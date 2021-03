ELK LAKE, ON, le 15 mars 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et député de Sudbury, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, aussi ministre des Affaires autochtones et député provincial de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Dave Mullin, préfet du canton de James, ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'amélioration de la patinoire extérieure d'Elk Lake, en Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 252 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 210 000 $ de financement au projet, tandis que le canton de James y consacre plus de 168 000 $.

Le projet consiste à construire un toit au-dessus de la patinoire extérieure et des installations de mise en forme actuelles d'Elk Lake. Cet ajout permettra aux résidents et aux visiteurs d'avoir un meilleur accès à la patinoire tout au long de l'année, de profiter d'un environnement de patinage plus sécuritaire et plus confortable, et de créer davantage de possibilités d'activités et d'événements communautaires.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province, là où on en a le plus besoin.

Citations

« L'annonce effectuée aujourd'hui à Elk Lake est un exemple de la façon dont le gouvernement du Canada investit dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives partout au pays. Grâce au nouveau toit de la patinoire extérieure, les résidents d'Elk Lake disposeront d'une excellente installation récréative où ils pourront pratiquer des activités physiques peu importe la saison, et ce, tout en étant protégés des intempéries. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes et plus inclusives. »

Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et député de Sudbury, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les résidents d'Elk Lake. Cet investissement important permettra de moderniser l'installation récréative, ce qui améliorera l'accessibilité et la qualité des activités dont la collectivité pourra profiter en toute saison. On ne saurait surestimer l'importance des investissements dans les infrastructures de loisirs, car ils sont essentiels à l'établissement de collectivités saines et résilientes dans en Ontario. »

Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, ministre des Affaires autochtones, et député provincial de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Au cours des 36 dernières années où j'ai vécu ici, j'ai pu observer des activités sur notre patinoire extérieure et y prendre part. C'est très excitant de voir une infrastructure qui, si elle avait été négligée et laissée à elle-même, aurait pu disparaître, mais qui au contraire a été entretenue et utilisée par notre ville. L'ajout d'un toit prolongera la durée de vie de notre patinoire à l'avenir, pour que tous nos résidents puissent en profiter. »

Dave Mullin, préfet du canton de James

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 785 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 785 projets d'infrastructure en . Dans toute la province, au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires, bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, espaces récréatifs) et les espaces culturels (théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars et le investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires, bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, espaces récréatifs) et les espaces culturels (théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, [email protected]; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected]; Shelly Stulpin, Greffière-adjointe, Canton de James, 705-678-2237, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca