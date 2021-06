Le Canada et l'Ontario investissent plus de 22,2 millions de dollars dans des infrastructures municipales afin de faire face aux répercussions de la COVID-19 dans l'est de l'Ontario

KINGSTON, ON, le 15 juin 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent plus de 22,2 millions de dollars pour protéger la santé et le bien-être des résidents de 130 municipalités de l'est de l'Ontario.

Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Stephen Crawford, adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario et député provincial d'Oakville, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Bryan Paterson, maire de la Ville de Kingston, ont fourni des détails sur cet investissement.

Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les deux ordres de gouvernement prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Le gouvernement du Canada investit plus de 17,7 millions de dollars dans les municipalités au titre du volet Résilience à la COVID-19 du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 4,4 millions de dollars.

Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'améliorer et de protéger d'importants bâtiments municipaux tels que des immeubles dans les centres-villes et des installations d'urgence et de soins de santé. D'autres investissements permettront de remettre en état des infrastructures récréatives et communautaires partout dans l'est de l'Ontario et comprendront des améliorations aux réseaux locaux de sentiers et de voies piétonnières. Ces investissements permettront à des milliers de résidents d'avoir accès à des infrastructures récréatives modernes où ils pourront maintenir un mode de vie actif et sain en toute sécurité.

Dans la ville de Kingston, on effectuera des travaux dans l'établissement de soins de longue durée Rideaucrest afin d'améliorer l'accessibilité du bâtiment et la sécurité des résidents. On modernisera entre autres les toilettes et les ascenseurs de l'établissement. Le financement servira également au remplacement de structures de jeux dans quatre parcs municipaux, ce qui permettra de mettre à la disposition de la population des infrastructures récréatives fiables et sécuritaires pendant de nombreuses années.

Le volet Résilience à la COVID-19, mis en œuvre pour faire face à la pandémie, permet au gouvernement du Canada d'assumer jusqu'à 80 % du total des coûts admissibles des projets réalisés dans les provinces, et jusqu'à 100 % du total des coûts admissibles des projets réalisés dans les territoires et les collectivités autochtones. Le gouvernement de l'Ontario assumera 20 % des coûts admissibles des projets réalisés dans la province.

« Tandis que nous continuons à lutter contre la pandémie de COVID-19, nous devons assurer la santé et la sécurité de tous les Canadiens. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront à des milliers de résidents de 130 collectivités de l'est de l'Ontario d'avoir un accès sûr et fiable à d'importantes infrastructures communautaires pour les années à venir. En investissant 80 cents sur chaque dollar dans les importants projets lancés par les municipalités, le gouvernement du Canada répond aux pressions et aux préoccupations immédiates des collectivités à la suite de la pandémie. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes. »

Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Dans le contexte de la COVID-19, le gouvernement de l'Ontario continue d'aller de l'avant, d'effectuer des investissements dans les infrastructures et d'accélérer la réalisation de projets afin de rendre les collectivités plus inclusives et de créer des emplois. Du canton d'Addington Highland au canton de Wollaston, nous soutenons l'est de l'Ontario grâce à des projets d'infrastructure locaux. Ces investissements créent des emplois partout dans l'est de l'Ontario et aideront nos collectivités à aller de l'avant tandis que nous nous remettons de la pandémie. »

Stephen Crawford, adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario et député provincial d'Oakville, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Nous sommes heureux de cet investissement dans les infrastructures et en particulier pour l'établissement de soins de longue durée de la ville. Ce financement profitera à notre collectivité aujourd'hui et à l'avenir. Les investissements dans les infrastructures seront très importants tandis que nous commençons à envisager le rétablissement suite à la pandémie. »

Bryan Paterson, maire de la Ville de Kingston

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre de ce programme.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. L' investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre de ce programme. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Le volet de financement Résilience à la COVID-19 garantit un minimum de 100 000 $ à chacune des 444 municipalités de la province. Des fonds supplémentaires ont été alloués aux municipalités en fonction de divers facteurs, notamment la valeur des infrastructures et le revenu médian des ménages dans chaque municipalité.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, plus de 3 milliards de dollars sont disponibles pour offrir aux provinces et aux territoires une plus grande souplesse pour financer des projets à court terme qui sont prêts à démarrer.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 14 milliards de dollars dans plus de 3 400 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

dans le cadre du plan . Pour obtenir plus de renseignements sur les projets annoncés aujourd'hui, veuillez communiquer avec les municipalités locales.

Un financement conjoint fédéral et provincial est alloué à des projets qui appuieront 130 municipalités de l'est de l'Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 17,7 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 4,4 millions de dollars.

Le volet Résilience à la COVID-19, mis en œuvre pour faire face à la pandémie, permet au gouvernement du Canada d'assumer jusqu'à 80 % des coûts admissibles des projets réalisés dans les provinces, et jusqu'à 100 % des coûts admissibles des projets réalisés dans les territoires et les collectivités autochtones. La province de l'Ontario assumera 20 % des coûts admissibles des projets réalisés dans la province.

Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'améliorer et de protéger d'importants bâtiments municipaux tels que des immeubles dans les centres-villes, ainsi que des installations d'urgence et de soins de santé. D'autres investissements permettront de remettre en état des infrastructures récréatives et communautaires partout dans l'est de l'Ontario, et comprendront des améliorations aux réseaux locaux de sentiers et de voies piétonnières. Ces investissements permettront à des milliers de résidents d'avoir accès à des infrastructures récréatives modernes où ils pourront maintenir un mode de vie actif et sain en toute sécurité.

Bénéficiaires du financement :

Municipalité Contribution fédérale Contribution provinciale Canton d'Addington Highlands 80 000 $ 20 000 $ Canton d'Alfred et Plantagenet 128 000 $ 32 000 $ Canton d'Algonquin Highlands 80 000 $ 20 000 $ Canton d'Armour 80 000 $ 20 000 $ Municipalité d'Arnprior 151 426 $ 37 857 $ Canton d'Asphodel-Norwood 79 800 $ 19 950 $ Canton d'Athens 80 000 $ 20 000 $ Canton d'Augusta 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Bancroft 80 000 $ 20 000 $ Canton de Beckwith 80 000 $ 20 000 $ Ville de Belleville 978 397 $ 244 599 $ Canton de Bonnechere Valley 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Bracebridge 464 794 $ 116 198 $ Municipalité de Bradford West Gwillimbury 315 863 $ 78 966 $ Municipalité de Brighton 80 000 $ 20 000 $ Ville de Brockville 84 506 $ 21 126 $ Village de Burk's Falls 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Carleton Place 128 301 $ 32 075 $ Canton de Carling 80 000 $ 20 000 $ Canton de Carlow/Mayo 78 983 $ 19 746 $ Village de Casselman 80 000 $ 20 000 $ Canton de Cavan-Monaghan 80 000 $ 20 000 $ Canton de Central Frontenac 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Centre Hastings 80 000 $ 20 000 $ Canton de Champlain 80 000 $ 20 000 $ Canton de Chisholm 80 000 $ 20 000 $ Ville de Clarence-Rockland 120 176 $ 30 044 $ Municipalité de Cobourg 243 120 $ 60 780 $ Ville de Cornwall 627 786 $ 156 947 $ Canton de Cramahe 80 000 $ 20 000 $ Canton de Deseronto 80 000 $ 20 000 $ Canton de Douro-Dummer 80 000 $ 20 000 $ Canton de Drummond/North Elmsley 80 000 $ 20 000 $ Dudley, Harcourt, Guilford, Harburn, Bruton, Havelock, Eyre et Clyde, cantons unis de Dysart 160 000 $ 40 000 $ Canton d'East Hawkesbury 80 000 $ 20 000 $ Canton d'Edwardsburgh/Cardinal 80 000 $ 20 000 $ Canton d'Elizabethtown-Kitley 77 600 $ 19 400 $ Canton de Faraday 80 000 $ 20 000 $ Canton de Front of Yonge 80 000 $ 20 000 $ Canton de Frontenac Islands 80 000 $ 20 000 $ Comté de Frontenac 80 000 $ 20 000 $ Canton de Galway-Cavendish et Harvey 80 000 $ 20 000 $ Canton de Georgian Bay 51 600 $ 12 900 $ Municipalité de Gravenhurst 80 000 $ 20 000 $ Canton de Greater Madawaska 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Greater Napanee 120 000 $ 30 000 $ Canton de Hamilton 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Hastings Highlands 80 000 $ 20 000 $ Canton de Havelock-Belmont-Methuen 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Hawkesbury 185 308 $ 46 327 $ Canton de Head, Clara et Maria 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Highlands East 80 000 $ 20 000 $ Canton de Horton 74 800 $ 18 700 $ Canton de Joly 74 000 $ 18 500 $ Ville de Kawartha Lakes 313 023 $ 78 256 $ Municipalité de Kearney 80 000 $ 20 000 $ Ville de Kingston 1 838 575 $ 459 644 $ Canton de Lake of Bays 80 000 $ 20 000 $ Canton de Lanark Highlands 80 000 $ 20 000 $ Comté de Lanark 83 556 $ 20 889 $ Canton de Laurentian Valley 80 000 $ 20 000 $ Comtés unis de Leeds et Grenville 120 420 $ 30 105 $ Canton de Leeds et the Thousand Islands 80 000 $ 20 000 $ Comté de Lennox et Addington 189 049 $ 47 262 $ Canton de Limerick 80 000 $ 20 000 $ Canton de Loyalist 173 608 $ 43 402 $ Canton de Madawaska Valley 80 000 $ 20 000 $ Canton de Madoc 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Magnetawan 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Marmora and Lake 80 000 $ 20 000 $ Canton de McDougall 80 000 $ 20 000 $ Canton de McKellar 80 000 $ 20 000 $ Canton de McMurrich/Monteith 80 000 $ 20 000 $ Canton de McNab/Braeside 80 000 $ 20 000 $ Village de Merrickville-Wolford 80 000 $ 20 000 $ Canton de Minden Hills 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Mississippi Mills 80 000 $ 20 000 $ Canton de Montague 80 000 $ 20 000 $ Canton de Nipissing 44 000 $ 11 000 $ Canton de North Algona Wilberforce 80 000 $ 20 000 $ Canton de North Dundas 80 000 $ 20 000 $ Canton de North Frontenac 80 000 $ 20 000 $ Canton de North Glengarry 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de North Grenville 80 000 $ 20 000 $ Canton de North Kawartha 80 000 $ 20 000 $ Comté de Northumberland 164 796 $ 41 199 $ Ville d'Orillia 913 382 $ 228 345 $ Canton d'Oro-Medonte 80 000 $ 20 000 $ Canton d'Otonabee-South Monaghan 80 000 $ 20 000 $ Canton de Papineau-Cameron 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Parry Sound 177 963 $ 44 491 $ Ville de Pembroke 132 968 $ 33 242 $ Municipalité de Perth 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Petawawa 80 000 $ 20 000 $ Ville de Peterborough 843 352 $ 210 838 $ Comté de Peterborough 83 494 $ 20 873 $ Municipalité de Port Hope 184 085 $ 46 021 $ Municipalité de Prescott 80 413 $ 20 103 $ Ville de Prince Edward County 159 339 $ 39 835 $ Ville de Quinte West 357 602 $ 89 400 $ Canton de Ramara 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Renfrew 146 938 $ 36 735 $ Canton de Rideau Lakes 80 000 $ 20 000 $ Canton de Russell 115 857 $ 28 964 $ Canton de Ryerson 80 000 $ 20 000 $ Canton de Seguin 80 000 $ 20 000 $ Canton de Severn 79 683 $ 19 921 $ Canton de Smith-Ennismore-Lakefield 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Smiths Falls 140 164 $ 35 041 $ Canton de South Algonquin 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de South Dundas 115 830 $ 28 958 $ Canton de South Frontenac 80 000 $ 20 000 $ Canton de South Glengarry 80 000 $ 20 000 $ Village de South River 160 000 $ 40 000 $ Canton de South Stormont 80 000 $ 20 000 $ Canton de Stirling-Rawdon 80 000 $ 20 000 $ Canton de Stone Mills 80 000 $ 20 000 $ Canton de Strong 78 500 $ 19 625 $ Village de Sundridge 80 000 $ 20 000 $ Canton de Tay Valley 76 000 $ 19 000 $ Canton de The Archipelago 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de The Nation 79 585 $ 19 896 $ Municipalité de Trent Hills 96 406 $ 24 101 $ Canton de Tudor et Cashel 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Tweed 44 800 $ 11 200 $ Canton de Tyendinaga 80 000 $ 20 000 $ Village de Westport 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Whitestone 80 000 $ 20 000 $ Canton de Whitewater Region 80 000 $ 20 000 $ Canton de Wollaston 80 000 $ 20 000 $

