EMO, ON, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de rebâtir les entreprises, ainsi que de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Marcus Powlowski, député de Thunder Bay--Rainy River, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Greg Rickford, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines de l'Ontario, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario et député provincial de Kenora--Rainy River, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Harold McQuaker, maire du canton d'Emo, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau potable dans le canton d'Emo, en Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 286 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada, et le gouvernement de l'Ontario y consacre plus de 238 000 $. Le canton d'Emo investira également plus de 191 000 $ dans le projet.

Le projet consiste à améliorer la station de traitement de l'eau du canton. Pour ce faire, on nettoiera les conduites d'eau existantes afin d'éliminer l'accumulation excessive de sable, on installera un filtre d'entrée pour éviter les blocages, on améliorera le système d'alimentation en produits chimiques, on installera un panneau de commutation et on utilisera une solution de traitement par échange d'anions, qui permet d'adoucir l'eau et d'éliminer les minéraux indésirables.

Les améliorations qui seront effectuées permettront d'accroître le rendement et la durée de vie de l'installation, ainsi que d'offrir aux résidents de la région un meilleur accès à une eau potable de qualité et un milieu de vie plus sain.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Les investissements à long terme dans les infrastructures sont essentiels pour bâtir des collectivités saines et résilientes, et permettent de fournir d'importants services aux résidents. Grâce aux améliorations apportées à la station de traitement de l'eau du canton d'Emo, les résidents et les visiteurs auront accès à des services d'aqueduc fiables et efficaces. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Marcus Powlowski, député de Thunder Bay--Rainy River, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est fier de collaborer avec le gouvernement du Canada et le canton d'Emo pour investir dans les infrastructures essentielles du nord-ouest de l'Ontario. La contribution de l'Ontario, qui s'élève à plus de 238 000 $, permettra d'améliorer le rendement de la station, de prolonger sa durée de vie et d'offrir aux résidents de la région un meilleur accès à une eau potable de qualité et à un milieu de vie plus sain. Cet investissement permettra d'améliorer considérablement la station de traitement de l'eau d'Emo et de préserver l'accès de la collectivité à une eau potable salubre et fiable pendant de nombreuses années. »

L'honorable Greg Rickford, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines de l'Ontario, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario et député provincial de Kenora--Rainy River, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Le canton d'Emo apprécie grandement l'aide financière fournie par les gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Grâce à ce financement, le canton d'Emo peut mettre en place un processus de traitement approprié pour soutenir la réduction des THM et des AAH dans le système d'approvisionnement en eau potable afin de pouvoir continuer à offrir une eau potable sûre et fiable à ses résidents et aux futurs résidents. »

Harold McQuaker, maire du canton d'Emo

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 770 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 770 projets d'infrastructure en dans le cadre du plan . L' Ontario investit plus de 40 millions de dollars et le Canada plus de 100 millions de dollars dans le cadre du premier appel de demandes de financement de projets au titre du volet Infrastructures vertes.

