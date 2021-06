WINDSOR, ON, le 11 juin 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, et député de Windsor--Tecumseh, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Caroline Mulroney, ministre des Transports de l'Ontario et députée provinciale de York--Simcoe, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Anne Dube, ancienne présidente du Musée du patrimoine serbe, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour la rénovation et la réparation du Musée du patrimoine serbe à Windsor, en Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 43 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investit plus de 36 000 $ dans le projet, tandis que la contribution du Musée du patrimoine serbe s'élève à plus de 29 000 $.

Le Musée du patrimoine serbe abrite une collection du patrimoine serbe et accueille des événements communautaires pour les Serbes du Canada et des États-Unis. Les rénovations du musée comprendront la modernisation du système de chauffage, de ventilation et de climatisation, la construction de nouvelles unités de stockage et d'accrochage, l'installation de portes sans obstacle et la réparation de certaines sections du toit. Ces rénovations permettront d'améliorer la fonctionnalité du musée et de prévenir les dommages causés par l'eau et l'humidité aux artéfacts et aux costumes traditionnels.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Les investissements dans les espaces culturels sont essentiels pour célébrer la diversité et l'inclusion. Les rénovations du Musée du patrimoine serbe permettront aux membres de la communauté serbe de disposer d'un espace moderne pour préserver et exposer les objets qui célèbrent leur patrimoine et leur culture. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays, et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, et député de Windsor--Tecumseh, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Musée du patrimoine serbe est un endroit important pour les membres de la communauté serbe en croissance de l'Ontario. Cet investissement du gouvernement de l'Ontario et du gouvernement du Canada jouera un rôle central pour aider le musée à préserver sa collection patrimoniale et à demeurer un carrefour des activités communautaires. Je sais que la communauté serbe sera reconnaissante de cet investissement qui permettra également de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement à Windsor et dans les régions avoisinantes. »

L'honorable Caroline Mulroney, ministre des Transports de l'Ontario et députée de York--Simcoe, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Nous sommes très heureux d'avoir été sélectionnés pour une subvention du PIIC. En tant que seul musée serbe au Canada, nous voulons assurer la longévité de notre collection patrimoniale pour les membres de la communauté serbe locale et pour une grande partie des quelque 65 000 Serbes vivant en Ontario qui visitent ou suivent le musée. En ajoutant un système de CVC adapté, en construisant un nouvel entrepôt et des unités de rangement et en remplaçant des sections du toit, nous protégerons les artéfacts et aux costumes traditionnels au fil du temps. Le nombre croissant de visiteurs âgés, de participants à des événements et de bénévoles, ainsi que les gens de la collectivité, bénéficieront également de nos efforts visant à rendre le musée entièrement accessible. »

Anne Dube, ancienne présidente du Musée du patrimoine serbe

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 13,9 milliards de dollars dans plus de 3 200 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 13,9 milliards de dollars dans plus de 3 200 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

