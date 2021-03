FORT FRANCES, ON, le 23 mars 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Greg Rickford, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines de l'Ontario, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario et député provincial de Kenora--Rainy River, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et June Caul, mairesse de la Ville de Fort Frances, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la remise en état du Memorial Sports Centre à Fort Frances, en Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,9 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 1,6 million de dollars au projet, tandis que la Ville de Fort Frances y consacre plus de 1,5 million de dollars.

Le projet comprendra le remplacement du toit, l'installation d'un nouveau système de gicleurs et la modernisation du système de climatisation, de l'alimentation électrique, des commandes de la fabrique de glace et du déshumidificateur. Une fois terminée, l'installation rénovée comprendra une piscine modernisée, de nouveaux sols pour les courts de squash et un nouveau revêtement de sol dans l'entrée de l'auditorium. En outre, la Zamboni et la chaudière seront remplacées, et le système de sécurité sera amélioré.

Ces rénovations permettront d'améliorer la qualité et l'expérience des utilisateurs des infrastructures de loisirs de Fort Frances, tout en améliorant l'accessibilité et l'efficacité énergétique du Memorial Sports Centre.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Le Memorial Sports Centre est une véritable plaque tournante pour la collectivité de Fort Frances. Grâce à cet investissement, nous améliorerons le centre et veillerons à ce que la prochaine génération puisse également en profiter. Ce faisant, nous créerons également des possibilités d'emploi à Fort Frances. Tout compte fait, ce projet profitera à de nombreuses personnes dans la collectivité. »

Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Memorial Sports Centre est un centre communautaire important pour les habitants de Fort Frances et je suis fier de travailler aux côtés de la mairesse June Caul et du gouvernement fédéral pour obtenir ce financement essentiel. Les gens du Nord-Ouest de l'Ontario méritent d'avoir accès à des infrastructures communautaires et récréatives modernes et accessibles qui soutiennent nos collectivités en plein essor et nos familles. »

L'honorable Greg Rickford, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines de l'Ontario, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario et député provincial de Kenora--Rainy River, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Au nom de la Ville de Fort Frances, nous remercions Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, et l'honorable Greg Rickford, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines de l'Ontario, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario et député de Kenora-Rainy River, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, pour le généreux financement que nous recevons pour remettre en état notre Memorial Sports Centre. Notre aréna est un centre très important pour nos jeunes, tous les membres qui utilisent l'installation et tous les résidents de Fort Frances et du district. Ce financement nous permettra de continuer à offrir un mode de vie sain et actif dans un environnement sûr, accessible et amélioré. Dans les petites collectivités rurales comme Fort Frances, nos arénas locaux favorisent les liens entre les familles, les amis et au sein de la collectivité. »

June Caul, mairesse de la Ville de Fort Frances

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 800 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 800 projets d'infrastructure en . Dans toute la province, au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars et le investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

