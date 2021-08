NATION WAUZHUSHK ONIGUM, TERRITOIRE DU TRAITÉ 3, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - La localisation et la confirmation de sépultures et de tombes anonymes d'enfants inuits, métis et des Premières Nations sur les sites d'anciens pensionnats à travers le Canada sont des rappels tragiques des mauvais traitements infligés aux enfants autochtones. Dans le cadre des efforts déployés pour réparer les torts historiques et les préjudices actuels, les gouvernements du Canada et de l'Ontario collaborent avec les survivants des pensionnats, les dirigeants autochtones et les familles et communautés touchées en Ontario, alors qu'ils entreprennent la difficile tâche de retrouver leurs enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats de la province.

Aujourd'hui, le chef Chris Skead de la Nation Wauzhushk Onigum, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, ont annoncé un financement de 2 898 430 $ sur trois ans pour la Nation Wauzhushk Onigum afin de réaliser des travaux d'identification des lieux de sépulture du pensionnat de St. Mary's. Le financement appuiera la recherche, la mobilisation et la collecte de connaissances au niveau local, la commémoration et le rapatriement des enfants. La Nation Wauzhushk Onigum a été guidée par les survivants et les familles et établit des voies pour travailler avec les nombreuses familles et communautés touchées par cet ancien pensionnat.

Le gouvernement du Canada fournira un financement pouvant atteindre 2 498 430 $ sur trois ans (2021 à 2024) pour le projet. La province de l'Ontario s'engage à verser jusqu'à 400 000 $ sur deux ans (2022-2023 et 2023-2024).

La réparation des préjudices subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au cœur de la réconciliation. Ce travail est essentiel alors que nous renouvelons et reconstruisons nos relations entre tous les peuples autochtones, leurs familles et leurs communautés, les gouvernements et tous les Canadiens.

Citations

« Les dirigeants et les communautés autochtones savent mieux que quiconque ce dont ils ont besoin, et nous nous engageons à être là pour les soutenir. Le projet des survivants du pensionnat de la Nation Wauzhushk Onigum et le financement du Canada et de l'Ontario représentent la prochaine étape pour soutenir les efforts menés par les Autochtones, centrés sur les survivants et sensibles à leur culture. Nous veillerons à ne jamais oublier ces enfants innocents perdus à cause des politiques coloniales. C'est notre engagement collectif continu sur le chemin de la réconciliation. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Nous devons aux innombrables enfants perdus, aux survivants, aux familles et aux membres de la communauté touchés par les préjudices infligés par le système des pensionnats indiens de ne ménager aucun effort pour continuer à découvrir la vérité. L'Ontario félicite les dirigeants du projet des survivants du pensionnat de la Nation Wauzhushk Onigum d'avoir entrepris ce travail douloureux et difficile et s'engage à fournir tout type de soutien supplémentaire nécessaire pour le mener à bien. »

L'honorable Greg Rickford

Ministre des Affaires autochtones de l'Ontario

« Ce financement par le Canada et l'Ontario marque un début important dans notre voyage ensemble en tant que gouvernements pour découvrir et documenter la vérité derrière les lois et les politiques génocidaires dont notre peuple Anishinaabe subit les conséquences encore aujourd'hui. Nous savons que ce chemin sera extrêmement difficile, et nous ne savons pas ce que nous trouverons, mais nous serons guidés par la cérémonie, par nos lois et protocoles Anishinaabe, et par nos survivants afin que nous puissions commencer à comprendre comment traiter ce traumatisme. Ce projet sera très instructif pour les peuples non Anishinaabe, afin que ce qui s'est passé ne se reproduise plus jamais. »

Chef Chris Skead

Chef de Wauzhushk Onigum

« Ce projet va être mené par les survivants, leurs souvenirs, leurs histoires et leur guérison individuelle et collective. Pendant des décennies, nous avons souffert en silence, et certains d'entre nous ne veulent peut-être toujours pas partager leur expérience. La vérité doit précéder la réconciliation. Et il est temps de découvrir la vérité. Il est temps de partager avec le reste du Canada ce qui s'est passé dans ces écoles, et comment cela nous a affectés, nous, nos parents, nos grands-parents, nos enfants, et les générations futures. Il est temps d'honorer les enfants, d'honorer leur mémoire et de s'assurer que cela ne se reproduira plus jamais, sous quelque loi ou politique coloniale que ce soit. »

Survivant du pensionnat de St. Mary's

Aîné, Première Nation de Wauzhushk Onigum

Faits en bref

Le 10 août 2021, l'honorable Carolyn Bennett , ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé des investissements supplémentaires de 83 millions de dollars pour soutenir les survivants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, leurs familles et leurs communautés.

, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé des investissements supplémentaires de 83 millions de dollars pour soutenir les survivants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, leurs familles et leurs communautés. Cela complète les 33,8 millions de dollars annoncés dans le budget 2019, pour un investissement total de 116,8 millions de dollars répondant aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation.

Une Ligne nationale de crise des pensionnats est disponible pour apporter un soutien aux anciens élèves des pensionnats. Vous pouvez accéder à des services d'orientation en matière d'émotions et de crise en appelant la Ligne nationale de crise 24 heures sur 24 au 1-866-925-4419. Il y a aussi la ligne d'aide Espoir pour le mieux-être au 1-855-242-3310, qui comprend une fonction de clavardage en ligne sur son site Web.

En juin 2021, l' Ontario a engagé 10 millions de dollars sur trois ans pour soutenir l'identification et la commémoration des lieux de sépulture des pensionnats indiens.

Liens connexes

Le gouvernement du Canada améliore le soutien aux communautés autochtones pour qu'elles puissent réagir et guérir des répercussions continues des pensionnats - Canada.ca

Programme de soutien en santé - Résolution des questions des pensionnats indiens

Pensionnats indiens - Enfants disparus - Financement du soutien communautaire

TRC - Enfants disparus et informations sur les sépultures - Appels à l'action 72-76

Ligne d'écoute nationale des pensionnats indiens

Ligne d'aide Espoir pour le mieux-être

L'Ontario a engagé 10 millions de dollars sur trois ans

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Twitter: @CouronneAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Ani Dergalstanian, Attachée de presse et conseillère en communication, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, 819-997-0002; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]; Curtis Lindsay, Bureau de l'honorable Greg Rickford, Ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, 437-240-7317, [email protected]; Ciprian Nastase, Direction des communications, Ministère des Affaires autochtones de l'Ontario, (416) 573-4759, [email protected]; Relations avec les médias, Nation Wauzhushk Onigum, Somia Sadiq, Téléphone : 204-807-0339, [email protected]