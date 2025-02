Les deux pays échangeront leurs connaissances et leurs meilleures pratiques pour aider les vétérans et leur famille

SURREY, BC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Ce mois-ci marque le troisième anniversaire du lancement par la Russie d'une guerre brutale et non provoquée contre l'Ukraine. Depuis lors, le Canada est aux côtés de l'Ukraine dans sa lutte pour la liberté et la démocratie. Alors que la guerre continue de laisser de profondes cicatrices dans les communautés ukrainiennes, les sacrifices des vétérans et de leur famille restent incommensurables. Il est essentiel de soutenir leur rétablissement et leur bien-être pour veiller à ce qu'ils puissent reconstruire leur vie avec dignité et espoir.

Aujourd'hui, l'honorable Darren Fisher, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et Natalia Kalmykova, ministre des Anciens Combattants de l'Ukraine, ont signé un protocole d'entente entre le Canada et l'Ukraine pour partager leur expertise en matière de soutien aux vétérans et à leur famille. Cette initiative leur permettra d'avoir accès aux ressources nécessaires pour faire la transition vers la vie après le service.

Ce protocole d'entente s'appuie sur l'Accord de coopération en matière de sécurité signé l'an dernier par le premier ministre canadien Justin Trudeau et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy en février 2024 et marque un nouveau chapitre dans l'engagement inébranlable du Canada envers l'Ukraine, non seulement en matière de défense, mais aussi en reconnaissant et en partageant les meilleures pratiques pour soutenir ceux qui ont servi.

Grâce à ce partenariat, le Canada travaillera aux côtés de l'Ukraine pour échanger des informations qui aideront les membres des forces de sécurité et de défense ukrainiennes, et des membres de leur famille qui continuent de souffrir des conséquences des blessures et des maladies résultant de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine.

Avant la signature, les ministres et les membres de la délégation ukrainienne ont visité le Legion Veterans Village (village des vétérans de la Légion) à Surrey, en Colombie-Britannique, pour constater par eux-mêmes que le Canada soutient ses vétérans et vétéranes, ses premiers intervenants et leur famille. Cette installation innovante établit une nouvelle norme en matière de soutien aux vétérans et aux premiers intervenants, regroupant une filiale de la Légion royale canadienne, le Centre of Clinical Excellence for Veterans and First Responders Health, des logements pour les vétérans et l'organisme Legion Veterans Village Research Foundation.

Grâce à ce partenariat, le Canada et l'Ukraine forgent un avenir où ceux qui défendent la démocratie recevront les honneurs, l'attention et la dignité qu'ils ont mérités. Le Canada demeure résolu dans son soutien à l'Ukraine, à son peuple et à la communauté ukrainienne canadienne.

Citations

« La guerre brutale et non provoquée menée par la Russie a mis à l'épreuve la force et la résilience du peuple ukrainien. La visite du Legion Veterans Village aujourd'hui avec la ministre ukrainienne des Anciens Combattants, Natalia Kalmykova, a été un puissant rappel de la façon dont le Canada honore et soutient ceux qui servent. Grâce à ce partenariat, nous travaillons ensemble pour partager nos expériences et collaborer sur les moyens de mieux soutenir les vétérans et leur famille dans leur transition vers la vie après le service. Le Canada sera toujours aux côtés de l'Ukraine. »

L'honorable Darren Fisher, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale du Canada

« Ce protocole d'entente renforce notre engagement à assurer un soutien complet aux vétérans et vétéranes en favorisant des mesures concrètes, réalistes et mesurables dans nos efforts conjoints avec nos partenaires canadiens. En échangeant notre expertise et nos meilleures pratiques, nous renforçons notre capacité à offrir aux vétérans et vétéranes les ressources, les possibilités et la reconnaissance qu'ils méritent. »

Natalia Kalmykova, ministre des Anciens Combattants de l'Ukraine

Faits en bref

L'Accord de coopération en matière de sécurité a été signé à Kyiv par le premier ministre canadien Justin Trudeau et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy le 24 février 2024. Il prévoyait un financement de 3,02 milliards de dollars pour permettre à l' Ukraine de stabiliser son budget et son économie.

par le premier ministre canadien et le président ukrainien le 24 février 2024. Il prévoyait un financement de 3,02 milliards de dollars pour permettre à l' de stabiliser son budget et son économie. Ce mois-ci marque le troisième anniversaire du lancement par Vladimir Poutine de son invasion à grande échelle de l' Ukraine .

son invasion à grande échelle de l' . Anciens Combattants Canada fournit du financement à l'Institut Atlas pour les vétérans et leur famille. L'institut Atlas se concentre sur la création, la collecte et le partage de connaissances sur la santé mentale des vétérans et de leur famille. Depuis septembre 2023, l'institut Atlas collabore avec ses collègues ukrainiens pour soutenir la santé mentale des vétérans ukrainiens et de leur famille.

Legion Veterans Village a reçu un financement de 500 000 $ du Fonds pour le bien‑être des vétérans et de leur famille en 2023 pour soutenir son programme thérapeutique personnalisé.

