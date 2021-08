MARATHON, ON, le 6 août 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent plus de 2,1 millions de dollars pour protéger la santé et le bien-être des résidents de 16 collectivités de l'Ontario.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hadju, ministre de la Santé, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour améliorer l'accès aux options de transport actif, y compris les sentiers, les voies, les pistes cyclables et les trottoirs, en Ontario.

Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les deux ordres de gouvernement prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,7 million de dollars dans les collectivités de l'Ontario dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution de l'Ontario s'élève à plus de 427 000 $.

La majeure partie du financement appuiera la remise en état de l'infrastructure et des réseaux de transport actif dans 16 collectivités de l'ensemble de l'Ontario, améliorant ainsi la qualité et la quantité des options de transport actif pour les résidents et les visiteurs, y compris ceux à mobilité réduite.

Les investissements dans la ville de Marathon amélioreront l'accès des piétons au lac Supérieur en installant un nouveau quai pour kayaks accessible, des sentiers avec des surfaces en bois, une passerelle et en assainissant le rivage. Ces améliorations et ces nouvelles structures de sentiers répondront aux préoccupations d'accessibilité en permettant à tous les membres de la collectivité d'atteindre le bord de l'eau, offrant ainsi davantage d'occasions pour rester en santé et prendre contact avec la famille, les amis et l'environnement.

Le volet Résilience à la COVID-19, mis en œuvre pour faire face à la pandémie, permet au gouvernement du Canada d'assumer jusqu'à 80 % des coûts admissibles des projets réalisés dans les provinces, et jusqu'à 100 % des coûts admissibles des projets réalisés dans les territoires et les collectivités autochtones. La province de l'Ontario assumera 20 % des coûts admissibles des projets réalisés dans la province.

« La pandémie de COVID-19 a eu d'importantes répercussions sur la santé et le bien-être de tous les Canadiens. Maintenant plus que jamais, nous comprenons que l'accès aux espaces extérieurs, y compris les sentiers, les pistes cyclables et les voies navigables, est essentiel pour maintenir un mode de vie sain et s'assurer que les Canadiens sortent, soient actifs et puissent avoir un meilleur accès au transport en commun. C'est pourquoi nous investissons plus de 1,7 million de dollars - 80 cents pour chaque dollar de financement - dans le volet Résilience à la COVID-19, pour améliorer les options de transport actif dans 16 collectivités de l'Ontario. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'accès aux options de transport actif, y compris les sentiers, les pistes, les pistes cyclables et les trottoirs est essentiel pour les résidents de l'Ontario. Ces investissements agrandiront et revitaliseront l'infrastructure de style de vie et créeront de nouveaux réseaux, aidant ainsi à construire des collectivités saines, actives et prospères. La pandémie de COVID-19 a souligné l'importance d'avoir des ressources récréatives à proximité, pour la santé physique et la santé mentale. »

L'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Ce financement nous permettra de créer une autre occasion pour nos résidents et nos visiteurs d'accéder aux activités récréatives remarquables en plein air qui ont lieu sur la rive nord du lac Supérieur ici à Marathon et d'y participer. Merci aux gouvernements du Canada et de l'Ontario d'avoir appuyé ce projet. »

Rick Dumas, maire de la ville de Marathon

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 14,4 milliards de dollars dans plus de 3 800 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

dans le cadre du plan . L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer l'infrastructure du transport en commun; communautaire, culturelle et récréative; verte et des collectivités rurales et nordiques et d'autres infrastructures prioritaires.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer l'infrastructure du transport en commun; communautaire, culturelle et récréative; verte et des collectivités rurales et nordiques et d'autres infrastructures prioritaires. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, plus de 3 milliards de dollars sont disponibles pour offrir aux provinces et aux territoires une plus grande souplesse pour financer des projets à court terme qui sont prêts à démarrer.

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Le volet de financement Résilience à la COVID-19 garantit un minimum de 100 000 $ à chacune des 444 municipalités de la province. Des fonds supplémentaires ont été alloués aux municipalités en fonction de divers facteurs, notamment la valeur des infrastructures et le revenu médian des ménages dans chaque municipalité.

Dans l'ensemble du Canada, depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a versé 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure.

Dans l'ensemble de la province et au cours des 10 prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet appuie la construction de nouvelles installations et des améliorations aux installations existantes qui améliorent l'infrastructure de la collectivité (centres communautaires, bibliothèques), les lieux récréatifs (arénas, espaces récréatifs) et les espaces culturels (théâtres, musées).

Le financement conjoint des gouvernements fédéral et provincial accordé dans le cadre du plan Investir dans le Canada permettra de soutenir 16 collectivités ontariennes.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,7 million $ dans les projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investit pour sa part plus de 427 000 $ dans les projets.

Le volet Résilience à la COVID‑19, mis en œuvre en réponse à la pandémie, permet au gouvernement du Canada d'assumer jusqu'à 80 % des coûts admissibles de projets réalisés dans les provinces et jusqu'à 100 % des coûts admissibles de projets menés dans les territoires et les collectivités autochtones. Le gouvernement de l'Ontario contribue à hauteur de 20 % des coûts admissibles des projets effectués dans la province.

La majorité du financement contribuera à la remise en état d'infrastructures et de réseaux de transport actif dans 16 collectivités ontariennes, ce qui augmentation le nombre d'options de transport actif pour les résidants et les visiteurs, y compris les personnes à mobilité réduite, en en améliorera la qualité.

Bénéficiaires du financement :

Lieu Titre du projet Description Contribution fédérale Contribution provinciale Alnwick/Haldimand, Canton de Amélioration des sentiers pédestres Environ 500 mètres des sentiers Wicklow et Arena seront pavés dans le cadre du projet, ce qui améliorera la qualité des routes de transport actif dans la ville. 80 000 $ 20 000 $ Amherstburg, Ville de Réseau de sentiers du parc au Libro Centre Le projet construira un réseau de sentiers. 210 897 $ 52 724 $ Brantford, Ville de Modification du tracé du parc D'Aubigny Creek Le projet vise à remettre en état et à relocaliser le sentier D'Aubigny Creek en aménageant un nouveau sentier en asphalte. Les travaux comprendront également la plantation de nouvelle végétation et l'installation de bancs et de panneaux d'orientation afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs. 161 460 $ 40 365 $ Caledon, Ville de Remise en état de blocs de passerelles interconnectés Le projet comprend le repavage de trois blocs de passerelles, ce qui améliorera la connectivité pour les piétons et les cyclistes de la collectivité. 75 054 $ 18 763 $ Chatham-Kent, Municipalité de Installations artistiques communautaires de supports à vélo Les travaux du projet comprennent la fabrication et l'installation de supports à vélo afin de répondre à la demande accrue de la part des utilisateurs. 43 619 $ 10 905 $ Ear Falls, Canton de Projet d'aménagement de sentiers Le projet consiste à ajouter un sentier pavé au site du bâtiment gouvernemental d'Ear Falls, ce qui améliorera la qualité des options de transport actif. 80 000 $ 20 000 $ Englehart, Ville de Remise en état du parc Centennial - Phase 2 Les travaux du projet visent à remettre en état, à améliorer et à étendre le réseau de sentiers du parc Centennial. Les travaux comprennent le pavage de sentiers et la création de nouveaux sentiers. Ils comprennent également l'amélioration du système d'eaux pluviales du secteur en vue de permettre l'aménagement de trottoirs plus larges. 80 000 $ 20 000 $ Gananoque, Ville de Projet de résilience à la COVID‑19 pour les sentiers du parc de la ville Le projet vise à aménager des sentiers polyvalents en remplaçant des sentiers existants et en en ajoutant des nouveaux au réseau actuel. Le projet permettra de répondre à la demande pour davantage de liens de transport dans la ville. 91 200 $ 22 800 $ Grand Valley, Ville de Remise en état des sentiers du cours supérieur de la rivière Grand Le projet vise à réparer environ 7 kilomètres de sentier et à remplacer les ponceaux et les structures de soutien endommagés afin d'offrir une expérience plus sécuritaire et plus agréable aux utilisateurs. 80 000 $ 20 000 $ Huntsville, Ville de Sentiers accessibles Les travaux du projet faciliteront la construction de nouveaux sentiers et l'agrandissement de sentiers et de trottoirs existants. Les améliorations prévues augmenteront l'accès à des options de transport actif pour les résidants de la ville et les visiteurs, y compris les personnes à mobilité réduite. 80 000 $ 20 000 $ Laurentian Hills, Ville de Remise en état du sentier Algonquin qui est la propriété du comté de Renfrew et de l'Ottawa Valley Rail Trail (OVRT) Le projet consiste en la remise en état de 24 kilomètres de sentiers de transport actif le long du sentier Algonquin qui est la propriété du comté de Renfrew, y compris l'épandage de 23 000 tonnes métriques de gravier et de poudre de calcaire, l'installation de structures de sécurité et de sûreté, la réparation de ponts et de ponceaux et le débroussaillage et l'installation de panneaux d'orientation et de renseignements patrimoniaux. Le projet améliorera l'expérience des utilisateurs et la qualité des sentiers dans le secteur. 204 559 $ 51 140 $ Marathon, Ville de Rampe de mise à l'eau du lac Supérieur (sentiers et accessibilité) Le projet vise à aménager un quai pour kayaks, des sentiers en bois et une passerelle piétonnière accessibles afin d'améliorer les connexions entre les sentiers et d'accroître l'accessibilité au lac Supérieur. 80 000 $ 20,000 $ Muskoka Lakes, Canton de Programme de modernisation des sentiers du Canton de Muskoka Lakes Le projet vise à améliorer six points de départ de sentiers et plus de 12 kilomètres de sentiers afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs. 80 000 $ 20,000 $ North Stormont, Canton de Améliorations aux trottoirs dans des zones résidentielles Les travaux du projet comprennent la construction de trois nouveaux trottoirs dans la ville. 80 000 $ 20 000 $ The Blue Mountains, Ville de Travail sur la passerelle pour piétons Le projet réparera et remettra en état la passerelle pour piétons en remplaçant les garde-corps et les poteaux, les mains courantes, le tablier les poutres et les entretoises. Le travail comprendra aussi le remplacement des escaliers et les mains courantes en bois. Une fois terminé, les piétons profiteront d'une traversée de pont plus sécuritaire et plus accessible 204 717 $ 51 179 $

