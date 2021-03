LUCAN BIDDULPH, ON, le 19 mars 2021 /CNW/ - Partout, les Canadiens ressentent l'impact de la pandémie de COVID-19 sur leurs familles, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent à atténuer les répercussions de la pandémie, à assurer la santé et la sécurité, à reconstruire les entreprises et à promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Monte McNaughton, ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences et député provincial de Lambton-Kent-Middlesex, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Cathy Burghardt-Jesson, mairesse du canton de Lucan Biddulph, ont annoncé un financement conjoint pour l'agrandissement et la remise en état du centre communautaire commémoratif de Lucan, dans le canton de Lucan Biddulph.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 2,5 millions de dollars, tandis que le canton de Lucan Biddulph investit plus de 2 millions de dollars.

Les travaux consistent à agrandir le centre pour y inclure des salles polyvalentes supplémentaires, des vestiaires universels et des toilettes familiales, et à moderniser les vestiaires existants. En outre, les rénovations permettront d'améliorer l'accessibilité du centre en créant une entrée, un hall et des toilettes sans obstacle, et d'ajouter un accès par ascenseur à une nouvelle zone d'observation chauffée.

Cet investissement permettra au Centre communautaire commémoratif de Lucan d'étendre ses programmes récréatifs et sociaux à la communauté et à ses environs.

Tous les ordres de gouvernement continuent de travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin de faire des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province lorsque cela est le plus nécessaire.

Citations

« Les centres communautaires jouent un rôle essentiel dans le développement et la connexion des collectivités. L'investissement annoncé aujourd'hui pour l'agrandissement du Centre communautaire commémoratif de Lucan permettra non seulement aux résidents d'avoir accès à une installation moderne et actualisée, mais ce projet permettra également au Centre de poursuivre ses importants programmes récréatifs et communautaires pour les années à venir. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton West--Ancaster--Dundas, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Malgré les défis que nous avons vécus au cours des 12 derniers mois, il est important que nous continuions à planifier la vie après la COVID-19. La revitalisation du Centre communautaire commémoratif de Lucan permettra de créer de bons emplois locaux tout en apportant des améliorations indispensables à une pierre angulaire de la collectivité. »

L'honorable Monte McNaughton, ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, et député provincial de Lambton-Kent-Middlesex, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« L'annonce faite aujourd'hui par les gouvernements fédéral et provincial marque une étape importante pour le canton de Lucan Biddulph. Notre projet d'agrandissement et de revitalisation du Centre communautaire commémoratif de Lucan pourra maintenant aller de l'avant grâce au soutien financier du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du gouvernement fédéral, en partenariat avec la province de l'Ontario. Le Centre communautaire commémoratif est au cœur de notre collectivité, et ce projet laissera aux générations futures un héritage durable, inclusif et accessible pour tous les résidents de notre municipalité, ainsi qu'à nos nombreux visiteurs et pour nos événements sportifs. »

Cathy Burghardt-Jesson, mairesse du canton de Lucan Biddulph

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Partout en Ontario , le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 785 projets d'infrastructure.

, le gouvernement du a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 785 projets d'infrastructure. Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars dans la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars en Ontario dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes qui améliorent les infrastructures communautaires (p. ex., les centres communautaires, les bibliothèques) et appuient la modernisation de lieux de loisirs (p. ex. les arénas et les espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et d'espaces culturels (p. ex. les théâtres, les musées, etc.).

investira environ 320 millions de dollars dans la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars en dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes qui améliorent les infrastructures communautaires (p. ex., les centres communautaires, les bibliothèques) et appuient la modernisation de lieux de loisirs (p. ex. les arénas et les espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et d'espaces culturels (p. ex. les théâtres, les musées, etc.). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les collectivités rurales et du Nord et d'autres infrastructures prioritaires.

