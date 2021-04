TORONTO, le 13 avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, Arif Virani, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada, et député de Parkdale-High Park, Christine Hogarth, adjointe parlementaire à la solliciteure générale et députée provinciale d'Etobicoke-Lakeshore, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, John Tory, maire de la Ville de Toronto, Kara Lysne-Paris, présidente du conseil d'administration du High Park Nature Centre, et Simone Stock, présidente intérimaire du conseil d'administration de Friends of High Park Zoo, ont annoncé l'octroi d'un financement pour des projets visant à améliorer des infrastructures de sports et de loisirs à Toronto.

Le gouvernement du Canada investit plus de 8,9 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 7,4 millions de dollars aux projets, tandis que la contribution de la Ville de Toronto s'élève à plus de 5,2 millions de dollars.

Parmi les projets financés, les amateurs de plein air bénéficieront de la remise en état et de l'amélioration du sentier récréatif de High Park, où les travaux comprendront l'élimination des bordures et des surfaces endommagées du sentier, l'amélioration du drainage, l'installation de nouveaux bancs et l'aménagement paysager. Le High Park Nature Centre sera également remis en état. Le centre accueille plus de 1,5 million de visiteurs par année et les travaux de modernisation leur offriront un meilleur accès et des possibilités de loisirs supplémentaires.

De plus, le financement de la patinoire artificielle extérieure à double piste du parc Ramsden permettra de moderniser les systèmes de réfrigération et d'électricité, la patinoire et la ceinture. Les arénas Ted Reeve, Pine Point et Bill Bolton verront également leurs systèmes de réfrigération, leurs salles mécaniques, leurs patinoires et leurs bandes améliorés, ce qui permettra de maintenir les niveaux de service actuels et de prolonger la durée de vie des installations.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les espaces communautaires et les centres récréatifs sont au cœur des endroits où les résidents veulent vivre, travailler et élever leurs familles. Le financement fédéral de plus de 8,9 millions de dollars octroyé pour améliorer le sentier High Park trail, la patinoire à double piste du parc Ramsden et les arénas Ted Reeve, Pine Point et Bill Bolton contribuera à encourager les résidents de Toronto à avoir un style de vie sain et actif pendant de nombreuses années. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Le sentier récréatif de High Park et le High Park Nature Centre sont des éléments essentiels de notre incroyable parc. Je n'ai aucun doute que ces améliorations des infrastructures profiteront aux gens de ma circonscription de Parkdale-High Park et à tous les Torontois pendant de nombreuses années. Ces améliorations favorisent le respect de l'environnement et l'accessibilité, et elles permettront aux familles et aux amateurs de plein air de profiter des installations du parc tout au long de l'année. »

Arif Virani, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada, et député de Parkdale-High Park

« Notre gouvernement agit pour soutenir tous ces projets du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada dans la Ville de Toronto en y allouant plus de 7 millions de dollars de financement. Qu'il s'agisse d'investissements dans les sentiers récréatifs de High Park, les patinoires extérieures, la rénovation et la remise en état, ces projets contribueront à prolonger la durée de vie de ces installations communautaires importantes, tout en protégeant la santé des gens et notre économie, afin que tout le monde puisse en profiter pendant des années. »

Christine Hogarth, adjointe parlementaire à la solliciteure générale et députée provinciale d'Etobicoke-Lakeshore, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Je tiens à remercier les gouvernements fédéral et provincial d'avoir investi dans Toronto. Ce financement nous permettra de continuer à fournir des services de haute qualité à nos résidents et de continuer à effectuer des réparations indispensables. Les projets annoncés aujourd'hui contribueront à faire en sorte que les installations de Toronto soient prêtes à répondre aux besoins actuels et futurs des Torontois. Les installations et les équipements qui bénéficient d'un financement aujourd'hui font partie intégrante de leur quartier et offrent depuis de nombreuses années un exutoire permettant d'améliorer de bien-être physique, social et mental. »

John Tory, maire de la Ville de Toronto

« Le nouveau High Park Visitor and Nature Centre accueillera les visiteurs du parc et leur fournira les informations dont ils ont besoin pour vivre la meilleure expérience possible dans le parc. Grâce à des expositions et des présentations interactives dans un espace inclusif et accessible, les visiteurs apprendront l'histoire naturelle de High Park et s'engageront à protéger et à améliorer son environnement naturel. Ramener la High Park Forest School à ses origines centenaires, en tant qu'école basée sur la nature, est une occasion qui correspond parfaitement à notre mission. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont soutenus. Nous continuerons à servir notre collectivité et à lui faire profiter des avantages considérables qu'apporte le contact avec la nature. »

Kara Lysne-Paris, présidente du conseil d'administration du High Park Nature Centre

« Friends of High Park Zoo se réjouit de l'annonce d'aujourd'hui. Nous sommes heureux que ce projet ait parfaitement correspondu aux types de projets admissibles dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, et nous sommes impatients de nous lancer dans ce projet d'infrastructure indispensable pour améliorer le High Park Zoo. »

Simone Stock, présidente intérimaire du conseil d'administration de Friends of High Park Zoo

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 865 projets d'infrastructure en Ontario .

. Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Renseignements sur les projets :

Bénéficiaire Nom du

projet Renseignements

sur le projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement du

municipal Friends of

High Park Zoo High Park

Nature Centre Ville de Toronto Remise en état de la patinoire artificielle extérieure à double piste du parc Ramsden Le projet prévoit le remplacement du système de réfrigération et des surfaces de glace, la modernisation du système électrique, de l'enveloppe du bâtiment, de la salle des machines et de l'éclairage, le remplacement des tableaux d'affichage et des écrans de protection, et l'amélioration de l'accessibilité. La remise en état permettra d'offrir un meilleur accès au parc, de soutenir la continuité des programmes récréatifs et de favoriser les modes de vie sains. 1 915 877 $ 1 596 405 $ 1 277 411 $ 0 $ 0 $ Ville de Toronto Amélioration du sentier récréatif High Park Élimination des bordures et des surfaces endommagées du sentier, amélioration du drainage, installation de bancs et aménagement paysager. Les travaux amélioreront la qualité, l'accessibilité et l'expérience récréative du sentier, et atténueront les inondations. 1 428 000 $ 1 189 881 $ 751 842 $ 200 277 $ 0 $ Ville de Toronto Rénovation du High Park Nature Centre Le projet permettra de remettre en état l'école High Park Forest existante en procédant à des améliorations structurelles et à la lutte contre les parasites, et en installant de nouveaux systèmes de CVC, mécaniques, électriques, d'extincteurs automatiques, d'alimentation de secours, d'éclairage et de sécurité. On améliorera également l'accessibilité en ajoutant deux ascenseurs. Le projet permettra d'améliorer l'accès aux infrastructures communautaires et récréatives en offrant un espace supplémentaire pour les programmes du Nature Centre. 2 392 000 $ 1 993 134 $ 819 858 $ 0 $ 775 008 $ Ville de Toronto Remise en état de l'aréna Ted Reeve Le projet permettra de moderniser les salles mécaniques et de remplacer l'installation de réfrigération, le déshumidifica-teur, la tuyauterie, la dalle de béton, les tableaux d'affichage et le verre de protection d'une surface de glace. La remise en état améliorera l'accessibilité et la fonctionnalité de l'aréna ainsi que la qualité de l'expérience des usagers tout en favorisant les modes de vie sains. 1 972 735 $ 1 643 782 $ 1 315 321 $ 0 $ 0 $ Ville de Toronto Remise en état des arénas Pine Point et Bill Bolton Le projet permettra de moderniser et de remplacer les surfaces de la patinoire en béton, la tuyauterie, les tableaux de distribution et l'installation de réfrigération, et de moderniser le système électrique et la salle mécanique de chaque aréna. La remise en état soutiendra le maintien des services récréatifs et favorisera les modes de vie sains. 1 262 327 $ 1 051 834 $ 1 057 839 $ 0 $ 0 $

