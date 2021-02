BRANTFORD, ON, le 18 févr. 2021 /CNW/ - Partout, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19, sur leurs familles, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario s'efforcent de réduire l'impact de la pandémie, de garantir la santé et la sécurité, de remettre sur pied les entreprises et de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail et députée d'Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas, Will Bouma, adjoint parlementaire du premier ministre de l'Ontario et député provincial de Brantford--Brant, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Owen Charters, président-directeur général du Club des garçons et filles du Canada, et Deanna Searle, directrice exécutive du Club des garçons et filles de Brantford, ont annoncé un financement conjoint visant des améliorations des installations du Club des garçons et filles de Brantford.

Le gouvernement du Canada investit plus de 185 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 154 000 dollars, tandis que le Club des garçons et filles de Brantford fournit plus de 123 000 dollars.

Le projet comprend la rénovation et l'agrandissement de la cuisine existante du Club grâce à la modernisation des armoires, des comptoirs, des planchers et des appareils électroménagers, ainsi que l'amélioration de l'accessibilité. Les rénovations permettront également de moderniser l'éclairage, la plomberie et l'électricité de la cuisine afin de répondre aux exigences du code du bâtiment actuel.

L'espace rénové et plus grand permettra d'accroître l'efficacité de la préparation des aliments et permettra au Club d'élargir ses programmes et sa présence dans la collectivité, pour que davantage de jeunes puissent perfectionner leurs compétences tout en renforçant les liens avec la collectivité.

Une fois les travaux terminés, la cuisine rénovée permettra au Club des garçons et filles d'explorer de nouvelles possibilités, comme la collaboration avec les établissements d'enseignement postsecondaire et l'industrie alimentaire en vue de faire connaître aux enfants et aux jeunes des possibilités d'emploi et de carrière.

Tous les ordres de gouvernement continuent de travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin de réaliser des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de toute la province lorsque le besoin s'en fait le plus sentir.

« Des espaces et des clubs communautaires sont au cœur des villes canadiennes. Le soutien fédéral accordé aux installations du Club des garçons et filles de Brantford permettra à cette organisation florissante d'offrir aux enfants et à la jeunesse de Brantford un endroit moderne et inclusif pour jouer, apprendre de nouvelles compétences et socialiser avec des amis. Le plan d'infrastructure du Canada prévoit des investissements dans des milliers de projets, la création d'emplois dans tout le pays, ainsi que des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« La rénovation de la cuisine du Club des garçons et filles de Brantford signifie que davantage d'enfants auront accès à des repas nourrissants et faits maison, apprendront à manger sainement, mettront en pratique leurs compétences culinaires et pourront participer à des programmes d'apprentissage plus diversifiés. Ce projet améliore un espace communautaire qui rassemble les gens et soutient la réussite future de la jeunesse canadienne. Le plan d'infrastructure du Canada prévoit des investissements dans des milliers de projets, la création d'emplois dans tout le pays, et des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Filomena Tassa, ministre du Travail et députée d'Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Le Club des garçons et filles de Brantford fait partie intégrante de notre collectivité et aide les jeunes à réussir à l'avenir. Ce nouveau financement dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada permettra d'élargir le programme des dîners pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre d'enfants et de jeunes dans la collectivité. Les locaux plus vastes et rénovés permettront également au Club d'élargir sa programmation, pour que davantage de jeunes puissent perfectionner leurs compétences tout en renforçant les liens avec la collectivité. »

Will Bouma, adjoint parlementaire du premier ministre de l'Ontario et député provincial de Brantford--Brant, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

«Pendant la pandémie, nos clubs ont été en première ligne pour lutter contre l'insécurité alimentaire et soutenir les collectivités, dont beaucoup ont été les plus touchées en termes de santé et d'impact économique. Nous saluons le fait que les gouvernements fédéral et provincial se soient réunis à Brantford pour s'assurer que le Club des garçons et filles dispose du financement et des rénovations nécessaires afin d'offrir aux jeunes la sécurité alimentaire dès maintenant, ainsi que la formation et les compétences qui les aideront à acquérir des habitudes saines pour la vie, et qui leur offriront un accès à de nombreuses possibilités de carrière et d'emploi. »

Owen Charters, président-directeur général, Club des garçons et filles du Canada

« Ces rénovations ne répondront pas seulement à notre besoin d'améliorer un espace vieux de trente ans, devenu désuet et inefficace, mais permettront également au Club de surmonter, à un niveau plus élevé, les obstacles à la sécurité alimentaire auxquels sont confrontés nos enfants, nos jeunes et nos familles. L'espace répondra à nos besoins et appuiera nos capacités pour ce qui est d'initier les enfants et les jeunes à des expériences supplémentaires qui améliorent leurs compétences, leurs connaissances, leur prise de conscience et ont un impact positif sur leur bien-être social. Les possibilités d'emploi et de carrière seront mieux présentées et explorées, nos relations communautaires existantes pourront être élargies et de nouvelles initiatives pourront être lancées. »

Deanna Searle, directrice exécutive, Club des garçons et filles de Brantford

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . En Ontario , le gouvernement du Canada a investi plus de 8,1 milliards de dollars dans plus de 2 750 projets d'infrastructure.

, le gouvernement du a investi plus de 8,1 milliards de dollars dans plus de 2 750 projets d'infrastructure. Dans toute la province, au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes qui améliorent les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), ainsi que la modernisation de lieux de loisirs (arénas et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et d'espaces culturels).

investira environ 320 millions de dollars et le environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes qui améliorent les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), ainsi que la modernisation de lieux de loisirs (arénas et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et d'espaces culturels). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques et d'autres infrastructures prioritaires.

