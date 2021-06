BELLEVILLE, ON, le 7 juin 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Neil Ellis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et député de Baie de Quinte, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Todd Smith, ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario, et député provincial de Baie de Quinte, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et David Allen, président-directeur général du YMCA du Centre-Est de l'Ontario, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour la construction d'un centre sportif et récréatif multifonctionnel à Belleville, en Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 8,9 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investit plus de 7,4 millions de dollars dans le projet, tandis que la contribution du YMCA du Centre-Est de l'Ontario s'élève à plus de 5,9 millions de dollars.

Le nouveau centre multifonctionnel comprendra deux piscines, un gymnase, un studio d'exercice, un centre de conditionnement physique axé sur des programmes destinés aux jeunes et aux personnes âgées, ainsi que des vestiaires universels et familiaux. Dans ce nouveau centre, on offrira également des programmes communautaires sociaux et éducatifs, et on y trouvera des aires de réunion, y compris des espaces pour les personnes souffrant de handicaps physiques et mentaux.

Une fois construit, le nouveau Centre pour la vie YMCA permettra au YMCA du Centre-Est de l'Ontario et à ses partenaires d'améliorer l'accès aux services communautaires, de conditionnement physique et de loisirs pour les résidents de Belleville et ceux de la région de Quinte. Le centre offrira un meilleur accès à des services récréatifs et communautaires modernes et abordables, en plus d'offrir un lieu accueillant et respectueux à tous les membres de la collectivité.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Le YMCA du Centre-Est de l'Ontario a joué un rôle essentiel dans le soutien des collectivités et des résidents de la baie de Quinte. Grâce à la construction d'un centre sportif et récréatif multifonctionnel à Belleville, le Y disposera d'un lieu moderne et accessible où il pourra continuer d'offrir des services et des programmes afin d'aider à bâtir des collectivités fortes et inclusives, de favoriser un mode de vie sain pour les jeunes et de créer des familles unies. Je suis fier de l'engagement du gouvernement du Canada, qui a alloué plus de 8,9 millions de dollars à ce projet. »

Neil Ellis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et député de Baie de Quinte, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce projet passionnant transformera l'ouest de Belleville en créant un centre accessible pour une vie active et des services communautaires. Les piscines, le gymnase et les espaces consacrés aux programmes offriront des possibilités de loisirs et de socialisation aux personnes de tous âges de notre collectivité. Le gouvernement de l'Ontario est reconnaissant au YMCA pour le leadership dont il a fait preuve dans la création du Centre pour la vie, et je suis ravi de constater que la province est un partenaire solide qui offrira une contribution de 7,4 millions de dollars pour les travaux de construction. »

L'honorable Todd Smith, ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario, et député provincial de Baie de Quinte, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Les responsables de notre YMCA sont très enthousiastes à l'idée de diriger ce projet. Avec nos partenaires, Quinte Vitality Support Services, Volunteer Information Quinte et la Ville de Belleville, nous allons créer un véritable centre communautaire, le cœur d'une collectivité saine. Le Centre pour la vie du YMCA sera un endroit où tout le monde aura un sentiment d'appartenance et un but à atteindre, où nous créerons des possibilités pour les gens de créer des liens et des relations significatives. »

David Allen, président-directeur général du YMCA du Centre-Est de l'Ontario

« La Ville de Belleville a le plaisir de faire don du terrain qui accueillera le nouveau YMCA. Nous avons été fiers de collaborer avec le YMCA dans le cadre de sa demande de financement et, grâce à cette aide gouvernementale, nous sommes ravis d'accueillir ce nouvel établissement progressiste et inclusif dans notre collectivité. Situé sur le site de l'ancien champ de foire de Belleville, le nouveau YMCA sera vraiment un espace pour tout le monde à Belleville, et nous attendons avec impatience le développement futur de ce secteur. »

Mitch Panciuk, maire de Belleville

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 13,9 milliards de dollars dans plus de 3 200 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 13,9 milliards de dollars dans plus de 3 200 projets d'infrastructure en . Au cours des 10 prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

