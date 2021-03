ATIKAMEKSHENG ANISHNAWBEK, ON, le 4 mars 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Marc Serré, député de Nickel Belt, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des mines et au ministre des Affaires autochtones, et député provincial de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Gimaa Craig Nootchtai, chef d'Atikameksheng Anishnawbek, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour l'amélioration du centre communautaire d'Atikameksheng Anishnawbek.

Le gouvernement du Canada investit plus de 202 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 49 400 $ au projet et Atikameksheng Anishnawbek y consacre plus de 17 900 $.

Le projet consiste à rénover la cuisine, le gymnase et les toilettes du centre communautaire en y installant des équipements, des appareils électroménagers et du matériel écoénergétique. Ces améliorations permettront de réduire les coûts de fonctionnement et d'entretien, ainsi que de prolonger la durée de vie du centre communautaire, qui continue de servir de lieu de loisirs, de formation et de culture pour Atikameksheng Anishnawbek.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de loisirs sécuritaires et modernes pour bâtir des collectivités saines et résilientes, favoriser le renforcement des liens entre les membres des collectivités et fournir d'importants services. Grâce aux améliorations qui seront apportées au centre communautaire d'Atikameksheng Anishnawbek, familles et amis disposeront d'un endroit sécuritaire, écoénergétique et accessible où se réunir pendant de nombreuses années. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Marc Serré, député de Nickel Belt, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis heureux de me joindre au chef Nootchtai et à nos partenaires fédéraux pour souligner cet investissement dans le centre communautaire local. Ce financement contribuera à faire en sorte qu'Atikameksheng Anishnawbek dispose d'un espace moderne et accessible pour les activités culturelles et récréatives. La valeur de ces améliorations ne peut être sous-estimée, car elles contribuent à la mise en place d'infrastructures durables qui serviront la collectivité pendant de nombreuses années. »

Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des mines et au ministre des Affaires autochtones, et député provincial de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Atikameksheng Anishnawbek est heureuse de recevoir un financement fédéral et provincial pour améliorer et rénover le centre communautaire d'Atikameksheng Anishnawbek. Il s'agit d'un point central pour notre nation et le financement permettra d'apporter des améliorations qui sont indispensables pour que le centre communautaire puisse continuer à servir de lieu de loisirs, de formation et de culture pour la communauté d'Atikameksheng Anishnawbek. Miigwetch. »

Gimaa Craig Nootchtai, chef d'Atikameksheng Anishnawbek

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 785 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 785 projets d'infrastructure en dans le cadre du plan . Dans toute la province, au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées).

