BRAMPTON, ON, le 9 avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre associé délégué au dossier des Petites entreprises et de la Réduction des formalités administratives, et député provincial de Brampton-Sud, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Patrick Brown, maire de la Ville de Brampton, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la réhabilitation de la salle de spectacle The Rose, à Brampton.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,2 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 1,8 million de dollars au projet, tandis que la Ville de Brampton y consacre plus de 1,5 million de dollars.

Le projet comprendra diverses améliorations de l'accessibilité, notamment l'installation de rampes d'accès au balcon supérieur, le remplacement d'une partie des sièges fixes actuels par des sièges amovibles, la modernisation et l'installation d'alarmes d'urgence dans les toilettes et l'ajout d'un ascenseur pour fauteuils roulants.

D'autres travaux comprendront l'amélioration de l'éclairage du théâtre avec la technologie à DEL, l'automatisation du système de gréement actuel et la mise à jour des infrastructures vidéo, qui passeront de l'analogique au numérique.

Une fois terminé, le projet améliorera l'accessibilité de la salle de spectacle The Rose pour le public et les artistes, et augmentera l'efficacité opérationnelle en réduisant le temps et la main-d'œuvre nécessaires à la présentation des événements et des programmes.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Les investissements dans les centres des arts du spectacle favorisent la diversité culturelle et enrichissent le talent artistique des collectivités où les gens vivent, travaillent et élèvent leur famille. La remise en état de la salle de spectacle The Rose permettra à cet établissement emblématique d'être plus accessible et plus agréable pour tous les résidents et les visiteurs, et de continuer à offrir des spectacles de premier ordre pendant de nombreuses années. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Depuis son ouverture en 2006, la salle The Rose est devenue une pierre angulaire de la culture de notre collectivité et a fait du centre-ville de Brampton un endroit plus dynamique où se réunir, s'amuser et se créer des souvenirs ensemble. Cet investissement aidera à faire en sorte que la salle The Rose demeure un lieu de présentation d'artistes locaux et de renommée mondiale, et que la collectivité continue d'apprécier cet endroit pendant de nombreuses années. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre associé délégué au dossier des Petites entreprises et de la Réduction des formalités administratives, et député provincial de Brampton-Sud

« Grâce à l'annonce de financement faite aujourd'hui par les gouvernements du Canada et de l'Ontario en vue d'améliorer l'accessibilité et l'efficacité de la salle de spectacle The Rose, les résidents, les spectateurs et les artistes bénéficieront d'un espace plus inclusif. Lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble et investissent dans des infrastructures et des services pour nos résidents, cela permet d'améliorer la qualité de vie et de renforcer la fierté civique. Je me réjouis à l'idée du jour où nous pourrons nous réunir en personne à la salle The Rose pour assister à un spectacle en direct dans notre ville. »

Patrick Brown, maire de la Ville de Brampton

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 870 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 870 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

