FRENCH RIVER, ON, le 19 mars 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Marc Serré, député de Nickel Belt, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Natalia Kusendova, adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones et députée provinciale de Mississauga-Centre, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Gisèle Pageau, mairesse de la municipalité de French River, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour la remise en état et la rénovation du centre communautaire d'Alban.

Le projet consiste à ajouter une génératrice et à aménager une cuisine moderne munie de nouveaux appareils. De plus, on installera des équipements audiovisuels et on remplacera la toiture et le système de chauffage. On apportera également des améliorations à la conception intérieure et extérieure, ainsi qu'à la façade afin d'améliorer l'apparence du centre et d'en prolonger la durée de vie. Le projet permettra à davantage de résidents et de populations vulnérables de profiter du centre communautaire d'Alban pour des événements en lien avec la culture, les cérémonies et la vie active.

Le gouvernement du Canada investit 438 720 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue 365 563 $ au projet, tandis que la Municipalité de French River y consacre 292 517 $.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les installations récréatives sont au cœur des villes et des municipalités du Canada. Le financement fédéral alloué à l'amélioration du centre communautaire d'Alban donnera un nouveau souffle à ce centre communautaire essentiel. Grâce aux améliorations qui seront apportées à l'installation, les résidents locaux disposeront d'un endroit accessible où se réunir avec leur famille et leurs amis, et où vivre des expériences culturelles pendant de nombreuses années. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Marc Serré, député de Nickel Belt, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La province s'est engagée à effectuer des investissements en infrastructure dans les collectivités de l'Ontario, ainsi qu'à soutenir des projets d'infrastructures récréatives afin de rendre nos collectivités plus fortes et plus inclusives, tout en créant des emplois. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera à renouveler le centre communautaire d'Alban afin qu'il puisse mieux aider les gens à maintenir leur santé physique, mentale et sociale pendant de nombreuses années. »

Natalia Kusendova, adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones et députée provinciale de Mississauga-Centre, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« C'est une excellente nouvelle pour la collectivité de French River. Ces fonds nous permettront d'améliorer notre capacité à gérer les urgences, à moderniser l'équipement, à effectuer les réparations dont nous avons tant besoin, mais surtout à offrir à notre collectivité un centre qui favorisera la vie active et les expériences culturelles en établissant des partenariats avec divers groupes de notre municipalité. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les gouvernements fédéral et provincial pour leur soutien à l'égard d'un projet aussi exceptionnel. »

Gisèle Pageau, mairesse de la Municipalité de French River

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 800 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 800 projets d'infrastructure en . Dans toute la province, au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars et le investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, [email protected]; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected]; Marc Gagnon, Directeur municipal, Municipalité de French River, 705-898-2294, poste 205,[email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca