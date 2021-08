Le Canada et l'Ontario investissent plus de 1,6 million de dollars dans des infrastructures municipales pour faire face aux répercussions de la COVID-19

PETERBOROUGH, ON, le 13 août 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent plus de 1,6 million de dollars pour protéger la santé et le bien-être des résidents de six collectivités de l'Ontario.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et députée de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités; l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario; et Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts, et député provincial de Peterborough-Kawartha, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour l'amélioration d'installations récréatives et de bâtiments municipaux, ainsi que pour un projet de remise en état de berges.

Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les deux ordres de gouvernement prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,2 million de dollars dans les collectivités de l'Ontario dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 323 000 $.

Dans la ville de Peterborough, le financement servira à améliorer le système de CVC du centre de sport et de bien-être, ce qui comprend le remplacement de l'unité de déshumidification. Ces travaux d'amélioration permettront d'assurer une meilleure ventilation dans le bâtiment, ce dont profiteront les clients et le personnel tout au long de l'année.

Le reste du financement servira à remettre en état le rivage de la ville de Goderich. Pour ce faire, on installera un mur de soutènement afin de mieux protéger le rivage du lac Huron contre l'érosion. On mettra également en place un service Internet haute vitesse à large bande dans le bureau municipal de la municipalité de Morris-Turnberry, pour le personnel et les visiteurs. On réparera le pavillon du club de soccer de la ville de Thorold, et on effectuera des travaux d'amélioration au bureau municipal, à la caserne de pompiers et à la bibliothèque du village de Newberry. De plus, le financement appuiera la construction de nouveaux trottoirs et d'un nouveau passage piétonnier sur la rue Inglis dans le Canton de North Dumfries.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, mis en œuvre pour faire face à la pandémie, la part des coûts admissibles des projets assumée par le gouvernement du Canada peut atteindre 80 pour cent dans les provinces et 100 pour cent dans les territoires et les collectivités autochtones. La province de l'Ontario assumera 20 pour cent des coûts admissibles des projets réalisés dans la province.

« La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions majeures sur la santé et le bien-être de tous les Canadiens. Maintenant plus que jamais, nous comprenons la nécessité de soutenir nos municipalités afin qu'elles puissent entretenir leurs actifs et continuer d'offrir des programmes de qualité et des services essentiels. C'est pourquoi nous investissons plus de 1,2 million de dollars - 80 cents sur chaque dollar du financement total - dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 pour améliorer des installations récréatives, la connectivité et des infrastructures essentielles dans six collectivités dans le sud et l'est de l'Ontario. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes, plus sécuritaires et plus résilientes. »

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et députée de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Une infrastructure municipale fiable est essentielle pour que les collectivités en Ontario soient sécuritaires et prospères. Le fait de fournir du financement pour ces six projets importants aura des répercussions significatives sur les familles et les personnes dans ces collectivités. L'investissement dans les villes et les municipalités de l'Ontario aide à maintenir la santé physique et mentale de nos citoyens. Alors que nous nous remettons des suites de la COVID-19, ces investissements sont plus importants que jamais. »

L'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Ces réparations et rénovations dans six municipalités amélioreront la santé et la sécurité des endroits importants où les membres de nos collectivités se rassemblent. Au sortir de la pandémie, il est plus important que jamais que nous nous assurions que la durée de vie de l'infrastructure municipale est maintenue, afin qu'on puisse en profiter maintenant et pendant les années à venir. »

Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts, et député provincial de Peterborough--Kawartha

« Nous sommes heureux que le projet de modernisation du centre de sport et de bien-être ait été choisi comme l'un des 6 projets qui a reçu du financement d'Infrastructure Canada. Ce financement appuiera des améliorations qui permettront d'offrir des services à des familles de Peterborough pour de nombreuses années à venir. »

Diane Therrien, mairesse, Ville de Peterborough

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 14,4 milliards de dollars dans plus de 3 900 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

dans le cadre du plan . L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, plus de 3 milliards de dollars sont disponibles pour offrir aux provinces et aux territoires une plus grande souplesse pour financer des projets à court terme qui sont prêts à démarrer.

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Le volet de financement Résilience à la COVID-19 garantit un minimum de 100 000 $ à chacune des 444 municipalités de la province. Des fonds supplémentaires ont été alloués aux municipalités en fonction de divers facteurs, notamment la valeur des infrastructures et le revenu médian des ménages dans chaque municipalité.

Dans tout le Canada, depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a alloué 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure.

Au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

Le Canada et l'Ontario investissent plus de 1,6 million de dollars dans des infrastructures municipales pour faire face aux répercussions de la COVID-19

Un financement conjoint fédéral et provincial est alloué à six collectivités de l'Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,2 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 323 000 $.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, mis en œuvre pour faire face à la pandémie, la part des coûts admissibles des projets assumée par le gouvernement du Canada peut atteindre 80 pour cent dans les provinces et 100 pour cent dans les territoires et les collectivités autochtones. Le gouvernement de l'Ontario assumera 20 pour cent des coûts admissibles des projets réalisés dans la province.

Le financement servira à la remise en état d'infrastructures municipales dans six collectivités de l'Ontario, dans le but d'améliorer la sécurité des résidents de la collectivité et du personnel qui fréquentent ces établissements.

Bénéficiaires du financement :

Lieu Nom du projet Description Contribution fédérale Contribution provinciale Goderich, Municipalité de Remise en état des berges et protection contre l'érosion Le projet consiste à installer un mur de soutènement afin d'assurer une meilleure protection contre l'érosion des berges du lac Huron et de réduire les éventuels dommages causés à la promenade de la ville et à d'autres biens municipaux. 193 309 $ 48 327 $ Morris-Turnberry, Municipalité de Service Internet haute vitesse à large bande pour le bureau municipal Le projet consiste à installer un câble à fibre optique jusqu'au bureau municipal afin d'améliorer la connectivité Internet pour le personnel et les visiteurs. 80 000 $ 20 000 $ Newbury, Village de Amélioration de la bibliothèque, de la caserne de pompiers et du bureau municipal Ce projet consiste à améliorer les fenêtres de la bibliothèque, à isoler les murs et à installer un panneau électrique dans le bureau municipal, ainsi qu'à remplacer les portes et à améliorer les murs intérieurs et la salle de bain de la caserne de pompiers. Ces travaux permettront d'améliorer la qualité des infrastructures municipales. 80 000 $ 20 000 $ North Dumfries, Canto de Construction de trottoir, secteur de la rue Inglis Le projet sera la construction de nouveaux trottoirs et d'un nouveau passage piétonnier, fournissant ainsi aux citoyens des routes piétonnes plus sécuritaires pour leur permettre d'aller où ils veulent. 80 000 $ 20 000 $ Peterborough, Ville de Projet de remise en état du centre de sport et de bien-être Le projet consiste à améliorer le système de CVC du centre de sport et de bien-être. Pour ce faire, on remplacera l'unité de déshumidification et on effectuera tous les travaux connexes qui permettront de configurer le système en fonction du bâtiment. Ces améliorations permettront d'assurer une meilleure ventilation dans l'ensemble du bâtiment pour les clients et le personnel. 843 352 $ 210 838 $ Thorold, Ville de Réparation d'un pavillon de loisirs Le projet consiste à réparer le pavillon de soccer de la ville. On remplacera les appareils sanitaires et les cadres de porte endommagés, et on effectuera des travaux de peinture. Les travaux comprennent également la réparation du plafond et du sol, ainsi que l'amélioration de l'éclairage et de l'accessibilité, afin d'offrir aux usagers une installation plus sécuritaire et plus moderne. 16 125 $ 4 031 $

