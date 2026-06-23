Le Canada et l'Ontario rendent les logements plus abordables à Toronto

Le Programme de réduction des redevances d'aménagement soutiendra des projets d'infrastructure favorisant la construction de logements, tout en réduisant le coût de construction des logements d'environ 83 000 $

TORONTO, le 23 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure, l'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, et Olivia Chow, mairesse de Toronto, ont annoncé que Toronto recevrait 1,5 milliard de dollars dans le cadre du Programme de réduction des redevances d'aménagement (PRRA), puisqu'elle s'est engagée à réduire de 40 à 60 % ses redevances d'aménagement résidentiel. Ce financement aidera à construire davantage de logements et d'infrastructures communautaires à Toronto, tout en faisant progresser le plan provincial visant à protéger l'Ontario grâce à des investissements dans des projets qui soutiennent la croissance économique et préservent les emplois.

La Ville de Toronto estime que la réduction de ses redevances d'aménagement, jumelée à des investissements dans les infrastructures favorisant la construction de logements, soutiendra la construction d'environ 44 000 nouveaux logements et offrira un allègement estimé à 1,95 milliard de dollars aux constructeurs de logements. Par exemple, cela pourrait réduire les redevances d'aménagement d'environ 83 000 $ pour une nouvelle maison unifamiliale ou jumelée à Toronto.

Sous réserve de la signature d'une entente Canada-Ontario dans le cadre du FBCF et d'un examen préalable plus approfondi, le financement du PRRA soutiendra des projets d'infrastructure réalisés dans des collectivités de Toronto, ce qui permettra de construire des logements dans la plus grande ville de l'Ontario. Ces projets comprennent :

L'achat de nouveaux autobus pour répondre à la demande actuelle et future des usagers;

La modernisation de la signalisation de la ligne 2 pour permettre une fréquence de service accrue;

Le prolongement des conduites d'alimentation en eau, qui profiterait aux résidents et favoriserait la croissance de la collectivité;

La réalisation de travaux d'amélioration à des infrastructures à l'échelle du secteur afin de réduire la congestion routière sur l'avenue St. Clair Ouest, entre la rue Keele et le chemin Old Weston;

Le projet de la nouvelle rue de Liberty Village;

La reconstruction du passage supérieur ferroviaire du chemin Scarlet pour accroître la sécurité et la capacité;

L'élargissement de l'avenue Steeles Est entre le chemin Tapscott et Ninth Line, la revitalisation de la rue John afin de créer un corridor piétonnier entre les rues Front et Stephanie, et le prolongement de l'avenue Broadview vers le sud à partir de l'avenue Eastern Widening; et

La création d'une nouvelle liaison routière qui prolongera l'avenue Tradewind vers le nord jusqu'à l'avenue Sheppard Est, en passant par Bonnington Place, afin de soutenir la croissance prévue et d'améliorer la connectivité locale.

En mars 2026, l'Ontario et le Canada ont convenu d'un mécanisme de financement à parts égales afin de verser un montant conjoint de 8,8 milliards de dollars sur 10 ans pour des investissements dans les infrastructures en Ontario. La part du financement fournie par le Canada provient du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Dans le cadre du Partenariat Canada-Ontario pour la construction, le PRRA fournira un financement sur 10 ans pour des projets d'infrastructure essentiels. La priorité sera accordée aux municipalités qui réduisent d'au moins 30 à 50 % les redevances d'aménagement pour tous les types de logements et maintiennent ces réductions pendant au moins trois ans.

Citations

« Ensemble, nous bâtissons un Ontario et un Canada forts. En partenariat avec l'Ontario, le gouvernement fédéral aidera à accélérer la construction de logements en réduisant les coûts initiaux et en investissant dans des projets d'infrastructure favorisant la construction de logements, afin de bâtir des collectivités fortes et résilientes qui augmentent l'offre de logements et stimulent les possibilités économiques. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le gouvernement de l'Ontario met tout en œuvre pour réduire les coûts pour les familles, protéger les emplois et accélérer la mise en chantier de nouveaux logements. C'est pourquoi nous nous réjouissons de voir la Ville de Toronto s'engager à réduire considérablement les redevances d'aménagement, ce qui fera diminuer les coûts de construction, augmentera l'offre de logements et permettra aux familles ontariennes de continuer à rêver d'accéder à la propriété. »

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Nous savons que la construction de nouveaux logements en Ontario coûte trop cher et prend trop de temps. Notre gouvernement continuera à collaborer avec ses partenaires municipaux et fédéraux pour lever ces obstacles et favoriser la construction d'un plus grand nombre de logements. »

L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Notre gouvernement investit dans les infrastructures dont l'Ontario a besoin pour soutenir une croissance sans précédent et permettre aux citoyens de se déplacer plus rapidement. Dans le cadre du Programme de réduction des redevances d'aménagement, nous collaborons avec la Ville de Toronto pour mettre en place des infrastructures essentielles, comme des réseaux de transport en commun, des routes et des réseaux d'aqueduc, qui permettront de mettre en chantier de nouveaux projets de logement, de réduire la congestion routière et de contribuer à bâtir des collectivités plus solides et mieux reliées pour les générations à venir. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports

« Les gens devraient pouvoir accéder à la propriété dans notre ville. L'annonce d'aujourd'hui facilitera cet accès et permettra de créer des dizaines de milliers de bons emplois à Toronto. Grâce à notre partenariat solide avec les gouvernements provincial et fédéral, nous réduisons le coût de la construction de nouveaux logements et veillons à ce que la Ville puisse continuer à investir dans les infrastructures dont nous avons besoin pour soutenir les collectivités. »

Olivia Chow, mairesse de Toronto

Faits en bref

Le financement accordé dans le cadre du PRRA soutiendra des projets d'infrastructure essentiels favorisant la construction de logements, par exemple des réseaux d'aqueduc et d'égout, des routes, des ponts et des véhicules de transport en commun, ainsi que des installations communautaires visant à créer et à enrichir les quartiers, comme des bibliothèques et des centres de loisirs.

Le financement fédéral alloué à ce projet est conditionnel à la conclusion d'une entente bilatérale Canada-Ontario dans le cadre du FBCF, ainsi qu'à l'examen et à l'approbation fédéraux du financement du projet.

Le versement du financement sera conditionnel à la conclusion, par la Ville de Toronto, d'une entente de paiement de transfert avec l'Ontario et au respect des exigences du programme.

Les municipalités doivent contribuer à hauteur d'au moins 10 % des coûts des projets dans le cadre du PRRA.

Sur les 444 municipalités de l'Ontario, plus de 200 perçoivent actuellement des redevances d'aménagement.

Liens connexes

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Michael Minzak, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement, [email protected]; Direction des communications, [email protected]