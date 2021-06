PARRY SOUND, ON, le 7 juin 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les répercussions de la COVID-19 sur leur famille, leur gagne-pain et leur mode de vie. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent ensemble pour réduire l'incidence de la pandémie, veiller à la santé et à la sécurité des Canadiens, remettre les entreprises sur pied et promouvoir la création d'emplois, la croissance et les investissements.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Son Honneur Monsieur Jamie McGarvey, maire de la ville de Parry Sound, et Son Honneur Monsieur Bernie MacLellan, maire de la municipalité de Huron East, ont annoncé un financement conjoint destiné à l'amélioration de l'accès aux installations récréatives régionales pour promouvoir un mode de vie actif et sain.

Le gouvernement du Canada investit plus de 12,7 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle installation récréative dans la ville de Parry Sound dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 10,6 millions de dollars, et les sept municipalités du quartier ouest de Parry Sound investissent ensemble plus de 8,5 millions de dollars.

La nouvelle installation comprendra une piscine de 25 mètres à plusieurs couloirs et une piscine d'eau chaude pour la thérapie et les loisirs. Elle comprendra également un gymnase, un centre d'entraînement et de conditionnement physique, une piste de marche intérieure, diverses salles polyvalentes, un espace pour les programmes autochtones et des vestiaires inclusifs. Lorsque les travaux seront achevés, il sera plus facile pour les résidents du quartier ouest de Parry Sound d'accéder à une installation récréative moderne et inclusive.

Dans la municipalité de Huron East, le gouvernement du Canada investit plus de 1,9 million de dollars dans l'agrandissement et la rénovation de centre communautaire Brussels, Morris and Grey dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 1,5 million de dollars, et la Municipalité de Huron East investit plus de 1,2 million de dollars.

L'installation existante sera agrandie pour y inclure un centre de mise en forme amélioré, des espaces cuisine, un auditorium et de nouveaux vestiaires qui répondent aux exigences de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Grâce à ce financement, la Municipalité de Huron East remplacera également le toit vieillissant de l'installation. Ce projet permettra d'améliorer l'accès à des infrastructures récréatives modernes et de mieux répondre aux besoins de la municipalité et des collectivités avoisinantes.

Tous les ordres de gouvernement continuent de travailler ensemble pour les Ontariens afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où le besoin s'en fait le plus sentir.

« Les centres communautaires sont au cœur des endroits où les gens veulent vivre, travailler et élever leur famille. Le financement fédéral de deux nouvelles installations récréatives à Parry Sound et à Huron East permettra à ces collectivités et aux régions avoisinantes d'avoir accès à des espaces modernes et inclusifs pour de nombreuses années à venir. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le centre récréatif et culturel du quartier ouest de Parry Sound et le centre communautaire Brussels, Morris and Grey, auxquels on a alloué un financement provincial combiné de plus de 12,1 millions de dollars, sont d'excellents exemples de la façon dont nous travaillons pour soutenir les collectivités et les résidents locaux. Les projets d'infrastructure récréative comme ceux-ci sont très importants pour les gens et les familles. La modernisation de ces installations permet d'offrir des activités récréatives et des événements communautaires inclusifs dont tout le monde peut profiter. »

L'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Au nom de mes collègues et chefs de mairie, de nos conseils et des électeurs que nous servons dans le quartier ouest de la ville de Parry Sound, je tiens à remercier de tout cœur nos partenaires fédéraux et provinciaux pour l'annonce historique d'aujourd'hui. Il s'agit du plus important investissement public depuis près de vingt ans pour nos collectivités. En travaillant ensemble, nous créerons des collectivités plus saines et actives qui bénéficieront d'avantages économiques et sociaux pour des générations à venir. »

Son Honneur Monsieur Jamie McGarvey, maire de la ville de Parry Sound

« Le centre communautaire/l'aréna constitue la plaque tournante des activités communautaires pour les municipalités de notre région. Au nom de la municipalité de Huron East et de la municipalité de Morris-Turnberry, je souhaite exprimer ma gratitude au gouvernement du Canada et au gouvernement de l'Ontario pour leurs investissements dans la rénovation et l'agrandissement des centres communautaires de Brussels, Morris et Grey (BMG). L'installation de BMG qui se trouve dans la communauté de Brussels dessert des parties importantes de deux municipalités, et est un bel exemple de collaboration entre deux municipalités locales qui travaillent avec leurs résidents pour mettre sur pied une installation multifonctionnelle répondant aux besoins de la collectivité. Grâce à l'aide fournie par les gouvernements fédéral et provincial, l'installation BMG pourra répondre aux besoins de la collectivité pendant de nombreuses années. »

Son Honneur Monsieur Bernie MacLellan, maire de la municipalité de Huron East

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures du commerce et des transports, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures du commerce et des transports, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. En Ontario , le gouvernement du Canada a investi plus de 13,9 milliards de dollars dans plus de 3 200 projets d'infrastructure.

, le gouvernement du a investi plus de 13,9 milliards de dollars dans plus de 3 200 projets d'infrastructure. Dans toute la province au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars, et le gouvernement fédéral, environ 407 millions de dollars, dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet appuie la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes pour améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), et la modernisation de lieux de loisirs (p. ex. arénas et espaces récréatifs) et d'espaces culturels (p. ex. théâtres et musées).

investira environ 320 millions de dollars, et le gouvernement fédéral, environ 407 millions de dollars, dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Ce volet appuie la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes pour améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), et la modernisation de lieux de loisirs (p. ex. arénas et espaces récréatifs) et d'espaces culturels (p. ex. théâtres et musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques ainsi que d'autres infrastructures prioritaires.

