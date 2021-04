TORONTO, le 29 avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Judy A. Sgro, députée de Humber River-Black Creek, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Stan Cho, adjoint parlementaire au ministre des Finances, et député provincial de Willowdale, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et John Tory, maire de la Ville de Toronto, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour des améliorations à l'aréna de Downsview, à Toronto.

Le gouvernement du Canada investit 704 429 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit 586 965 $, tandis que la contribution de la Ville de Toronto s'élève à 469 678 $.

Le projet consiste à effectuer des travaux de remise en état de certains éléments du bâtiment tels que la surface de la patinoire, l'installation frigorifique, la toiture, l'escalier extérieur, le mur de soutènement et les fenêtres, ainsi qu'à améliorer l'accessibilité. Ces travaux permettront de prolonger la durée de vie et d'améliorer la qualité de l'aréna de Downsview. Ils permettront également aux résidents d'avoir un meilleur accès aux programmes de patinage, aux sports de glace pour les jeunes et au patinage public pendant de nombreuses années.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les installations récréatives communautaires jouent un rôle essentiel dans le bien-être de la collectivité. L'investissement annoncé aujourd'hui pour la modernisation de l'aréna de Downsview, à Toronto, permettra aux résidents de disposer d'une installation récréative accessible et moderne où ils pourront profiter d'activités et de programmes de patinage de qualité pendant de nombreuses années, en plus de maintenir un mode de vie sain. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Judy A. Sgro, députée de Humber River-Black Creek, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'aréna de Downsview est un pôle récréatif communautaire depuis des générations et, au cours des dernières semaines, il a joué un rôle important en tant que site temporaire de vaccination contre la COVID-19 de l'hôpital Humber River. Je suis convaincu que nous retrouverons bientôt le patinage, le hockey et d'autres activités récréatives, et l'investissement annoncé aujourd'hui permettra à cette installation d'offrir ces activités aux générations à venir. »

Stan Cho, adjoint parlementaire au ministre des Finances, et député provincial de Willowdale, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Au cours de la dernière année, nous avons constaté à quel point les loisirs sont essentiels au bien-être des résidents de Toronto, car ils leur permettent de faire de l'activité physique et de prendre l'air. Ce projet de financement conjoint nous permettra de rénover et d'améliorer l'aréna de Downsview, qui constitue un atout précieux pour la collectivité, et nous aidera à faire en sorte que nos installations puissent continuer à servir les générations futures. Ce financement et ces travaux permettront de prolonger la durée de vie et d'améliorer la qualité de l'aréna, permettant ainsi à la collectivité d'avoir un meilleur accès aux programmes de patinage, aux sports de glace pour les jeunes et au patinage public pendant de nombreuses années. »

John Tory, maire de la Ville de Toronto

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 880 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 880 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

