CANTON DE KING, ON, le 21 mai 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés et députée de King-Vaughan, l'honorable Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario et député provincial de King-Vaughan, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Steve Pellegrini, maire du canton de King, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour la construction d'un nouveau centre récréatif à Prescott.

Le gouvernement du Canada investit plus de 21,1 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investit plus de 17,6 millions de dollars dans le projet, tandis que la contribution du canton de King s'élève à plus de 14,1 millions de dollars.

Le projet consiste à construire un nouveau centre récréatif pour le canton de King. Il comprendra deux patinoires, une piscine et une piste intérieures ouvertes toute l'année, des équipements de gymnastique et un studio de conditionnement physique polyvalent pour des cours de yoga, de danse aérobique et de cardio-vélo. Le centre récréatif abritera également un terrain polyvalent avec des portes ouvrantes donnant sur les installations environnantes, notamment des terrains de baseball et de soccer. Dans le cadre du projet, on examinera également un certain nombre de mesures d'efficacité énergétique pour le centre, comme la ventilation naturelle, la récupération de la chaleur résiduelle du système de réfrigération et un échangeur de chaleur géothermique en boucle ouverte.

Grâce à ce nouveau complexe, les résidents du canton de King et des collectivités avoisinantes auront accès à des infrastructures de loisirs modernes et fiables où ils pourront pratiquer des sports, maintenir un mode de vie sain et profiter des programmes et des services de loisirs pendant de nombreuses années.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« En construisant un nouveau centre récréatif moderne à King, nous offrons aux gens de la collectivité un endroit où ils pourront pratiquer des sports, maintenir un mode de vie actif et se rapprocher les uns des autres tout au long de l'année. Cet investissement important dans le canton de King fournira un centre communautaire essentiel qui fera de King un endroit encore meilleur pour vivre et élever une famille, et qui améliorera notre qualité de vie. »

L'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés et députée de King-Vaughan

« Je me suis battu avec acharnement pour que notre collectivité bénéficie de cette installation communautaire et récréative moderne et écologique, un projet urgent que les familles de King réclament depuis plus de dix ans. Il s'agit d'un investissement qui changera la donne et qui profitera aux enfants, aux familles et aux personnes âgées en leur donnant accès à des salles de conditionnement physique, à deux patinoires, à une piscine ouverte toute l'année et à des installations sportives extérieures. Je suis fier d'avoir réalisé l'investissement le plus important de l'histoire de King et je continuerai à travailler en partenariat avec tous les ordres de gouvernement pour que notre collectivité puisse en profiter aujourd'hui et à l'avenir. »

Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario et député provincial de King-Vaughan, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Au nom du conseil, j'aimerais remercier les gouvernements fédéral et provincial pour cet investissement important dans le canton de King. Le projet profitera à tous les groupes démographiques de la collectivité. Il comprendra une patinoire à deux pistes, une ou plusieurs piscines de natation et de loisirs, un espace sportif polyvalent et d'autres commodités communautaires. Le projet augmentera notre capacité d'accueil pour les utilisateurs de la patinoire et nous permettra d'offrir le premier espace aquatique intérieur de King, accessible toute l'année. Les espaces sportifs polyvalents offriront quelque chose à tout le monde. Les loisirs sont essentiels non seulement pour la santé des individus, mais aussi pour celle de toute la collectivité. Ce centre extraordinaire sera la pièce maîtresse de la construction d'une communauté saine pour les années à venir. »

Steve Pellegrini, maire du canton de King

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 880 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 880 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

