Le Canada et l'Ontario prennent des mesures pour rendre les établissements de soins de longue durée plus sûrs et plus sécuritaires

OTTAWA, ON, le 16 avril 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario investissent plus de 99,4 millions de dollars dans 95 projets visant à améliorer les établissements de soins de longue durée en Ontario.

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Deb Schulte, ministre fédérale des Aînés, l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et l'honorable Dre Merrilee Fullerton, ministre des Soins de longue durée de l'Ontario, ont communiqué des renseignements sur ce financement.

Les collectivités de tout le Canada sont en première ligne de la pandémie de COVID-19, et elles ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient fiables et sécuritaires.

C'est pourquoi les deux ordres de gouvernement prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'effectuer d'importantes mises à niveau et améliorations des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), ainsi que des systèmes de gicleurs dans les établissements de soins de longue durée de l'Ontario. Tous les résidents des établissements de soins de longue durée méritent de vivre dans des lieux sécuritaires et modernes, et ces investissements permettront de rendre ces établissements plus sûrs, tant pour les résidents que pour les travailleurs du secteur des soins de longue durée.

Le gouvernement du Canada investit plus de 79,5 millions de dollars et le gouvernement de l'Ontario investit plus de 19,8 millions de dollars dans ces projets, dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme Investir dans le Canada.

Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Le volet Résilience à la COVID-19, mis en œuvre en réponse à la pandémie, permet au gouvernement du Canada d'apporter jusqu'à 80 pour cent du financement des projets qui soutiennent les provinces dans leur lutte contre la pandémie, et jusqu'à 100 pour cent du financement des projets qui soutiennent les territoires et les communautés autochtones dans la leur.

« La pandémie de COVID-19 a eu un impact dévastateur sur les populations les plus vulnérables au Canada. Alors que nous continuons de lutter contre cette crise, améliorer les systèmes de ventilation des établissements de soins de longue durée afin que l'air y soit plus pur est essentiel pour veiller à la santé et à la sécurité des résidents et des gens qui en prennent soin. Le gouvernement du Canada investit 80 cents de chaque dollar dépensé pour ces importants projets partout dans la province. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« La tragédie provoquée par la pandémie, dans le secteur des soins de longue durée au Canada, a mis en lumière des lacunes importantes que tous les gouvernements et tous ceux qui travaillent dans l'intérêt des aînés doivent s'efforcer de combler en prenant des mesures concrètes. En finançant 80 % des coûts de rénovation visant à rendre les foyers de soins de longue durée plus sécuritaires, nous contribuons à mieux protéger les Canadiens qui vivent dans ces établissements et ceux qui y travaillent. »

L'honorable Deb Schulte, ministre fédérale des Aînés

« Comme la pandémie de COVID-19 nous a permis de le constater, les investissements dans la santé et le bien-être des Ontariens sont plus essentiels que jamais. Le financement de projets visant à améliorer la qualité de l'air et d'autres projets d'infrastructure dans les établissements de soins de longue durée aide à protéger nos collectivités en les rendant plus fortes, plus saines et plus sûres. C'est pourquoi l'Ontario fait cet investissement pour protéger notre santé et notre économie. »

L'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Notre gouvernement rattrape des décennies de négligence et de sous-financement en réparant et reconstruisant les établissements de soins de longue durée en Ontario. Le financement annoncé aujourd'hui pour les établissements de toute la province représente une autre partie du plan de notre gouvernement visant à garantir que nos proches vivent en toute sécurité dans le confort, la dignité et le respect qu'ils méritent. »

L'honorable Dre Merrilee Fullerton, ministre des Soins de longue durée de l'Ontario

Pour soutenir les Canadiens et les collectivités durant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, de plus de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures favorisant la résilience aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme pour y inclure un plus grand nombre de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, plus de 3 milliards de dollars sont disponibles pour offrir plus de souplesse aux provinces et aux territoires afin de leur permettre de financer des projets à court terme qui peuvent démarrer rapidement.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Depuis novembre 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 865 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

dans le cadre du plan . L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Renseignements sur les projets

Bénéficiaire final Lieu du projet Détails du projet Financement

fédéral Financement provincial Hôpital général d'Atikokan (HGA) Atikokan, canton d' Ce projet consiste à rehausser la sécurité dans l'aile des soins prolongés

grâce à la modernisation des systèmes de gicleurs et de CVC

(chauffage, ventilation et climatisation). La partie du projet portant sur le système

de CVC a pour but d'améliorer la filtration de l'air afin d'assurer une meilleure qualité

de l'air et de prévenir et maîtriser les infections. 1 488 560 $ 372 140 $ Société du comté de Hastings - Manoir du centenaire d'Hastings Bancroft, ville de Ce projet prévoit l'ajout de composants de climatisation aux appareils de traitement de l'air actuels ainsi qu'au système d'automatisation du bâtiment afin d'assurer le refroidissement de toutes les zones de l'établissement. 785 900 $ 196 475 $ Manoir du Village Victoria Barrie, ville de Ce projet comprendra le remplacement de trois unités de toit et onze thermopompes et l'installation d'un nouvel appareil d'ionisation de l'air afin d'améliorer la qualité de l'air et de contribuer à atténuer la transmission et à maîtriser les infections, grâce à un chauffage adéquat dans tout l'établissement et à la réduction de la concentration d'agents pathogènes dans l'air. 1 157 884 $ 289 471 $ Réseau de santé de North Shore - Unité Eldcap Blind River, ville de Ce projet prévoit la modernisation du système de CVC afin d'accroître le débit d'air extérieur, d'augmenter le nombre d'échangeurs d'air et d'assurer une pression atmosphérique négative dans les zones d'isolement des résidents soupçonnés d'avoir une maladie transmissible. Il comprend également la ségrégation des zones de l'étage et de l'accès à certaines aires afin d'empêcher les résidents de se déplacer dans des zones d'isolement. 187 520 $ 46 880 $ Maison de repos Blue Water Bluewater, municipalité de Ce projet permettra d'améliorer la qualité de l'air dans le bâtiment actuel (maison rénovée) en remplaçant et en modernisant le système de CVC. Il a également pour but de rehausser la sécurité du bâtiment existant grâce à l'installation d'un gicleur d'incendie dans une zone qui n'en a pas et à l'installation de caméras de sécurité. 254 599 $ 63 650 $ Municipalité de district de Muskoka - The Pines Bracebridge, ville de Ce projet consiste à remplacer l'actuelle unité de climatisation à fréon et à installer un évaporateur, des vannes, des solénoïdes, des conduites de frigorigène et une unité de condensation afin d'améliorer la prévention et la maîtrise des infections. 48 000 $ 12 000 $ Holland Christian Homes Inc. - Grace Manor Brampton, ville de Ce projet prévoit la modernisation du système de filtration de l'air grâce à l'installation d'un nouveau système de filtration muni de lampes à UVC dans les conduits de ventilation, ce qui améliorera la qualité de l'air. Il comprend également le remplacement de toutes les rampes en bois, les arrêts de porte, le papier peint et les parois protectrices par des matériaux de protection et le remplacement du tapis par un revêtement en vinyle. 520 000 $ 130 000 $ Centre de soins St. Joseph, Brantford - Centre de soins St. Joseph Brantford, ville de Ce projet consiste à moderniser le système de CVC grâce au remplacement de certains éléments afin d'améliorer la qualité de l'air et la filtration de l'air, de remettre à niveau du matériel afin de respecter les exigences du Code, d'optimiser la prévention et la maîtrise des infections, de rehausser le contrôle du chauffage et du refroidissement des locaux et d'éliminer le risque de défaillance imminente de l'équipement. 864 000 $ 216 000 $ Maison de soins de longue durée St. Lawrence Lodge Brockville, ville de Ce projet prévoit le remplacement de l'équipement et des contrôles vieillissants de CVC. L'équipement de CVC sera remplacé et les contrôles d'automatisation seront modernisés afin d'assurer un fonctionnement stable et d'améliorer la qualité de l'air. 1 970 001 $ 492 500 $ Société canadienne réformée pour une residence pour aînés Inc. - maison de soins chrétienne Mount Nemo Home Burlington, ville de Ce projet a pour but d'installer des accumulateurs de pression intérieurs et un système de gicleurs d'incendie. 516 266 $ 129 066 $ Résidence mennonite Fairview Cambridge, ville de Le projet prévoit l'installation d'un nouveau système de CVC qui assurera une qualité et un débit d'air uniformes dans toutes les zones de l'établissement et qui purifiera l'air entrant par le système de CVC, tuant ainsi les bactéries et les virus présents. Il inclut également l'installation d'un revêtement de sol dur plus facile à nettoyer et à stériliser. 562 862 $ 140 716 $ Jardins Riverview Chatham-Kent, municipalité de Le projet consiste à installer des lampes UV dans le système de CVC afin d'améliorer la qualité de l'air. 63 200 $ 15 800 $ Centre d'accueil Roger Seguin Clarence-Rockland, ville de Ce projet prévoit l'installation d'un système de gicleurs dans tout le bâtiment et d'un dispositif d'arrosage dans chaque pièce. De plus, pour améliorer la sécurité, un nouveau système de cloche d'avertissement sera installé dans chaque unité d'hébergement en remplacement du système actuel qui est désuet et ne peut plus être réparé. 1 200 000 $ 300 000 $ Maison de soins de longue durée Villa Minto Cochrane, ville de Ce projet vise à améliorer la qualité de l'air et la ventilation dans l'ensemble de l'établissement grâce à l'installation de deux nouveaux appareils autonomes de traitement de l'air, c'est-à-dire un appareil dans l'aile de soins actifs et l'autre dans celle des soins de longue durée. 1 572 000 $ 393 000 $ Société du comté de Simcoe - Manoir Sunset, résidence pour personnes âgées Collingwood, ville de Ce projet consiste à installer un nouveau système de refroidissement, une chaudière et un système de chauffage à volume d'air variable, en plus de réparer les humidificateurs. L'installation du nouveau système et les réparations amélioreront la qualité de l'air, augmenteront l'efficacité énergétique, optimiseront la maîtrise et la prévention des infections, amélioreront le chauffage et assureront aux résidents un milieu sécuritaire. 780 000 $ 195 000 $ Corporation de la Ville de Cornwall - Glen-Stor-Dun Lodge Cornwall, ville de Ce projet a pour but de remplacer quatre unités d'alimentation en air pour l'ensemble du bâtiment afin d'améliorer la qualité de l'air et la circulation de l'air dans l'établissement. 304 000 $ 76 000 $ Services de soins de longue durée de Renfrew Nord Deep River, ville de Ce projet consiste à installer un nouveau système de CVC pour améliorer la qualité de l'air et climatiser tout l'établissement, y compris toutes les zones d'hébergement. De plus, le remplacement des fenêtres d'origine accroîtra l'efficacité énergétique de l'établissement. 664 000 $ 166 000 $ Hôpital général St. Joseph d'Elliot Lake - Manoir St. Joseph's Elliot Lake, ville d' Ce projet prévoit le remplacement des systèmes de CVC afin d'améliorer la qualité de l'air, la ventilation, le chauffage, la climatisation et l'humidification de l'établissement, et d'accroître l'efficacité énergétique. 708 940 $ 177 235 $ Hôpital général d'Espanola - (fait affaire sous le nom d'Espanola Nursing Home-LTC) Espanola, ville d' Ce projet comprend la modernisation du système de CVC dans la salle d'isolement, la salle de lavage et la salle des risques biologiques. De plus, il consiste à rénover l'espace adjacent à la maison de soins infirmiers afin de créer une salle d'isolement et d'accroître la superficie de l'établissement et ainsi permettre le réaménagement de l'espace actuel pour la salle d'isolement, la création d'une nouvelle zone pour l'entreposage (approvisionnement central) et l'agrandissement de l'aire réservée aux déchets biodangereux. 3 165 474 $ 791 368 $ Établissements de soins de santé Riverside Inc. - Rainycrest Fort Frances, ville de Ce projet a pour but d'installer un système de gicleurs dans un établissement qui en est dépourvu à l'heure actuelle. De plus, il prévoit l'installation d'un nouveau système de CVC éconergétique qui assurera la fiabilité du chauffage, du refroidissement, de la filtration de l'air et de la ventilation dans tout l'établissement. 1 558 652 $ 389 663 $ Comté de Frontenac - Résidence pour les aînés Fairmount Frontenac, comté de Ce projet vise à remplacer le système de CVC afin d'améliorer la qualité de l'air, accroître le confort des résidents et aider à atténuer la propagation des bactéries et des virus. De plus, il prévoit la modernisation des conduits de ventilation grâce à l'installation de dispositifs automatisés de désinfection active dans le système de ventilation. 941 824 $ 235 456 $ Comté de Lennox et Addington - Centre John M. Parrott Greater Napanee, ville de Ce projet consiste à mettre à niveau les composants logiciels et matériels du système d'automatisation du bâtiment afin de pouvoir déceler rapidement les défaillances des systèmes de CVC et d'échappement. 38 700 $ 9 675 $ Centre de soins de santé St. Joseph de Sudbury - Villa St. Gabriel de Sudbury Grand Sudbury, ville du Ce projet a pour but de moderniser les appareils de climatisation afin d'assurer un refroidissement adéquat de toutes les zones du bâtiment. 135 483 $ 33 871 $ Villa St. Joseph de Sudbury Inc. Grand Sudbury, ville du Ce projet prévoit la modernisation du système de CVC grâce au remplacement de 8 appareils de traitement de l'air, 3 chaudières de chauffage hydronique, 2 chaudières à eau chaude domestique et le système d'extincteurs automatiques sous air dans le grenier. 1 439 896 $ 359 974 $ Maison de soins de longue durée Shalom Manor Grimsby, ville de Ce projet permettra de remplacer deux systèmes d'aération, deux appareils de climatisation, deux humidificateurs et deux ventilateurs d'extraction afin d'améliorer le système de CVC de l'établissement. En modernisant le système de CVC, ainsi que le système de programmation et de contrôle, la maison de soins de longue durée sera mieux équipé pour offrir une qualité de l'air supérieure plus stable et plus éconergétique. 109 228 $ 27 307 $ Hôpital St. Joseph (groupe spécial) - Centre de santé St. Joseph, Guelph Guelph, ville de Ce projet consiste à remplacer l'unité de toit existante desservant l'aile nord, ce qui améliorera la qualité de l'air pour les occupants de l'immeuble, réduira la propagation des virus en améliorant la filtration de l'air, fournira des capacités de contrôle supplémentaires pour le chauffage et la climatisation des locaux, éliminera le risque de défaillance imminente de l'équipement, éliminera le risque de transmission des infections et aidera à optimiser la qualité des soins aux patients et le confort de ces derniers. 1 500 000 $ 375 000 $ Société du comté de Haldimand - Grandview Lodge / Dunnville Haldimand, comté de Ce projet permettra d'améliorer le système de CVC et les contrôles afin d'améliorer la qualité de l'air et les contrôles dans tous les secteurs de l'établissement, de permettre le contrôle des aspects de l'approvisionnement en air, de la ventilation, de l'humidité et des échanges d'air afin d'appuyer les stratégies de prévention et de contrôle des infections pendant les éclosions potentielles. 2 578 400 $ 644 600 $ Système de santé St. Joseph's - Villa St. Joseph's, Dundas Hamilton, ville de Ce projet permettra d'améliorer le système de gicleurs en installant des gicleurs dans l'aile est et l'aile ouest de la maison de soins de longue durée, et d'agrandir le refroidisseur en remplaçant la station de refroidissement. 1 108 595 $ 277 149 $ Manoir Idlewyld Hamilton, ville de Ce projet consister à installer un nouveau système de CVC, un nouveau refroidisseur et des chaudières, ainsi qu'un système d'immotique modernisé pour améliorer la qualité de l'air et le chauffage et la climatisation dans toutes les zones de l'établissement. 2 214 160 $ 553 540 $ Centres de soins St. Peter's - Résidence St. Peter à Chedoke Hamilton, ville de Ce projet consister à installer un nouveau système de CVC pour améliorer la qualité de l'air et le chauffage et la climatisation, et pour aider à optimiser la prévention et le contrôle des infections dans toutes les zones de la maison de soins de longue durée. De plus, on procédera à la mise à jour du système d'immotique afin d'optimiser les capacités d'interface avec le nouveau système de CVC. 2 068 360 $ 517 090 $ Résidence sans but lucratif PeopleCare Inc. - A.R. Goudie Kitchener Kitchener, ville de Ce projet consister à moderniser le système de CVC en installant de nouveaux contrôleurs, thermostats et vannes avec un câblage interconnecté afin d'intégrer les dispositifs mis à jour au système d'immotique. De plus, le projet prévoit l'installation de portes et de fenêtres à cadre d'aluminium à haut rendement, d'une nouvelle membrane isolante en caoutchouc sur tout le bâtiment et d'un nouveau plancher antimicrobien thermosoudé. 4 616 000 $ 1 154 000 $ Municipalité régionale de Waterloo - Sunnyside Home Kitchener, ville de Ce projet consister à installer de nouveaux ventilateurs d'extraction de CVC pour remplacer les unités vieillissantes, ce qui améliorera la qualité de l'air et réduira le risque d'infection. 136 000 $ 34 000 $ Société de comté de Lambton - North Lambton Lodge Lambton, comté de Ce projet permettra d'installer un nouveau système de CVC afin d'améliorer la qualité de l'air et de climatiser toutes les zones de l'établissement et de mieux gérer le débit d'air dans les chambres des résidents afin de réduire le risque de maladies infectieuses. 240 000 $ 60 000 $ Albright Gardens Homes, Inc. Lincoln, ville de Ce projet consister à installer de nouveaux systèmes de CVC et de refroidissement pour fournir de l'air correctement traité dans l'ensemble du bâtiment, améliorer la filtration de l'air et améliorer l'humidification. Cela permettra de réduire le nombre de pannes afin d'assurer une qualité de l'air uniforme et fiable pour les résidents et le personnel. 3 632 928 $ 908 232 $ Résidence mennonite unie pour les aînés Lincoln, ville de Ce projet permettra de remplacer toutes les unités de CVC afin d'améliorer la qualité, la filtration et la circulation de l'air dans l'ensemble de l'établissement. De plus, cela rendra possible la distanciation physique à l'intérieur de l'établissement. 1 370 040 $ 342 510 $ Santé Manitouwadge Manitouwadge, canton de Ce projet permettra de remplacer deux humidificateurs et d'en installer de nouveaux dans les groupes de traitement de l'air (GTA) existants. Ce projet améliorera la qualité de l'air, la filtration et la qualité de l'air intérieur. 242 800 $ 60 700 $ Centre de soins gériatriques Yee Hong - Markham Markham, ville de Ce projet consister à remplacer des composants pour rétablir le fonctionnement normal du système de CVC. De plus, on installera un nouveau système de réservoir de carburant pour la génératrice de secours, ce qui assurera la sécurité incendie et un environnement sans danger pour le fonctionnement de la génératrice. 185 600 $ 46 400 $ Municipalité régionale de Peel - Sheridan Villa Mississauga, ville de Ce projet consister à moderniser divers éléments du système de CVC (climatiseurs, système d'aération, ventilateur d'extraction de la chaudière) afin d'en améliorer la longévité et l'efficacité. On modernisera le panneau d'alarme-incendie et installera des barrières de protection pour soutenir l'exposition potentielle, appuyer le confinement et prévenir la propagation des virus. De plus, on élargira la portée des écrans de médias numériques existants afin que tout le personnel ait accès à la communication, même en cas d'éclosion ou de trouble concomitant. 116 800 $ 29 200 $ Société du comté de Simcoe - Manoir pour les aînés Simcoe New Tecumseth, ville de Le projet consister à remplacer des éléments du système de climatisation, un compresseur, deux thermopompes et une chaudière. Ces remplacements permettront d'accroître l'efficacité énergétique, d'améliorer le confort des résidents, de réduire le risque d'épuisement dû à la chaleur et d'offrir des niveaux d'humidité confortables pour contrôler la croissance des bactéries et des virus. 150 400 $ 37 600 $ Village de soins en établissement Southlake Newmarket, ville de Ce projet consister à installer deux unités de toit monoblocs et cinq systèmes d'aération de toit. Il comprendra un système de purification de l'air par ionisation afin d'améliorer la qualité de l'air et l'humidification de l'établissement. 130 686 $ 32 672 $ Conseil de direction de l'Armée du Salut au Canada - R. H. Lawson Eventide Home Niagara Falls, ville de Ce projet permettra de remplacer deux appareils de CVC qui chauffent et climatisent toutes les aires communes des résidents, assurant ainsi un environnement confortable. 132 106 $ 33 027 $ Spencer House Inc. Orillia, ville d' Ce projet permettra d'améliorer le système de CVC en remplaçant cinq thermopompes, quatre GTA de toit et deux chaudières à eau chaude pour améliorer la qualité de l'air dans le bâtiment existant et aider à maximiser la prévention et le contrôle des infections. Ce projet est essentiel pour réduire les interruptions de service et améliorer l'efficacité et la stabilité du système de CVC. 176 280 $ 44 070 $ Société du comté de Simcoe - Manoir pour aînés Trillium Orillia, ville d' Ce projet permettra de réparer et de remplacer des éléments du vieux système de CVC afin d'améliorer la qualité de l'air dans le bâtiment existant et d'aider à optimiser la prévention et le contrôle des infections. Ces travaux sont essentiels pour améliorer la filtration de l'air et font partie d'une stratégie visant à atténuer la propagation des bactéries et des virus et l'exposition à ces derniers. 136 000 $ 34 000 $ Ville d'Ottawa - Carleton Lodge Ottawa, ville d' Ce projet vise à remplacer le refroidisseur afin d'augmenter la capacité de climatisation pour toutes les boucles desservies par le refroidisseur. De plus, ce remplacement procurera des avantages en matière d'efficacité énergétique, d'uniformité et de fiabilité, et l'interface modernisée permettra à la gestion de l'immeuble de mieux contrôler et maintenir la climatisation. 108 880 $ 27 220 $ Soins continus Bruyère Inc. - Résidence Saint-Louis Ottawa, ville d' Ce projet permettra d'installer environ 15 capteurs et 25 thermostats dans l'établissement. Les améliorations apportées au système de CVC grâce à l'ajout de capteurs de CO 2 et au remplacement des thermostats dans les aires communes amélioreront la qualité de l'air. Le projet permettra d'améliorer le système de ventilation pour s'assurer que la qualité de l'air est contrôlée au maximum par le système d'immotique. 84 000 $ 21 000 $ Ville d'Ottawa - Centre Peter D. Clark Ottawa, ville d' Ce projet permettra de moderniser le système de gicleurs afin de s'assurer que toutes les zones de l'établissement sont adéquatement couvertes, d'installer un dispositif de prévention du refoulement et de corriger toute autre lacune relevée. De plus, on installera six nouveaux humidificateurs dans l'établissement et des climatiseurs dans les chambres pour améliorer le confort des résidents grâce à un contrôle personnalisé de la température dans la chambre de chaque résident. 865 960 $ 216 490 $ Centre de soins du canton d'Osgoode Ottawa, ville d' Ce projet permettra l'installation de climatiseurs supplémentaires afin d'améliorer la qualité de l'air et la climatisation dans l'ensemble de l'établissement. Cela permettra d'améliorer la qualité de l'air, la filtration de l'air ainsi que la prévention et le contrôle des infections. 141 238 $ 35 310 $ Centre de soins de longue durée Villa Marconi - Villa Marconi Ottawa, ville d' Ce projet consiste à remplacer quatre unités de traitement de l'air sans conduit et cinq climatiseurs de toit. Il permettra également de remplacer sept chaudières de chauffage et quatre chaudières à eau chaude. 596 800 $ 149 200 $ Maison pour aînés Ottawa Jewish - Hillel Lodge Ottawa, ville d' Ce projet permettra d'installer un nouveau système de chaudières et d'eau chaude à usage domestique ainsi que de nouveaux climatiseurs sur toit, de mettre à jour le logiciel existant du système d'automatisation du bâtiment et les appareils de terrain qui contrôlent les chaudières et les unités sur toit, et d'effectuer l'équilibrage de l'air des nouvelles unités sur toit et des unités terminales. En outre, ce projet permettra de rénover la plomberie en remplaçant les robinets d'eau vieillissants par des robinets sans contact afin de réduire au minimum la transmission des infections. 762 140 $ 190 535 $ Manoir de l'Armée du Salut Ottawa Grace Ottawa, ville d' Ce projet permettra d'installer quatre systèmes d'air VRE et deux appareils de radiotélémesure dotés d'une nouvelle unité de commande automatisée. 1 258 368 $ 314 592 $ Royal Ottawa Place Ottawa, ville d' Ce projet permettra de remplacer quatre GTA, ce qui accroîtra la capacité du conduit de CVC, équilibrera le débit d'air et améliorera la puissance du système de CVC. 1 630 752 $ 407 688 $ Soins continus Bruyère Inc. - Résidence Élisabeth-Bruyère Ottawa, ville d' Ce projet permettra de remplacer le système vieillissant de CVC afin d'améliorer la qualité de l'air intérieur et de mieux prévenir les infections chez les populations vulnérables. 401 600 $ 100 400 $ Société du comté de Grey - Lee Manor Home Owen Sound, ville de Ce projet permettra de moderniser le système de CVC doté d'un meilleur appareil de climatisation et d'une meilleure ventilation afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire et de contrôler les éclosions. En outre, l'élargissement du système de refroidissement aux chambres des résidents leur permettra d'observer la distanciation sociale dans la sécurité de leur propre chambre. 520 000 $ 130 000 $ Société du comté de Renfrew - Miramichi Lodge Pembroke, ville de Ce projet permettra de remplacer l'humidificateur et les commandes du système de ventilation afin d'améliorer la qualité de l'air et de maintenir l'humidification dans tout l'établissement. 84 800 $ 21 200 $ Knollcrest Lodge - Knollcrest Lodge Perth East, canton de Ce projet permettra d'installer un système de gicleurs afin d'améliorer la sécurité des résidents et du personnel dans tous les secteurs de la maison. En outre, ce projet permettra de réparer la ventilation du système de chauffage et le système de climatisation afin d'améliorer la qualité de l'air et le contrôle de la température dans le bâtiment existant et d'optimiser la prévention et le contrôle des infections. 654 564 $ 163 641 $ Société du comté de Lanark - Lanark Lodge Perth, ville de Ce projet remplacera les GTA datant de 30 ans (qui fourniront une capacité de climatisation aux résidents des ailes A, B et D). La modernisation améliorera la qualité de l'air pour les résidents et réduira les coûts énergétiques ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. 1 398 432 $ 349 608 $ St. Joseph's at Fleming Peterborough, ville de Ce projet permettra d'installer un système de CVC doté d'une capacité de filtration HEPA afin d'améliorer la qualité de l'air, de refroidir toutes les pièces de l'établissement et de réduire les risques de transmission de virus. 240 000 $ 60 000 $ Conseil de gestion du District de Parry Sound Est - Maison pour aînés Eastholme Powassan, municipalité de Ce projet permettra d'améliorer l'efficacité du chauffage, de la ventilation et de la climatisation dans toutes les aires occupées par les résidents et de maintenir des niveaux d'humidité, de chauffage et de climatisation constants. En outre, ce projet permettra de mettre à jour l'infrastructure du réseau afin d'effectuer la mise à niveau du système d'automatisation du bâtiment. 4 258 358 $ 1 064 589 $ Établissements de soins de santé Riverside Inc. - Centre de soins Rainy River Rainy River, ville de Ce projet permettra de moderniser les systèmes de CVC et de climatisation afin de garantir la fiabilité du chauffage, du refroidissement, de la filtration et de la ventilation dans l'ensemble de l'installation. En outre, ce projet permettra d'enlever et de remplacer le système d'extincteurs automatiques sous air à paroi mince qui se trouve dans le grenier. 1 182 052 $ 295 513 $ Société du comté de Renfrew - Manoir Bonnechere Renfrew, ville de Ce projet permettra de remplacer le refroidisseur, deux GTA et quinze ventilo-convecteurs afin de réduire le risque de transmission aérienne de la COVID-19 et d'autres infections, d'améliorer la qualité de l'air, de réduire les défaillances du système de CVC, d'améliorer l'efficacité énergétique ainsi que le confort des résidents, du personnel et des visiteurs. 792 000 $ 198 000 $ Vision '74 Inc - Foyer d'accueil Vision Sarnia, ville de Ce projet permettra de moderniser le système de CVC en remplaçant les chaudières à eau chaude domestiques existantes pour assurer l'approvisionnement en eau chaude. 448 000 $ 112 000 $ Résidence F.J. Davey Sault Ste. Marie, ville de Ce projet permettra d'installer deux nouveaux systèmes de CVC afin d'assurer une source fiable de chaleur et de refroidissement, d'améliorer la filtration de l'air et d'optimiser l'efficacité énergétique. 127 600 $ 31 900 $ Société du comté de Dufferin - Dufferin Oaks Shelburne, ville de Ce projet permettra de remplacer le système d'automatisation actuel du bâtiment et d'installer de nouvelles commandes dans le bâtiment afin d'assurer une meilleure gestion du système de CVC dans l'ensemble de l'établissement. 144 000 $ 36 000 $ Hôpital de Smooth Rock Falls - Smooth Rock Falls Hospital Smooth Rock Falls, ville de Ce projet permettra de remplacer toutes les unités de CVC afin d'améliorer la qualité de l'air dans l'ensemble de l'établissement. 580 506 $ 145 126 $ Établissement de soins de longue durée Heidehof St. Catharines, ville de Ce projet permettra d'installer un nouveau système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air afin de fournir de la climatisation dans tout l'établissement, d'améliorer la qualité de l'air dans le bâtiment et d'aider à optimiser la prévention et le contrôle des infections. En outre, le projet permettra d'agrandir le système de gicleurs pour couvrir plus d'aires du bâtiment. 320 000 $ 80 000 $ Résidence mennonite pour aînés Brethren St. Catharines, ville de Ce projet permettra d'installer sur chaque étage quatre unités sans conduits et quatre condenseurs afin d'améliorer pendant l'été la qualité de l'air et la température des aires occupées par les résidents. Ces unités supplémentaires permettraient de corriger le problème de contrôle de la température et d'améliorer le confort dans les chambres des résidents et les couloirs. 40 400 $ 10 100 $ Société de la Ville de St. Thomas - Résidence Valleyview St. Thomas, ville de Ce projet consistera à remplacer entièrement le système de CVC/les climatiseurs afin d'améliorer la qualité de l'air dans l'établissement et de réduire les coûts d'énergie, car les unités seront plus efficaces sur le plan énergétique. 328 000 $ 82 000 $ Société du comté de Middlesex - Strathmere Lodge Strathroy-Caradoc, canton de Ce projet permettra de moderniser le système de CVC afin de maximiser la prévention et le contrôle des infections et la transmission de la COVID, d'améliorer le contrôle de la température ainsi que le rendement du système de refroidissement pour le confort et le bien-être des résidents. 1 788 000 $ 447 000 $ Groupe de soins St. Joseph's - Manoir Hogarth Riverview Thunder Bay, ville de Ce projet consistera à remplacer les climatiseurs, à moderniser les GTA et à améliorer la programmation, ce qui est essentiel pour améliorer la filtration de l'air et la qualité de l'établissement afin de maximiser la prévention des infections. 272 000 $ 68 000 $ Société de la Ville de Thunder Bay - Pioneer Ridge Thunder Bay, ville de Ce projet permettra de moderniser les unités actuelles de chaque aire occupée par les résidents afin d'y ajouter une unité de refroidissement d'air d'appoint pour fournir de la climatisation. Cela permettra d'accroître la sécurité des résidents, de maximiser la prévention et le contrôle des infections, d'améliorer la filtration de l'air et de maintenir les niveaux d'humidité entre 40 % et 60 %. 186 400 $ 46 600 $ Nisbet Lodge Toronto, ville de Ce projet permettra d'installer des gicleurs d'incendie et de s'assurer que l'établissement est conforme au mandat du commissaire des incendies de l'Ontario selon lequel tous les centres de soins de longue durée de la province doivent être dotés de gicleurs d'ici la fin de 2024. 456 520 $ 114 130 $ Centre de soins gériatriques Yee Hong - Scarborough Finch Toronto, ville de Ce projet permettra d'installer des composants supplémentaires à la tour de refroidissement, ce qui permettra de contrôler la vitesse, d'éliminer les vibrations et le bruit, et de prolonger la durée de vie du moteur et ainsi augmenter son efficacité énergétique. 15 200 $ 3 800 $ Résidence pour aînés Jewish Toronto, ville de Ce projet permettra de moderniser les climatiseurs, de remplacer les composants des neuf GTA, de remplacer 32 ventilateurs d'extraction de l'installation et quatre ventilateurs de pressurisation. Ces améliorations permettront d'accroître la qualité et la circulation de l'air des occupants du bâtiment, d'améliorer l'équipement et de réduire la propagation des virus, ce qui permettra aux exploitants de l'établissement d'exercer un contrôle sur les paramètres d'exploitation de ces biens, d'éliminer le risque de défaillance imminente de l'équipement et d'atténuer le risque de transmission de l'infection. 5 372 514 $ 1 343 129 $ Unity Health Toronto - Soins de santé Providence Toronto, ville de Ce projet permettra de remplacer les commandes du CVC afin d'améliorer le fonctionnement du système de CVC, d'améliorer la ventilation du bâtiment afin de réduire le risque de transmission de la COVID, de contrôler automatiquement la température, d'améliorer l'humidité et les échanges d'air, et de permettre une surveillance et des alertes à distance en cas de défaillance de l'équipement. 72 000 $ 18 000 $ Résidence pour aînés Hellenic Inc. - Scarborough Toronto, ville de Ce projet permettra de remplacer cinq unités sur toit afin de s'assurer que le climatiseur est pleinement opérationnel dans toutes les aires de l'installation et d'installer un système d'automatisation du bâtiment pour contrôler la qualité de l'air. En outre, il permettra de moderniser les ventilateurs d'extraction dans les salles de douche et de spa des résidents et de remplacer les réservoirs d'eau chaude afin de fournir un approvisionnement constant en eau chaude, de prévenir les infections et d'accroître le débit d'air dans les espaces clos. 560 000 $ 140 000 $ Soins pour aînés Hellenic Inc. Toronto, ville de Ce projet permettra de moderniser le système de CVC afin d'améliorer la qualité de l'air et la ventilation, d'atténuer la transmission de la COVID-19, d'améliorer le contrôle et le rendement du système de refroidissement du système pour le confort et le bien-être des résidents. 1 140 000 $ 285 000 $ Centre de santé Kensington - Les Jardins Kensington Toronto, ville de Ce projet permettra de remplacer et de moderniser le système de CVC afin d'améliorer la qualité de l'air grâce à une circulation et à une filtration accrues de l'air. En outre, il permettra d'installer des systèmes d'automatisation du bâtiment pour assurer la surveillance et le contrôle de l'ensemble du système de CVC du bâtiment. 764 000 $ 191 000 $ Better Living at Thompson House - Thompson House Toronto, ville de Ce projet permettra de remplacer ou de moderniser des composants du système de CVC, ce qui améliorera la qualité de l'air intérieur et l'alimentation en climatisation de toutes les aires de l'établissement. En outre, les améliorations proposées permettront d'accroître l'efficacité énergétique et le rendement des unités de CVC. 220 480 $ 55 120 $ Résidence pour personnes sourdes Bob Rumball Toronto, ville de Ce projet permettra d'améliorer la qualité de l'air intérieur et le contrôle des infections en ajoutant de nouvelles fonctionnalités dans le système de distribution d'air CVC. En outre, les améliorations proposées permettront d'accroître l'efficacité énergétique et le rendement des unités de CVC. 2 528 866 $ 632 217 $ Centre de soins gériatriques Yee Hong - Scarborough McNicoll Toronto, ville de Ce projet permettra d'installer un nouveau refroidisseur par air ainsi que de nouveaux composants dans le système de CVC actuel et de remplacer une unité d'air frais et un purificateur d'air de cabine des ascenseurs existants. Il permettra également d'accroître la capacité de transfert de chaleur et de refroidissement, de réduire la consommation d'énergie, d'améliorer la qualité de l'air acheminée vers les aires occupées par les résidents et d'améliorer le confort thermique des résidents et du personnel. 856 000 $ 214 000 $ Ville de Toronto - Bendale Acres Toronto, ville de Ce projet permettra de moderniser les humidificateurs et les GTA en apportant des modifications à la ventilation afin d'augmenter la prise d'air frais ainsi que le taux de renouvellement d'air par heure et de mettre en œuvre la technologie d'UVC pour compléter la ventilation, ce qui améliorera le système de ventilation de l'établissement. 320 000 $ 80 000 $ Ville de Toronto - Carefree Lodge Toronto, ville de Ce projet permettra de moderniser les humidificateurs et les GTA en apportant des modifications à la ventilation afin d'augmenter la prise d'air frais ainsi que le taux de renouvellement d'air par heure et de mettre en œuvre la technologie d'UVC pour compléter la ventilation, ce qui améliorera le système de ventilation de l'établissement. 240 000 $ 60 000 $ Ville de Toronto - Cummer Lodge Toronto, ville de Ce projet permettra de moderniser les humidificateurs et les GTA en apportant des modifications à la ventilation afin d'augmenter la prise d'air frais ainsi que le taux de renouvellement d'air par heure et de mettre en œuvre la technologie d'UVC pour compléter la ventilation, ce qui améliorera le système de ventilation de l'établissement. 320 000 $ 80 000 $ Ville de Toronto - Fudger House Toronto, ville de Ce projet permettra de moderniser les humidificateurs et les GTA en apportant des modifications à la ventilation afin d'augmenter la prise d'air frais ainsi que le taux de renouvellement d'air par heure et de mettre en œuvre la technologie d'UVC pour compléter la ventilation, ce qui améliorera le système de ventilation de l'établissement. 240 000 $ 60 000 $ Ville de Toronto - Lakeshore Lodge Toronto, ville de Ce projet permettra de moderniser les humidificateurs et les GTA en apportant des modifications à la ventilation afin d'augmenter la prise d'air frais ainsi que le taux de renouvellement d'air par heure et de mettre en œuvre la technologie d'UVC pour compléter la ventilation, ce qui améliorera le système de ventilation de l'établissement. 240 000 $ 60 000 $ Ville de Toronto - Seven Oaks Toronto, ville de Ce projet permettra de moderniser les humidificateurs et les GTA en apportant des modifications à la ventilation afin d'augmenter la prise d'air frais ainsi que le taux de renouvellement d'air par heure et de mettre en œuvre la technologie d'UVC pour compléter la ventilation, ce qui améliorera le système de ventilation de l'établissement. 240 000 $ 60 000 $ Ville de Toronto - Wesburn Manor Toronto, ville de Ce projet permettra de moderniser les humidificateurs et les GTA en apportant des modifications à la ventilation afin d'augmenter la prise d'air frais ainsi que le taux de renouvellement d'air par heure et de mettre en œuvre la technologie d'UVC pour compléter la ventilation, ce qui améliorera le système de ventilation de l'établissement. 240 000 $ 60 000 $ Centre Harold et Grace Baker Toronto, ville de Ce projet permettra d'installer deux nouvelles unités d'air d'appoint. Il permettra également d'assurer la climatisation dans toute la maison, le contrôle et la prévention des infections et l'efficacité opérationnelle et énergétique des systèmes de CVC. 214 208 $ 53 552 $ Fondation Mon Sheong - Résidence pour aînés Mon Sheong Toronto, ville de Ce projet permettra de fournir une nouvelle unité de CVC qui améliorera la filtration et la qualité de l'air. En outre, le projet consiste à remplacer et à moderniser les installations sanitaires ainsi que les vannes de fermeture, et à mettre à jour un réseau de TI intégré doté du Wi-Fi. 800 000 $ 200 000 $ Centre de soins de santé West Park - Centre de soins de longue durée West Park Toronto, ville de Ce projet consistera à installer un nouveau système de CVC afin d'augmenter la qualité de l'air, de refroidir l'aile est de l'établissement, d'améliorer la filtration et d'accroître la circulation de l'air dans les zones critiques de manière à diminuer les taux de transmission de la COVID-19. Cela aura une incidence importante sur notre capacité d'améliorer la qualité de l'air et des soins pour les résidents et le personnel. 345 200 $ 86 300 $ Résidences pour aînés Villa Colombo Toronto, ville de Ce projet consistera à moderniser le système de CVC afin d'y inclure des fonctions de climatisation, d'humidification et d'augmentation du taux d'échange d'air, ce qui améliorera la qualité de l'air et optimisera la prévention et le contrôle des infections, améliorera les conditions de vie des résidents tout en profitant de systèmes de refroidissement et de chauffage améliorés et ininterrompus. 2 680 000 $ 670 000 $ Foyer d'accueil et maison de retraite Ehatare Toronto, ville de Ce projet consistera à installer de nouvelles unités de climatisation sur toit et de nouvelles unités d'air d'appoint dans l'établissement. En outre, ce projet permettra de moderniser l'équipement de sécurité en installant un nouveau système de caméra, deux clôtures, un réseau de TI et en remplaçant le pavage afin de favoriser l'accessibilité à l'extérieur de l'établissement. 309 760 $ 77 440 $ Hôpital West Park (Centre de soins de longue durée West Park) Toronto, ville de Ce projet permettra de nettoyer, de désinfecter et de réchauffer les serpentins réchauffeurs du système de ventilation de la chambre de chacun des résidents afin d'y améliorer la qualité de l'air. Les serpentins réchauffeurs sont installés dans les conduits de ventilation situés dans chaque chambre à coucher, et cette mesure aidera à rééquilibrer le système de ventilation du bâtiment. 61 600 $ 15 400 $ Hôpital West Park (Centre de soins de longue durée West Park) Toronto, ville de Ce projet permettra d'installer deux nouveaux systèmes d'échappement et les conduits de ventilation, desservant chacun trois salles de matériel souillé, afin d'accroître la ventilation et le débit d'air dans chaque salle. 46 800 $ 11 700 $ Société du comté de Wellington - Maison de soins de longue durée Wellington Terrace Wellington, comté de Ce projet permettra de réacheminer deux humidificateurs existants et des capteurs de CO 2 et d'humidité pour surveiller les taux d'humidité à l'intérieur. 280 480 $ 70 120 $

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Amber Irwin, Directrice des Communications, Cabinet de la Dre Merrilee Fullerton, ministre des Soins de longue durée de l'Ontario, [email protected]; Ligne médias de la Direction générale des communications, Ministère des Soins de longue durée de l'Ontario, Courriel :[email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

www.infrastructure.gc.ca