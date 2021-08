ST. CATHARINES, ON, le 4 août 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et veiller à ce que les infrastructures communautaires soient fiables et sécuritaires tout en regardant vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et député de St. Catharines, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Sam Oosterhoff, adjoint parlementaire au ministre de l'Éducation et député provincial de Niagara-Ouest, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et son honneur Walter Sendzik, maire de la Ville de St. Catharines, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour quatre projets d'infrastructure récréative et communautaire dans la région de Niagara.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,4 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 2 millions de dollars, tandis que les bénéficiaires allouent plus de 1,6 million de dollars à l'ensemble des projets.

Parmi les projets annoncés sont les améliorations apportées aux courts de tennis existants et au terrain de jeux du parc de la rue Bogart à St. Catharines. Ce projet comprend la rénovation des courts de tennis existants afin de les transformer en terrains à usages multiples pour accueillir le tennis, le basketball et le pickleball. Le terrain de jeux sera rénové pour améliorer l'accessibilité tout en déplaçant aussi la structure de jeu et en changeant la base, passant du gravillon au caoutchouc. Une fois terminé, ce projet offrira un espace récréatif plus accessible et plus moderne dont les résidents pourront profiter pendant de nombreuses années.

À Pelham, le financement appuiera l'amélioration du parc Marlene Stewart Streit. Ce projet comprend l'amélioration des systèmes électriques existants et du pavillon de piscine, le remplacement de la piscine extérieur, de nouveaux jeux d'eau et un pavillon de pique-nique, en plus de nombreuses améliorations pour l'accessibilité de la piscine, du terrain de jeux et des aires adjacentes. Une fois terminé, ce projet améliorera la qualité du parc Marlene Stewart Streit pour la collectivité, surtout les enfants et les personnes qui ont des besoins d'accessibilité.

Des investissements supplémentaires dans d'autres projets d'infrastructure récréative dans la région comprendront les rénovations au complexe communautaire de Wainfleet, comme l'amélioration des terrains de sports et la rénovation des courts de tennis, des toilettes et de la clôture. Il a aussi été question dans l'annonce d'aujourd'hui du projet de resurfaçage de l'espace de jeu dans la ville de Lincoln, qui aidera à améliorer la vie active et fournira des espaces récréatifs modernes à la collectivité.

Tous les ordres de gouvernement continuent de travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Il est essentiel de veiller à ce que les résidents aient accès à des infrastructures récréatives pour assurer le bien-être et le développement de la collectivité. L'investissement annoncé aujourd'hui dans quatre projets récréatifs, communautaires et culturels dans la région de Niagara permettra de fournir aux résidents un accès à des infrastructures récréatives modernes, fiables et accessibles où ils pourront tisser des liens et mener un style de vie actif et sain. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et député de St. Catharines, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce nouveau financement est une très bonne nouvelle pour les résidents de Wainfleet, Pelham, Lincoln et St. Catharines. Notre gouvernement continue de soutenir les priorités de la Région de Niagara avec cet investissement de 2 millions de dollars dans nos collectivités. Je suis spécialement heureux de voir les rénovations longuement anticipées du complexe communautaire de Wainfleet, y compris les terrains de sport, les courts de tennis, les toilettes et la clôture. »

Sam Oosterhoff, adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et député provincial de Niagara-Ouest, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« La ville de St. Catharines s'efforce d'être un chef de file en matière de jeux accessibles et inclusifs et ces types d'investissements par nos partenaires fédéraux et provinciaux aident à faire de ces efforts une réalité. En plus d'améliorer les commodités et l'accessibilité du parc Bogart, ce projet créera des occasions récréatives multigénérationnelles dont tout le monde pourra profiter. Merci à nos partenaires fédéraux et provinciaux pour leur soutien continu. »

Son honneur Walter Sendzik, maire de la Ville de St. Catharines

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

Le financement conjoint des gouvernements fédéral et provincial et des bénéficiaires, accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, contribuera à la réalisation de 4 projets communautaires, culturels et récréatifs dans la région de Niagara.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,4 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructure communautaire, culturelle et récréative du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 2 millions de dollars, alors que les bénéficiaires investissent plus de 1,6 million de dollars pour leurs projets respectifs.

Renseignements sur le projet :

Nom du projet Bénéficiaire Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement du bénéficiaire Terrain à usages multiples et terrain de jeux pour le parc Bogart Corporation de la ville de St. Catharines Ce projet comprend la rénovation des courts de tennis et du terrain de jeux du parc Bogart. Les travaux comprennent la modification des courts existants en terrains à usages multiples pour le basket-ball, le tennis et le pickle ball. La structure de jeux sera aussi déménagée et comprendra l'amélioration de l'accessibilité, la base sera aussi changée pour du caoutchouc. 174 800 $ 145 652 $ 116 548 $ Rénover le parc Marlene Stewart Streit Ville de Pelham La rénovation du parc Marlene Stewart Streit comprend des améliorations aux systèmes électriques et au pavillon de piscine, le remplacement de la piscine extérieur, un nouveau terrain de jeux d'eau et un pavillon de pique-nique, et des améliorations d'accessibilité à la piscine et au terrain de jeux. 1 277 500 $ 1 064 477 $ 851 773 $ Rénovation du complexe communautaire du canton de Wainfleet Canton de Wainfleet Le projet comprend l'installation de tuyaux de drainage sur environ 16 acres de terrains de sports, l'amélioration des installations de drainage des allées et du stationnement, l'aménagement d'un sentier de promenade et d'un pavillon, et la rénovation des courts de tennis, des toilettes et des clôtures. Les rénovations pour l'accessibilité amélioreront aussi l'accès à la collectivité. 635 250 $ 529 322 $ 423 553 $ Projet de resurfaçage de l'aire de jeux Ville de Lincoln Ce projet mettra à niveau les 17 aires de jeux communautaires (13 terrains de jeux et 4 terrains à usages multiples) en installant un revêtement en caoutchouc produit sur place et en retirant les fibres à base de bois traité où cela est nécessaire. Ce projet améliorera l'accès et la qualité des infrastructures communautaires et récréatives grâce au resurfaçage des aires de jeux, qui répondront à la demande de la collectivité et aux exigences d'accessibilité. 362 783 $ 302 289 $ 241 885 $

