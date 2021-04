NEPEAN, ON, le 7 avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Chandra Arya, député de Nepean, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure du Canada, l'honorable Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, et députée provinciale de Nepean, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Sean Devine, président de l'Association communautaire Trend-Arlington, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la construction d'un pavillon extérieur en bois dans le quartier Trend-Arlington de la ville d'Ottawa.

Le gouvernement du Canada investit 102 137 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue 85 105 $ au projet, tandis que l'Association communautaire Trend-Arlington y consacre 68 100 $.

Le projet consiste à construire un pavillon extérieur en bois à côté du centre communautaire Trend-Arlington. On utilisera du bois provenant des arbres qui sont tombés durant la tornade du 21 septembre 2018 dans la collectivité et que l'on a récupérés.

Ce projet permettra d'améliorer la vie en communauté en offrant un nouvel espace pour les loisirs et les événements en plein air, en favorisant le renforcement des liens communautaires et en offrant aux résidents des possibilités de profiter du plein air et d'être actifs. Ce projet permettra également de commémorer le jour de la tornade, ainsi que de souligner la force et la résilience dont a fait preuve la collectivité dans le but de reconstruire ce qui a été perdu.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« La construction d'un pavillon en bois extérieur offrira aux résidents et aux visiteurs de Nepean de plus grandes possibilités de maintenir des liens et leur permettra de profiter d'événements et d'activités en toute sécurité. Elle permettra également d'unir davantage les membres de notre collectivité en commémorant les événements en lien avec la tornade de 2018, et servira de symbole de la résilience de notre collectivité et de la fierté civique. »

Chandra Arya, député de Nepean, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Ce projet crucial illustre la force de notre collectivité, alors que nous commémorons une journée dévastatrice et que nous nous remettons des effets de la tornade de 2018. L'Ontario est fier d'appuyer des projets d'infrastructures récréatives qui permettent aux résidents d'Ottawa de vivre au sein d'une collectivité plus inclusive et plus résiliente. »

L'honorable Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, et députée provinciale de Nepean, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Notre collectivité a fait preuve d'une résilience et d'un dynamisme extraordinaires après la tornade qui a frappé Trend-Arlington. Depuis ce jour, notre association travaille dans le but de renforcer ce sentiment d'appartenance à la collectivité et de créer de nouvelles infrastructures permettant de se réunir et de grandir ensemble en tant que collectivité. Et maintenant, la pandémie a mis en lumière le grand besoin de disposer d'espaces publics extérieurs sécuritaires. Nous sommes très reconnaissants envers les gouvernements fédéral et provincial de nous avoir aidés à réaliser ce projet qui non seulement permettra de commémorer notre passé récent, mais aussi de nous soutenir dans l'avenir. »

Sean Devine, président de l'Association communautaire Trend-Arlington

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 780 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 780 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Renseignements:

