildberger

Faits en bref

Mis sur pied en 2021, le Groupe directeur de haut niveau Canada-Allemagne vise à renforcer la coopération bilatérale dans des domaines comme le commerce, l'énergie, les changements climatiques et l'innovation en recherche.

Le Canada et l'Allemagne harmonisent leurs stratégies sur l'IA ainsi que leurs politiques numériques nationales dans le cadre de symposiums (anglais) et de dialogues ministériels favorisant la collaboration en ce qui concerne la capacité de calcul, les talents et les applications industrielles.

L'Allemagne est le plus important partenaire commercial du Canada dans l'Union européenne, et les deux pays misent sur l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne pour aplanir les obstacles et accroître le commerce numérique.

L'appel de propositions commun visant la commercialisation des technologies quantiques contribuera à l'atteinte des objectifs de la Stratégie quantique nationale du Canada, qui se concentre sur l'informatique et la détection quantiques de même que sur la sécurité des communications.

Le Conseil national de recherches Canada travaille en partenariat avec l'industrie canadienne et ses homologues à l'échelle internationale pour faire passer les résultats de la recherche du laboratoire au marché, où la population peut en tirer avantage.

