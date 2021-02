WHITBY, ON, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de rebâtir les entreprises et de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Ryan Turnbull, député de Whitby, de Lorne Coe, député provincial de Whitby et whip en chef du gouvernement, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Don Mitchell, maire de la Ville de Whitby, ont annoncé l'octroi d'un financement pour des rénovations au Complexe récréatif municipal de Whitby.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,9 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à 1,6 million de dollars, tandis que celle de la Ville de Whitby s'élève à plus de 1,3 million de dollars.

Le projet comprend la rénovation et l'optimisation des installations, y compris la création de vestiaires familiaux accessibles et le réaménagement de l'espace du hall d'entrée pour permettre d'offrir des programmes supplémentaires. De plus, le système d'alarme incendie, les équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation, les panneaux électriques, les systèmes d'éclairage et de filtration de la piscine ainsi que le système de sonorisation seront améliorés.

Le projet permettra de rendre l'installation plus sécuritaire et plus fiable, ainsi que d'améliorer la qualité et l'accessibilité des programmes aquatiques, en particulier pour les familles avec de jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« En tant que nageuse, je sais que les centres de loisirs sont au cœur de la vie de la collectivité, et leur valeur pour notre santé physique, mentale et sociale n'a jamais été aussi évidente qu'au cours de cette pandémie. En investissant maintenant dans le Complexe récréatif municipal de Whitby, le gouvernement du Canada favorise une reprise économique complète qui offrira aux habitants de Whitby un endroit plus sûr, plus sain et plus accessible pour nager, jouer et socialiser. Le plan d'infrastructure du Canada prévoit des investissements dans des milliers de projets, la création d'emplois dans tout le pays et la mise en place de collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives est important pour les résidents de la ville de Whitby, qui pourront continuer à profiter de la piscine, du centre de mise en forme et de l'espace communautaire qui font la réputation du centre. De plus, les améliorations apportées à l'installation pour favoriser l'inclusivité permettront à tous les résidents de la collectivité de l'utiliser davantage et avec plus de plaisir. »

Ryan Turnbull, député de Whitby

« L'Ontario continue de soutenir des municipalités, comme la Ville de Whitby et d'autres partenaires du secteur public admissibles, dans leur travail visant à améliorer la qualité de vie dans les collectivités. Notre gouvernement est fier de soutenir la rénovation et l'amélioration de l'accessibilité du Complexe récréatif municipal de Whitby grâce à un investissement de 1,6 million de dollars. Des milliers de résidents utilisent cette installation chaque année, et j'ai moi-même de bons souvenirs de l'époque où j'amenais mes enfants nager au Complexe. J'attends avec impatience la modernisation du Complexe pour qu'il puisse continuer d'être une ressource communautaire importante pour les générations futures. »

Lorne Coe, député provincial de Whitby et whip en chef du gouvernement, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Cet investissement dans le Complexe récréatif municipal nous aidera à répondre aux besoins de notre population en croissance. Les rénovations permettront d'améliorer l'accessibilité, de rendre le complexe plus accueillant à tout âge et d'appuyer la durabilité et l'efficacité énergétique de l'installation pour mieux desservir nos résidents maintenant et à l'avenir. »

Don Mitchell, maire de la Ville de Whitby

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 770 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 770 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , dans l'ensemble de la province. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes, ce qui permet d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques) et d'appuyer la modernisation de lieux de loisirs (arénas et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et d'espaces culturels (théâtres, musées, etc.).

investira environ 320 millions de dollars et le environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le , dans l'ensemble de la province. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes, ce qui permet d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques) et d'appuyer la modernisation de lieux de loisirs (arénas et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et d'espaces culturels (théâtres, musées, etc.). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

