Le Canada et l'Ontario investissent dans les infrastructures culturelles et récréatives à Hamilton

HAMILTON, ON, le 25 févr. 2021 /CNW/ - Partout, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leurs familles, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario s'efforcent de réduire l'impact de la pandémie, de garantir la santé et la sécurité, de relancer les entreprises et de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail du Canada et députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, Bob Bratina, député de Hamilton-Est--Stoney Creek, Donna Skelly, adjointe parlementaire du ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce et députée provinciale de Flamborough--Glanbrook, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Fred Eisenberger, maire de Hamilton, ont annoncé un financement conjoint pour appuyer trois projets d'amélioration des infrastructures culturelles et récréatives dans la Ville de Hamilton.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,1 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit un total de plus de 2,5 millions de dollars, et les bénéficiaires contribuent à leurs projets respectifs pour un total de plus de 1,8 million de dollars.

Ce financement conjoint permettra d'améliorer trois installations. L'espace Fairgrounds d'Ancaster bénéficiera de l'ajout d'un nouveau bâtiment de 75 000 pieds carrés pour accueillir des événements agricoles plus importants, ainsi que des foires et des concerts. Le nouveau bâtiment chauffé permettra à la société agricole d'Ancaster d'accueillir des événements de qualité tout au long de l'année, ce qui créera des emplois et soutiendra l'économie locale.

Le financement servira également à la construction d'une annexe de 2600 pieds carrés au Musée des enfants de Hamilton, créant ainsi un espace d'apprentissage plus grand et plus accessible. Dundas Valley School of Art bénéficiera également de robinets équipés de capteurs pour améliorer l'hygiène, d'un éclairage économe en énergie et de systèmes de CVC modernisés, ce qui créera un environnement d'apprentissage plus accessible et plus sûr pour les étudiants et le personnel.

Une fois terminés, ces projets soutiendront une variété d'activités sociales, culturelles et récréatives pour les résidents, les visiteurs et les étudiants, offrant ainsi plus de possibilités aux gens de se réunir, d'apprendre et de créer des liens durables. Pour plus de détails sur les projets, veuillez consulter le document d'information.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Depuis plus de 170 ans, l'espace Fairgrounds d'Ancaster est profondément enraciné à Hamilton, enrichissant la vie communautaire avec des foires, des salons, des événements musicaux et des camps de vacances. Des projets d'amélioration comme celui-ci, et comme ceux annoncés aujourd'hui, offrent aux résidents et aux visiteurs des possibilités accrues de s'informer sur l'art, l'agriculture et l'histoire, tout en renforçant les liens avec la collectivité. Le financement du gouvernement du Canada et de nos partenaires aidera à faire de ces fantastiques installations certains des meilleurs espaces éducatifs et culturels du sud de l'Ontario. Le plan d'infrastructure du Canada prévoit des investissements dans des milliers de projets, la création d'emplois dans tout le pays et la mise en place de collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail du Canada et députée de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Les investissements dans les infrastructures culturelles et récréatives sont essentiels à la création de collectivités inclusives et connectées. Le financement destiné à améliorer l'espace Fairgrounds d'Ancaster, Dundas Valley School of Art et le Musée des enfants de Hamilton signifie que ces installations dynamiques offriront aux résidents et aux visiteurs des possibilités accrues d'explorer, d'apprendre et de s'amuser pendant de nombreuses années. »

Bob Bratina, député de Hamilton-Est--Stoney Creek

« Les installations de l'espace Fairgrounds d'Ancaster pour les salons et les événements sont actuellement à pleine capacité et réservées presque toutes les fins de semaine, tout au long de l'année. L'investissement de 1,34 million de dollars de notre gouvernement permettra au parc des expositions d'accueillir les grands spectacles qu'il doit refuser actuellement. Notre gouvernement verse également près de 1,2 million de dollars pour la construction d'une annexe du Musée des enfants de Hamilton. Ces investissements permettront d'attirer davantage de visiteurs dans ces attractions, alors qu'elles se remettent de l'impact de la pandémie. »

Donna Skelly, adjointe parlementaire du ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, et députée provinciale de Flamborough--Glanbrook, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« La Ville de Hamilton est reconnaissante de cet investissement visant à améliorer et à préserver l'espace Fairgrounds d'Ancaster, le Musée des enfants de Hamilton et Dundas Valley School of Art. Ce financement permettra de rendre ces installations culturelles et récréatives emblématiques plus accessibles, plus efficaces sur le plan énergétique et, en définitive, de faire en sorte que les résidents et les visiteurs puissent en profiter pleinement. Nous remercions nos partenaires fédéraux et provinciaux pour leur investissement dans la préservation de trois de nos espaces culturels intégraux. »

Fred Eisenberger, maire de Hamilton

« Cet agrandissement de 75 000 pieds carrés permet à l'espace Fairgrounds d'Ancaster de continuer de s'enraciner dans la collectivité et de poursuivre sa croissance à l'avenir. »

Jillian Ferguson, présidente, Ancaster Agricultural Society

« Nous sommes ravis d'apporter des améliorations à l'école afin d'offrir aux élèves un environnement d'apprentissage plus accessible tout en protégeant un important bâtiment patrimonial et en réduisant considérablement notre empreinte écologique. »

Claire Loughheed, directrice exécutive, Dundas Valley School of Art

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Partout en Ontario , le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 780 projets d'infrastructure.

, le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 780 projets d'infrastructure. Dans toute la province et au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes qui améliorent les infrastructures communautaires (centres communautaires, bibliothèques), ainsi que la modernisation de lieux de loisirs (arénas et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et d'espaces culturels (théâtres, musées, etc.).

investira environ 320 millions de dollars et le Canada environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes qui améliorent les infrastructures communautaires (centres communautaires, bibliothèques), ainsi que la modernisation de lieux de loisirs (arénas et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et d'espaces culturels (théâtres, musées, etc.). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales nordiques et d'autres infrastructures prioritaires.

Produit connexe

Document d'information

Le Canada et l'Ontario investissent dans les infrastructures culturelles et récréatives de la Ville de Hamilton

Le financement conjoint des gouvernements fédéral et provincial et des bénéficiaires dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada permettra de soutenir trois projets d'infrastructure culturelle et récréative dans la Ville de Hamilton.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,1 millions de dollars dans ces projets, tandis que le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 2,5 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Les bénéficiaires contribuent à leurs projets respectifs pour un montant total de plus de 1,8 million de dollars.

Project Information:

Titre du projet Renseignements sur le projet Fonds fédéraux Fonds provinciaux Fonds du bénéficiaire Centre d'événements Fairgrounds de la Société d'agriculture d'Ancaster La construction d'un nouveau bâtiment de 75 000 pieds carrés pour augmenter la capacité de l'espace Fairgrounds d'Ancaster comprendra un grand anneau d'exposition (120 pieds par 300 pieds) et un espace supplémentaire pour les stands ou les expositions (108 pieds par 244 pieds). Cet espace sera chauffé pour être utilisé toute l'année, disposera de gradins, d'un système de sonorisation, d'une cuisine et d'un espace de concession, d'un bureau/salon d'exposition, de toilettes intérieures et de plusieurs portes surdimensionnées pour l'accès des gros équipements au bâtiment. Le projet comprendra également un nouvel anneau de spectacle extérieur (150 pieds sur 365 pieds). Les améliorations permettront à l'installation d'attirer davantage d'événements équestres et d'élevage, de déplacer les spectacles extérieurs à l'intérieur et de réduire les effets de la météo sur les événements, ainsi que d'améliorer l'espace disponible sur le terrain de l'espace Fairgrounds d'Ancaster. 1 612 500 $ 1 343 616 $ 873 572 $ Construction d'un ajout au Musée des enfants de Hamilton Un agrandissement de 2 600 pieds carrés de l'espace pour les expositions et les programmes sera ajouté, ainsi qu'une nouvelle entrée sans obstacle et des toilettes familiales accessibles. D'autres travaux comprendront l'amélioration des voies de circulation, des sorties de secours et de la signalisation, ainsi que l'installation d'alarmes d'incendie et de monoxyde de carbone et d'ascenseurs. Le projet permettra également de moderniser le système de chauffage, de ventilation et de climatisation, l'éclairage à DEL et les fenêtres, ainsi que d'améliorer le trottoir et le stationnement. Ces améliorations permettront d'offrir un espace accueillant à tous les enfants et à leurs familles, et d'encourager l'apprentissage permanent. 1 408 000 $ 1 173 216 $ 938 784 $ Remise en état et rénovation de la Visual Arts School and Arts Facility Le projet prévoit la modernisation des systèmes d'éclairage, de distribution d'eau et de CVC, ce qui comprend l'éclairage économe en énergie dans les studios, les couloirs et les bureaux, ainsi que la modernisation des conduits du système de distribution d'air et des unités de CVC afin d'assurer un chauffage/refroidissement efficace et de réduire le bruit et la poussière. Les robinets des toilettes seront équipés de capteurs pour une efficacité et une hygiène accrues. Les améliorations rendront l'installation plus sûre et plus accessible, tout en réduisant les coûts énergétiques et en créant un environnement d'apprentissage plus sain et plus sûr. 79 844 $ 66 530 $ 53 236 $

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

http://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, [email protected]; Sofia Sousa-Dias, Direction générale des communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected], Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca