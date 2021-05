De : Environnement et Changement climatique Canada

TORONTO, le 27 mai 2021 /CNW/ - Les Grands Lacs sont une ressource précieuse indispensable à la santé et au bien-être de millions de Canadiens. Le Canada et l'Ontario se sont engagés à collaborer étroitement et continuellement avec leurs partenaires pour protéger et restaurer les Grands Lacs.

Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont annoncé qu'ils avaient signé le nouvel Accord Canada-Ontario sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs. Cet accord énonce les mesures spécifiques que chaque gouvernement prendra pour protéger et restaurer les Grands Lacs, notamment pour prévenir les algues toxiques et nuisibles, améliorer la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, réduire la pollution plastique et l'excès de sel de voirie, rétablir les espèces indigènes et restaurer leur habitat, et augmenter la résilience aux changements climatiques.

Il s'agit du neuvième accord entre les deux gouvernements et il marque le 50e anniversaire de la signature du premier accord Canada-Ontario en 1971. L'accord comprend un engagement renouvelé à mener à bien des actions d'assainissement de l'environnement en mettant l'accent sur six secteurs détériorés par le passé, la conservation des habitats clés autour des Grands Lacs et la poursuite de la restauration du lac Érié. Il met également un nouvel accent sur la protection du lac Ontario, la promotion des activités récréatives en plein air et le renforcement de la participation des Premières Nations et des Métis à la mise en œuvre de l'accord.

Les Grands Lacs ont bien réagi aux efforts de protection passés. Les engagements de l'Ontario et du Canada dans l'accord reconnaissent l'importance de l'action collective et de la poursuite du renforcement de notre travail pour protéger et restaurer les Grands Lacs.

Citations

« Les Grands Lacs sont une ressource inestimable pour des millions de Canadiens, car ils contiennent plus d'un cinquième de l'eau douce de surface de la planète. Le nouvel accord d'aujourd'hui, qui marque les 50 ans des accords Canada-Ontario sur les Grands Lacs, est un pas important vers la création d'un avenir plus respectueux de l'environnement et plus sain. Je salue cet engagement essentiel entre nos deux gouvernements en vue de continuer à protéger et à restaurer les Grands Lacs pour les générations futures. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Canada et l'Ontario collaborent depuis longtemps à la protection et à la restauration des Grands Lacs et nous avons constaté des améliorations considérables de ces voies navigables vitales. La santé des Grands Lacs est importante non seulement pour notre environnement naturel, mais aussi pour les économies locales et les communautés qui en dépendent chaque jour. Il nous tarde de continuer à travailler avec tous nos partenaires pour protéger le plus grand système de lacs d'eau douce du monde, maintenant et pour les générations à venir. »

- L'honorable Jeff Yurek, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario

« L'accord Canada-Ontario précédent a permis à mon ministère de réaliser des travaux importants, comme la restauration de plus de 2 400 hectares d'habitat et la remise en état de près de 32 km d'affluents dans l'écosystème du bassin des Grands Lacs. Avec ce nouvel accord, mon ministère s'engage à prévenir et à gérer les espèces aquatiques envahissantes et à conserver nos espèces indigènes et leur habitat. Je suis fier du travail qui a déjà été accompli et j'ai hâte de voir ce que nous pouvons réaliser ensemble dans le cadre de ce nouvel accord. »

- L'honorable John Yakabuski, ministre des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario

« L'amélioration de la qualité de l'eau des Grands Lacs est un élément important du plan environnemental de notre gouvernement. En tant que ressource essentielle partagée, leur protection est également une responsabilité partagée. C'est pourquoi l'Ontario soutient les pratiques agricoles durables qui renforcent la santé des sols, améliorent la qualité de l'eau et accroissent la résilience face aux changements climatiques. »

- L'honorable Ernie Hardeman, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario

Faits en bref

Le neuvième accord Canada- Ontario appuie la poursuite de la mise en œuvre de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et du Plan d'action Canada- Ontario pour le lac Érié, qui a été établi pour réduire la quantité de phosphore qui pénètre dans le lac Érié et s'attaquer à la croissance des algues toxiques et nuisibles.

appuie la poursuite de la mise en œuvre de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et du Plan d'action Canada- pour le lac Érié, qui a été établi pour réduire la quantité de phosphore qui pénètre dans le lac Érié et s'attaquer à la croissance des algues toxiques et nuisibles. Les Grands Lacs jouent un rôle essentiel dans la vie physique, sociale et économique du Canada et de l' Ontario , soutenant près de 40 p. 100 de l'activité économique canadienne.

, soutenant près de 40 p. 100 de l'activité économique canadienne. Vingt pour cent de l'eau douce de surface de la planète se trouve dans les Grands Lacs, ce qui en fait le plus grand système de lacs d'eau douce du monde.

Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des Ontariens vivent dans le bassin des Grands Lacs et 95 p. 100 des terres agricoles de l' Ontario se trouvent dans le bassin des Grands Lacs.

se trouvent dans le bassin des Grands Lacs. L' Ontario investit environ 14 millions de dollars par année dans des mesures visant à protéger et à restaurer les Grands Lacs, y compris des projets qui appuient les engagements pris dans l'Accord Canada- Ontario sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs et la Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs.

investit environ 14 millions de dollars par année dans des mesures visant à protéger et à restaurer les Grands Lacs, y compris des projets qui appuient les engagements pris dans l'Accord Canada- sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs et la Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs. Grâce à l'Initiative de protection des Grands Lacs annoncée en 2017, le Canada investit 44,84 millions de dollars dans la science et l'action pour relever les défis environnementaux qui touchent les lacs. Les programmes fédéraux canadiens tels que le Partenariat canadien pour l'agriculture, le Plan de gestion des produits chimiques et le Fonds de la nature contribuent également à la protection des eaux douces du Canada, y compris les Grands Lacs.

