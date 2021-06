RÉGION DE WATERLOO, ON, le 29 juin 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent plus de 51,2 millions de dollars pour protéger la santé et le bien-être des résidents de 129 municipalités du Sud-Ouest, du Centre-Ouest et du Centre de l'Ontario.

L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Stephen Crawford, adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario et député provincial d'Oakville, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Karen Redman, présidente régionale, région de Waterloo, et Dave Jaworsky, maire de Waterloo, ont fourni des détails sur cet investissement.

Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les deux ordres de gouvernement prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Le gouvernement du Canada investit plus de 40,9 millions de dollars dans les municipalités dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 10,2 millions de dollars.

Le financement servira à l'aménagement d'espaces récréatifs modernes et accessibles, et au remplacement de l'équipement dans des établissements de santé et d'urgence. Les autres investissements permettront notamment d'augmenter le nombre d'options de transport actif et de rénover des infrastructures municipales et des centres communautaires afin d'offrir des espaces sécuritaires et inclusifs aux résidents du Sud-Ouest, du Centre-Ouest et du Centre de l'Ontario.

Parmi les projets financés, le projet d'amélioration de l'établissement de soins de longue durée Sunnyside dans la région de Waterloo permettra d'offrir aux résidents un milieu de vie sécuritaire et sain. Le financement vise également à acheter deux nouvelles génératrices, à mettre à niveau le système de CVC et les ventilateurs d'extraction afin d'améliorer la qualité de l'air dans l'établissement.

Dans la ville de Waterloo, la mise à niveau de sentiers, de parcs et de boisés améliorera l'infrastructure de transport actif et l'accessibilité pour les piétons et les cyclistes. La piste multifonctionnelle pavée et plus large le long de Laurelwood Drive, et l'ajout de 350 arbres indigènes répartis dans la ville permettront de veiller à ce que les résidents et les visiteurs puissent profiter du plein air, tout en étant actifs et en se rapprochant de la nature.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, mis en œuvre pour faire face à la pandémie, la part des coûts admissibles des projets assumée par le gouvernement du Canada peut atteindre 80 % dans les provinces et 100 % dans les territoires et les collectivités autochtones. La province de l'Ontario assumera 20 % des coûts admissibles des projets réalisés dans la province.

« La pandémie de COVID-19 a touché tous les Canadiens, et certaines parties de la population ont été touchées de façon disproportionnée. Tandis que nous nous efforçons d'achever la lutte contre la COVID-19, nous veillerons à ce que les résidents du Sud-Ouest, du Centre-Ouest et du Centre de l'Ontario aient accès à des infrastructures municipales sûres et inclusives. En investissant 80 cents sur chaque dollar dans les projets importants lancés par les municipalités, le gouvernement du Canada répond aux pressions immédiates et aux préoccupations des collectivités en lien avec la pandémie. À mesure que nous rebâtissons en mieux et de façon volontairement plus inclusive, le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes, plus sécuritaires et plus résilientes. »

L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Dans le contexte de la COVID-19, le gouvernement de l'Ontario continue d'aller de l'avant, d'effectuer des investissements dans les infrastructures et d'accélérer la réalisation de projets afin de rendre les collectivités plus inclusives et de créer des emplois. Nous soutenons des projets d'infrastructure locaux dans le Sud-ouest, le Centre-Ouest et le Centre de l'Ontario qui protègent la santé et le bien-être de la population, en plus de contribuer à la reprise économique de la province cette année et pour de nombreuses années à venir. »

Stephen Crawford, adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario et député provincial d'Oakville, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Je tiens à remercier les gouvernements fédéral et provincial pour leurs investissements dans l'infrastructure de la région de Waterloo. Les investissements visant à mettre à niveau les infrastructures sont primordiaux pour permettre aux résidents de la région de Waterloo d'obtenir des services essentiels. Le remplacement de la génératrice de l'établissement de soins de longue durée Sunnyside profitera aux résidents et au personnel pour les années à venir. »

Karen Redman, présidente régionale, région de Waterloo

« J'aimerais remercier les gouvernements fédéral et provincial d'avoir appuyé ces projets, en particulier parce qu'ils améliorent directement la qualité de vie dans notre grande ville. L'installation d'un ascenseur dans la manufacture de boutons historique permettra de veiller à ce que ce centre des arts communautaires populaire soit accessible à davantage de gens. À titre de ville faisant partie des 50 premières villes désignées comme étant « amies des aînés » par l'Organisation mondiale de la santé, cet investissement sera bien reçu et il profitera à de nombreux résidents de Waterloo. La plantation de 350 arbres indigènes dans la ville bonifiera le superbe couvert forestier de la collectivité, et un nouveau sentier polyvalent dans l'ouest de Waterloo complétera un lien important du réseau de transport actif de la ville, ce qui encouragera le transport carboneutre. »

Dave Jaworsky, maire de Waterloo

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre de ce programme.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. L' investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre de ce programme. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Le volet de financement Résilience à la COVID-19 garantit un minimum de 100 000 $ à chacune des 444 municipalités de la province. Des fonds supplémentaires ont été alloués aux municipalités en fonction de divers facteurs, notamment la valeur des infrastructures et le revenu médian des ménages dans chaque municipalité.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, plus de 3 milliards de dollars sont disponibles pour offrir aux provinces et aux territoires une plus grande souplesse pour financer des projets à court terme qui sont prêts à démarrer.

Dans tout le Canada, depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a alloué 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 14 milliards de dollars dans plus de 3 600 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

dans le cadre du plan Investir dans le Canada. Pour obtenir plus de renseignements sur les projets annoncés aujourd'hui, veuillez communiquer avec les municipalités locales.

Bénéficiaires du financement :



Municipalité Contribution fédérale Contribution

provinciale Adelaide-Metcalfe, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Adjala-Tosorontio, Canton de 76 000 $ 19 000 $ Amaranth, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Amherstburg, Municipalité de 160 000 $ 40 000 $ Arran-Elderslie, Municipalité de 80 000 $ 20 000 $ Ashfield-Colborne-Wawanosh, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Aylmer, Municipalité de 85 721 $ 21 430 $ Baldwin, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Barrie, Ville de 2 388 442 $ 597 111 $ Bayham, Municipalité de 85 758 $ 21 440 $ Blandford-Blenheim, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Bluewater, Municipalité de 80 000 $ 20 000 $ Brant, Comté de 187 200 $ 46 800 $ Brantford, Ville de 523 940 $ 130 985 $ Brockton, Municipalité de 80 000 $ 20 000 $ Brooke-Alvinston, Municipalité de 80 000 $ 20 000 $ Cambridge, Ville de 492 611 $ 123 153 $ Central Elgin, Municipalité de 226 400 $ 56 600 $ Central Huron, Municipalité de 104 303 $ 26 076 $ Centre Wellington, Canton de 259 539 $ 64 885 $ Chatham-Kent, Municipalité de 959 758 $ 239 940 $ Chatsworth, Canton de 64 000 $ 16 000 $ Collingwood, Municipalité de 348 280 $ 87 070 $ Dawn-Euphemia, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Dutton/Dunwich, Municipalité de 269 172 $ 67 293 $ East Garafraxa, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Enniskillen, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Erin, Municipalité de 80 000 $ 20 000 $ Essex, Municipalité de 280 331 $ 70 083 $ Fort Erie, Municipalité de 243 312 $ 60 828 $ Georgian Bluffs, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Grey Highlands, Municipalité de 80 000 $ 20 000 $ Grey, Comté de 201 180 $ 50 295 $ Grimsby, Municipalité de 348 772 $ 87 193 $ Guelph, Ville de 756 129 $ 189 032 $ Guelph/Eramosa, Canton de 99 050 $ 24 763 $ Haldimand, Comté de 520 000 $ 130 000 $ Hanover, Municipalité de 99 870 $ 24 968 $ Howick, Canton de 79 752 $ 19 938 $ Huron East, Municipalité de 90 333 $ 22 583 $ Huron, Comté de 219 824 $ 54 956 $ Huron-Kinloss, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Ingersoll, Municipalité de 80 000 $ 20 000 $ Innisfil, Municipalité de 216 000 $ 54 000 $ Johnson, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Kincardine, Municipalité de 201 392 $ 50 348 $ Kingsville, Municipalité de 316 325 $ 79 081 $ Kitchener, Ville de 4 473 449 $ 1 118 362 $ Lakeshore, Municipalité de 383 200 $ 95 800 $ Lambton Shores, Municipalité de 292 616 $ 73 154 $ Lambton, Comté de 320 800 $ 80 200 $ LaSalle, Municipalité de 250 851 $ 62 713 $ Leamington, Municipalité de 376 830 $ 94 208 $ Lincoln, Municipalité de 139 184 $ 34 796 $ London, Ville de 4 416 638 $ 1 104 160 $ Lucan Biddulph, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Malahide, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Mapleton, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Meaford, Municipalité de 80 000 $ 20 000 $ Melancthon, Canton de 73 600 $ 18 400 $ Middlesex Centre, Municipalité de 452 623 $ 113 156 $ Midland, Municipalité de 229 060 $ 57 265 $ Minto, Municipalité de 107 200 $ 26 800 $ Mono, Municipalité de 80 000 $ 20 000 $ Mulmur, Canton de 80 000 $ 20 000 $ New Tecumseth, Municipalité de 393 116 $ 98 279 $ Niagara Falls, Ville de 1 658 782 $ 414 696 $ Niagara-on-the-Lake, Municipalité de 223 571 $ 55 893 $ Norfolk, Comté de 523 200 $ 130 800 $ North Huron, Canton de 80 000 $ 20 000 $ North Middlesex, Municipalité de 80 000 $ 20 000 $ North Perth, Municipalité de 134 180 $ 33 545 $ Northern Bruce Peninsula, Municipalité de 80 000 $ 20 000 $ Norwich, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Oil Springs, Village de 80 000 $ 20 000 $ Orangeville, Municipalité de 252 683 $ 63 171 $ Owen Sound, Ville de 348 614 $ 87 154 $ Oxford, Comté de 204 000 $ 51 000 $ Pelee, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Pelham, Municipalité de 89 864 $ 22 466 $ Penetanguishene, Municipalité de 210 000 $ 52 500 $ Perry, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Perth East, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Perth South, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Petrolia, Municipalité de 92 480 $ 23 120 $ Plympton-Wyoming, Municipalité de 80 000 $ 20 000 $ Point Edward, Village de 80 000 $ 20 000 $ Port Colborne, Ville de 170 400 $ 42 600 $ Puslinch, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Sarnia, Ville de 591 200 $ 147 800 $ Saugeen Shores, Municipalité de 356 519 $ 89 130 $ Shelburne, Municipalité de 87 349 $ 21 837 $ South Bruce Peninsula, Municipalité de 80 000 $ 20 000 $ South Bruce, Municipalité de 87 200 $ 21 800 $ South Huron, Municipalité de 140 000 $ 35 000 $ Southgate, Canton de 79 200 $ 19 800 $ Southwest Middlesex, Municipalité de 99 479 $ 24 870 $ Southwold, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Springwater, Canton de 122 017 $ 30 504 $ St. Catharines, Ville de 1 104 749 $ 276 187 $ St. Clair, Canton de 308 497 $ 77 124 $ St. Joseph, Canton de 80 000 $ 20 000 $ St. Marys, Municipalité de 101 357 $ 25 339 $ St. Thomas, Ville de 492 296 $ 123 074 $ Stratford, Ville de 406 578 $ 101 645 $ Strathroy-Caradoc, Canton de 176 878 $ 44 220 $ Tay, Canton de 141 852 $ 35 463 $ Tecumseh, Municipalité de 274 085 $ 68 521 $ Thames Centre, Municipalité de 119 800 $ 29 950 $ Thorold, Ville de 336 000 $ 84 000 $ Tillsonburg, Municipalité de 80 000 $ 20 000 $ Tiny, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Wainfleet, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Warwick, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Wasaga Beach, Municipalité de 289 252 $ 72 313 $ Waterloo, Ville de 829 334 $ 207 334 $ Welland, Ville de 1 022 251 $ 255 563 $ Wellesley, Canton de 80 000 $ 20 000 $ Wellington North, Canton de 159 616 $ 39 904 $ Wellington, Comté de 456 023 $ 114 006 $ West Elgin, Municipalité de 80 000 $ 20 000 $ West Grey, Municipalité de 80 000 $ 20 000 $ West Lincoln, Canton de 80 000 $ 20 000 $ West Perth, Municipalité de 128 099 $ 32 025 $ Wilmot, Canton de 179 174 $ 44 794 $ Windsor, Ville de 2 563 445 $ 640 861 $ Woodstock, Ville de 535 904 $ 133 976 $ Woolwich, Canton de 223 200 $ 55 800 $ Zorra, Canton de 80 000 $ 20 000 $

