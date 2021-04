OTTAWA, ON, le 8 avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Karen McCrimmon, députée de Kanata--Carleton, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Merrilee Fullerton, ministre des Soins de longue durée, et députée provinciale de Kanata--Carleton, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa, et Allan Hubley, conseiller du quartier Kanata-Sud, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la rénovation et l'agrandissement du centre récréatif de Kanata.

Le gouvernement du Canada investit 1,8 million de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 1,4 million de dollars au projet et la Ville d'Ottawa y consacre plus de 1,2 million de dollars.

Le projet consiste à rénover et à agrandir le centre récréatif de Kanata et son aire de jeux en ajoutant de nouvelles salles pour les réunions et les programmes, en modernisant l'intérieur, en installant une cage d'escalier de secours afin de pouvoir accroître la capacité pour les programmes, en améliorant le hall d'entrée de l'installation par l'ajout d'un centre de service à la clientèle et d'un vestibule, et en améliorant et en agrandissant l'aire de jeux située à proximité, au parc Walter Baker. Une fois terminé, le nouveau centre récréatif de Kanata offrira un meilleur accès à des espaces culturels, communautaires et récréatifs de qualité, et offrira aux résidents et aux familles un lieu de rassemblement plus sûr et plus agréable.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les investissements dans les centres récréatifs favorisent la santé et le bien-être des gens et permettent de bâtir des collectivités inclusives et durables où les gens veulent vivre, travailler et élever leur famille. Le centre récréatif rénové de Kanata offrira aux résidents un espace sûr pour se rassembler, et une aire de jeux d'eau permettra aux parents de créer des souvenirs durables avec leur famille. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Karen McCrimmon, députée de Kanata--Carleton, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'agrandissement et la rénovation du centre récréatif de Kanata permettront de répondre aux besoins des quartiers en pleine croissance à Kanata. Ces installations améliorées permettront d'offrir un lieu de rencontre important aux familles et serviront à notre collectivité et aux associations sportives locales. Le gouvernement de l'Ontario reconnaît l'importance d'investir dans les espaces sportifs et culturels qui font partie intégrante d'une vie communautaire saine et dynamique. C'est une excellente nouvelle pour Kanata. »

L'honorable Merrilee Fullerton, ministre des Soins de longue durée, et députée provinciale de Kanata--Carleton, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« La Ville d'Ottawa est heureuse du financement qu'elle reçoit de ses partenaires fédéraux et provinciaux pour cet important projet communautaire. Les centres récréatifs de notre ville sont au cœur de nos collectivités, et de nombreux résidents utilisent ces installations pour améliorer leur santé et créer des liens avec d'autres personnes. Les améliorations apportées au centre récréatif de Kanata seront bénéfiques pour nos résidents et pour les générations à venir. »

Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 870 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 870 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected] ; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, [email protected] ; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected] ; Ville d'Ottawa - Relations avec les médias, 613-580-2450, [email protected] ; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca