Le Canada et l'Ontario mènent des consultations publiques sur les mesures de protection des Grands Lacs

TORONTO, le 5 juill. 2019 /CNW/ - Le Canada s'attaque aux menaces qui pèsent sur la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes des Grands Lacs, et collabore avec ses partenaires et le public pour protéger cette ressource commune essentielle.

Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont publié la nouvelle ébauche de l'Accord Canada-Ontario relatif à la qualité de l'eau et à la santé des écosystèmes des Grands Lacs en vue de coordonner les mesures visant à protéger la qualité de l'eau dans nos Grands Lacs. Le Canada et l'Ontario souhaitent obtenir les commentaires du public afin d'élaborer ce nouvel accord. L'ébauche de l'accord sera à la disposition du public du 5 juillet au 4 septembre aux fins de commentaires. L'accord définitif devrait être conclu en 2020.

L'ébauche de l'accord vise à renforcer les mesures visant à s'attaquer aux enjeux principaux auxquels sont confrontés les Grands Lacs, comme la lutte contre les algues nuisibles et nocives dans le lac Érié et le nettoyage des secteurs préoccupants des Grands Lacs. Il comprend également des mesures visant à améliorer la gestion des eaux usées et des eaux pluviales et à réduire la pollution, notamment en mettant l'accent sur la pollution par le sel de voirie et le plastique, ainsi que sur les enjeux persistants que représentent notamment les espèces envahissantes et la résilience aux changements climatiques. La nouvelle ébauche de l'accord adoptera également des mesures permettant de passer à l'étape suivante en ce qui concerne le renforcement de la collaboration avec les Premières Nations et les Métis ainsi qu'une nouvelle orientation sur la consommation de poisson.

« Aujourd'hui plus que jamais, nous savons combien il est important de protéger la santé de notre nature et de nos écosystèmes. Les Grands Lacs fournissent des milliers de milliards de dollars à l'économie canadienne et la région abrite des millions de personnes. Prendre soin de nos Grands Lacs contribuera également à protéger plus de 3 500 espèces différentes qui vivent dans le bassin. J'encourage tout le monde à participer à cette consultation pour continuer à bâtir des collectivités résilientes et à protéger l'environnement. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Depuis 1971, l'Accord Canada-Ontario a joué un rôle déterminant dans l'orientation des mesures prises par les deux gouvernements pour relever les défis les plus importants auxquels sont confrontés les Grands Lacs et pour améliorer les conditions globales dans l'ensemble des Grands Lacs canadiens.

L'Accord Canada-Ontario relatif à la qualité de l'eau et à la santé des écosystèmes des Grands Lacs est une entente signée entre les gouvernements du Canada et de l' Ontario en vue de coordonner les mesures visant à protéger la qualité de l'eau des Grands Lacs et à mettre en œuvre l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs.

en vue de coordonner les mesures visant à protéger la qualité de l'eau des Grands Lacs et à mettre en œuvre l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. À la suite des ententes précédentes, la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes ont été rétablies dans les secteurs préoccupants du port de Collingwood , du bras Severn et du port de Wheatley et des activités de nettoyage ont été menées à bien dans les secteurs préoccupants de la baie Jackfish et du port de Spanish.

, du bras Severn et du port de et des activités de nettoyage ont été menées à bien dans les secteurs préoccupants de la baie Jackfish et du port de Spanish. Un Plan d'action Canada- Ontario pour le lac Érié a également été élaboré pour réduire la quantité de phosphore qui pénètre dans le lac Érié et lutter contre la prolifération d'algues toxiques et nuisibles.

pour le lac Érié a également été élaboré pour réduire la quantité de phosphore qui pénètre dans le lac Érié et lutter contre la prolifération d'algues toxiques et nuisibles. Les Grands Lacs jouent un rôle essentiel dans la vie physique, sociale et économique du Canada et de l' Ontario , en plus de soutenir près de 40 % de l'activité économique canadienne.

, en plus de soutenir près de 40 % de l'activité économique canadienne. Les Grands Lacs fournissent directement de l'eau potable à un Canadien sur quatre.

Plus de dix millions de Canadiens vivent dans la région des Grands Lacs et de leurs bassins hydrographiques.

