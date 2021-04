PREMIÈRE NATION DES MISSISSAUGAS DE NEW CREDIT, ON, le 14 avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, l'honorable Jill Dunlop, ministre associée déléguée au dossier de l'Enfance et à la Condition féminine et députée provinciale de Simcoe-Nord, et Wanda Smith, directrice générale du centre de traitement Native Horizons, ont annoncé un financement conjoint pour des projets d'amélioration d'installations communautaires, culturelles et récréatives dans cinq collectivités des Premières Nations de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada consacre plus de 7,1 millions de dollars à ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 1,7 million de dollars, tandis que celle des bénéficiaires s'élève à plus de 1,2 million de dollars pour leurs projets respectifs.

Dans la Première Nation des Mississaugas de New Credit, la modernisation et les améliorations du centre de traitement Native Horizons permettront aux clients d'avoir de nouveau accès à d'importants programmes de traitement et de guérison après l'incendie de 2018 qui a détruit une partie du centre. Les travaux consistent à reconstruire des parties du bâtiment, et notamment à ajouter des salles polyvalentes et spirituelles, et à construire des espaces pour les programmes de soutien aux traumatismes, les activités culturelles et traditionnelles. Le salon des clients, la buanderie, la cuisine et les salles à manger seront également rénovés.

Quatre autres projets permettront d'améliorer la qualité des infrastructures communautaires et récréatives dans quatre collectivités des Premières Nations de l'Ontario, afin d'offrir des installations modernes et fonctionnelles où tous les résidents peuvent avoir accès à des programmes et à des services importants.

Ces projets comprennent l'amélioration des plages communautaires de la Première Nation de Bearskin Lake, la rénovation du bâtiment historique de la bibliothèque de la Première Nation de Beausoleil, la création d'une nouvelle usine de fabrication de glace et la remise en état d'une salle polyvalente pour la Première Nation de Kingfisher Lake, ainsi que la construction d'un centre d'hébergement pour soutenir les résidents grâce aux services sociaux et communautaires de qualité dans la Première Nation de Pikangikum.

Tous les ordres de gouvernement continuent de travailler ensemble pour les gens de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures de collectivités de toute la province, quand elles sont le plus nécessaires.

« Les espaces communautaires et les centres récréatifs sont au cœur des endroits où les gens veulent vivre et élever leur famille. En partenariat avec les communautés des Premières Nations de l'Ontario, nous investissons dans la modernisation de bâtiments communautaires et de centres culturels dont les résidents profiteront pendant de nombreuses années. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'Ontario investit dans ces projets réalisés dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada afin de protéger la santé et l'économie de tous les membres de ces collectivités des Premières Nations. Ces investissements permettront de moderniser ces installations afin de répondre aux besoins de chaque communauté pendant de nombreuses années. »

L'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Les infrastructures culturelles sont importantes pour les communautés autochtones, comme la Première nation de Beausoleil. Notre gouvernement prend des mesures pour aider les familles et les membres de la communauté qui bénéficient du projet de revitalisation de la bibliothèque publique historique, qui inclut des améliorations visant à la rendre plus accessible à tous. »

L'honorable Jill Dunlop, ministre associée déléguée au dossier de l'Enfance et à la Condition féminine et députée provinciale de Simcoe-Nord





« Le conseil d'administration du centre de traitement Native Horizons, le personnel et les gens de la communauté sont vraiment reconnaissants de l'approbation de ce projet. Depuis l'incendie, nous avons reçu plus de 3 800 appels bouleversants de membres de la communauté qui avaient besoin de soutien pour se rétablir et guérir. Dans notre nouvel établissement, nous serons enfin en mesure d'offrir aux individus, aux familles et aux communautés des programmes holistiques, adaptés à leur culture et prenant en compte leurs traumatismes. De plus, le centre permettra d'aider d'autres centres autochtones de traitement à rattraper l'arriéré dû à notre absence.

Wanda Smith, directrice générale du centre de traitement Native Horizons

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 880 projets d'infrastructure en Ontario .

. Au cours des 10 prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars en Ontario dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars en dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). · L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Un financement conjoint du fédéral, du provincial et des bénéficiaires dans le cadre du plan Investir dans le Canada soutiendra des projets d'infrastructures communautaires, récréatives et culturelles dans cinq collectivités des Premières Nations en Ontario.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Bénéficiaire Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement du bénéficiaire Plage et pavillons communautaires de Bearskin Lake Conseil des Premières Nations de Windigo Le projet permettra de nettoyer deux zones de plage, d'ajouter deux pavillons et d'installer des tables de pique-nique, et finalement des toilettes. Ces travaux permettront d'améliorer les installations récréatives dont les résidents et les visiteurs pourront profiter pendant de nombreuses années. 421 771 $ 103 081 $ 37 510 $ Rétablir nos parcours de guérison Centre de traitement Native Horizons Le projet comprend la reconstruction des parties du bâtiment détruites par le feu, l'ajout de salles polyvalentes et spirituelles à l'usage des clients et de la communauté, et l'ajout d'espaces pour les programmes de soutien aux traumatismes et pour les activités culturelles. Le projet permettra d'offrir aux résidents et aux clients un traitement de la toxicomanie efficace et adapté à leur culture, des programmes de traitement des traumatismes et des soins de guérison. 3 556 553 $ 916 082 $ 915 004 $ Rénovations de l'édifice de la bibliothèque historique Première Nation de Beausoleil Le projet prévoit la réfection des marches avant de la bibliothèque et l'ajout d'une rampe pour améliorer l'accessibilité, la réfection des murs extérieurs et l'installation de nouveaux câbles dans tout le bâtiment. Ces travaux amélioreront l'accessibilité pour les gens de la collectivité et prolongeront la durée de vie de ce bâtiment historique. 187 500 $ 45 825 $ 16 675 $ Rénovation et ajout d'un système de glace et d'une salle polyvalente pour la Première Nation de Kingfisher Lake Première Nation de Kingfisher Lake Le projet prévoit la rénovation et l'installation d'un nouveau système de fabrication de glace à l'aréna et la remise en état de la mezzanine pour permettre la pratique de sports et l'entraînement. Ces améliorations permettront de promouvoir la santé et le bien-être de la collectivité et d'améliorer l'accès aux activités de loisirs pour les années à venir. 2 591 109 $ 633 267 $ 230 436 $ Projet de logement de transition de la Première Nation Pikangikum Première Nation Pikangikum Le projet permettra de construire des logements pour aider les Autochtones et les personnes vulnérables. Les nouveaux logements comprendront un module de repos pour 16 personnes, une cuisine communautaire, des salles de bain publiques, des bureaux et des salles de soins, un espace de rassemblement commun et des salles de conférence. Les travaux extérieurs comprennent la construction d'une terrasse avec rampe et auvent. Ce projet permettra d'améliorer l'accès des personnes et de leurs familles à des services sociaux et communautaires de qualité fournis par des travailleurs qualifiés et accrédités en santé mentale, des conseillers familiaux, des aînés, des travailleurs juridiques et des guérisseurs traditionnels. 354 375 $ 86 609 $ 31 516 $

