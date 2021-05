WINDSOR, ON, le 20 mai 2021 /CNW/ - Partout au pays, les jeunes Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leur éducation et leur capacité à maintenir leurs liens avec leurs amis et les membres de leur collectivité. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de rétablir les collectivités, de même que les entreprises et les services locaux, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, et député de Windsor--Tecumseh, l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et John Elliot, directeur exécutif du Sandwich Teen Action Group, ont annoncé l'achèvement du projet de remplacement du toit du centre du Sandwich Teen Action Group (STAG).

Le gouvernement du Canada a investi plus de 42 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario a investi plus de 35 000 $, tandis que le STAG a fourni le reste du financement nécessaire, soit plus de 28 000 $.

Ce projet consistait à remplacer le toit de l'aile est et du gymnase du centre communautaire STAG. L'achèvement de ce projet signifie que STAG peut créer un environnement plus confortable et plus sûr pour accueillir un large éventail de programmes parascolaires, d'événements récréatifs, de clubs de devoirs, de réunions de groupes de pairs et de services d'intervention en cas de crise pour les jeunes et les groupes marginalisés du comté de Windsor-Essex. Cela signifie également que davantage de gens de la collectivité seront en mesure d'utiliser les installations, ce qui renforcera les liens communautaires.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« En tant que mère, je comprends à quel point il est important pour nos jeunes de pouvoir passer du temps avec leurs amis et d'avoir un endroit dans leur collectivité où ils se sentent à l'aise, en sécurité et respectés. En investissant dans l'amélioration du centre communautaire du Sandwich Teen Action Group, le gouvernement fédéral soutient les jeunes de la région et les aide à renforcer leurs relations avec leurs pairs, leur famille et leurs mentors, tout en leur permettant d'atteindre tout leur potentiel. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Pendant des années, le Sandwich Teen Action Group a maintenu son engagement à créer des espaces sûrs et inclusifs pour les jeunes du centre-ville de Windsor et du West End. Je suis très fier que notre gouvernement investisse dans le STAG et renforce sa capacité à soutenir les jeunes en leur offrant un meilleur accès aux sports, aux loisirs et aux programmes parascolaires. »

Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, et député de Windsor--Tecumseh

« Dans la lutte contre la COVID-19, le gouvernement de l'Ontario continue d'investir dans les infrastructures et d'accélérer la construction de projets afin de pouvoir offrir aux jeunes des occasions saines de socialiser et de participer à des activités récréatives. C'est une des façons dont nous travaillons pour renforcer les collectivités et créer des emplois. Le financement de projets d'infrastructures locales à Windsor permet de protéger la santé et le bien-être de la population, en plus de contribuer à la reprise économique de la province cette année et pour de nombreuses années à venir. »

L'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Le Sandwich Teen Action Group est une organisation communautaire qui répond aux besoins identifiés des jeunes de la région de Windsor - Essex. Nous nous sommes engagés à fournir des programmes pour des expériences de vie positives dans un environnement sûr et chaleureux qui permettent aux jeunes de trouver du soutien, de faire face aux problèmes et de mener une vie saine. »

John Elliot, directeur exécutif du Sandwich Teen Action Group (STAG)

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 9,8 milliards de dollars dans plus de 3 100 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 9,8 milliards de dollars dans plus de 3 100 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, [email protected]; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected]; John Elliott, Directeur exécutif, Sandwich Teen Action Group, 519-792-7854, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca