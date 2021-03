OTTAWA, ON, le 17 mars 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Karen McCrimmon, députée de Kanata--Carleton, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Merrilee Fullerton, ministre des Soins de longue durée et députée provinciale de Kanata--Carleton, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Paul McDonald, président de l'association des sentiers de motoneige de West Carleton, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la remise en état d'un pont ferroviaire interprovincial entre l'Ontario et le Québec qui est utilisé par les amateurs de motoneige.

Le gouvernement du Canada investit 170 520 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue 142 086 $ au projet et l'association des sentiers de motoneige de West Carleton y consacre 113 694 $.

Le projet consiste à remettre en état 0,5 kilomètre d'un pont ferroviaire interprovincial qu'utilisent les motoneigistes pour traverser la rivière des Outaouais. Les travaux comprendront l'installation d'un tablier en bois dur, de rails et de panneaux de signalisation afin que le pont soit conforme aux directives de la Fédération des clubs de motoneige de l'Ontario et à la Loi sur les motoneiges de l'Ontario.

Ces améliorations permettront d'offrir une alternative sûre pour traverser la rivière des Outaouais en motoneige, ainsi que de relier les réseaux de sentiers de l'Ontario et du Québec, ce dont profiteront les entreprises situées le long du parcours en raison de l'augmentation de la circulation de motoneiges.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives pour créer des collectivités inclusives et durables. Les améliorations qui seront apportées au pont ferroviaire interprovincial permettront de rendre les déplacements en motoneige sur la rivière des Outaouais plus sûrs et plus accessibles, en plus d'augmenter l'achalandage pour les entreprises locales dans les deux provinces. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Karen McCrimmon, députée de Kanata--Carleton, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'Ontario est heureux d'investir dans l'amélioration d'infrastructures comme ce pont, qui vient s'ajouter aux infrastructures récréatives mises à la disposition de notre collectivité. Je félicite Paul McDonald et les membres du club de motoneige de West Carleton pour le leadership et la vision dont ils ont fait preuve pour faire avancer ce projet. Nous sommes ravis d'avoir ce pont qui relie les sentiers du Québec à notre réseau dans la vallée de l'Outaouais. C'est une excellente nouvelle pour les motoneigistes, et l'augmentation de la circulation sera bénéfique pour nos entreprises locales. »

L'honorable Merrilee Fullerton, ministre des Soins de longue durée et députée provinciale de Kanata--Carleton, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« L'association des sentiers de motoneige de West Carleton tient à remercier les gouvernements fédéral et provincial pour le soutien financier accordé au tourisme de la motoneige. Chaque année, la motoneige génère plus de 3 milliards de dollars d'activités économiques en Ontario et 3,3 millions de dollars dans l'est de la province. Le projet du nouveau pont pour motoneiges au-dessus de la rivière des Outaouais permettra de rendre la pratique de la motoneige plus sécuritaire, en plus de générer des retombées économiques et touristiques en Ontario et au Québec. La motoneige est une activité familiale de plein air qui contribue à l'amélioration de nos activités physiques et de notre qualité de vie.

L'achèvement du pont de 487,6 mètres (1 600 pieds) est le dernier volet du projet d'aménagement d'un nouveau sentier de motoneige de 31 km dans le réseau de sentiers de l'association des sentiers de motoneige de West Carleton, qui relie plus de 60 000 km de sentiers de motoneige en Ontario et au Québec. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont soutenu ce projet et qui y ont contribué. »

Paul McDonald, président de l'association des sentiers de motoneige de West Carleton

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 800 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 800 projets d'infrastructure en . Dans toute la province, au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars et le investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

