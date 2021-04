Le Canada et l'Ontario investissent dans l'amélioration d'infrastructures communautaires et récréatives à Elora et à Guelph

ELORA, ON, le 1er avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Lloyd Longfield, député de Guelph, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, Stephen Crawford, adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure et député provincial d'Oakville, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Kelly Linton, maire du canton de Wellington Centre, Jaya James, directrice exécutive de HOPE House, et Peter Sweeney, directeur général du YMCA de Three Rivers, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour trois projets d'infrastructures communautaires et culturelles à Elora et à Guelph.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,4 millions de dollars dans ces projets et le gouvernement de l'Ontario leur consacre plus de 2,8 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le canton de Wellington Centre fournit plus de 1,3 million de dollars, le YMCA de Three Rivers fournit plus de 790 000 $ et HOPE House fournit plus de 146 000 $ pour leurs projets respectifs.

Les premiers projets annoncés aujourd'hui permettront de rénover et d'agrandir le centre communautaire d'Elora. Le projet prévoit le remplacement du plancher, des bordures et des vitres de l'aréna, ainsi que du système de réfrigération, et la modernisation de l'entrée principale, des vestiaires, des zones réservées aux spectateurs, des toilettes, des portes et des couloirs afin d'améliorer l'accessibilité. Les travaux comprendront également l'installation d'un générateur de secours et de panneaux solaires, et la construction d'une nouvelle salle mécanique et d'une nouvelle salle pour la surfaceuse à glace. Ce projet permettra d'améliorer l'accessibilité aux infrastructures et aux activités récréatives et d'accroître les services offerts par le centre aux jeunes et aux personnes âgées.

Le financement appuiera également la rénovation et l'agrandissement du YMCA de Three Rivers à Guelph. Le projet prévoit l'ajout de trois étages au YMCA, ce qui ajoutera une superficie de 2 000 pieds carrés à l'installation, soit 6 000 pieds carrés de nouvel espace. Les rénovations supplémentaires comprennent l'installation de cabines d'essayage privées entièrement accessibles et le déplacement du bureau du service à la clientèle. Ces travaux permettront au YMCA de Three Rivers de proposer des espaces de loisirs et des activités plus accessibles aux personnes handicapées et aux familles avec de jeunes enfants.

Enfin, la remise en état de l'église centenaire et l'ajout d'un centre communautaire de trois étages permettront à HOPE House d'améliorer et d'étendre ses importants services aux résidents de Guelph. Les travaux comprendront des améliorations de la maçonnerie et la réfection du toit plat du bâtiment. HOPE House soutient les résidents en fournissant à des milliers de ménages de la nourriture, des produits domestiques et des vêtements, en plus de réaliser de nombreux projets communautaires. Ce projet permettra à l'organisme d'accroître ses services et de soutenir les personnes les plus vulnérables de la ville.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives pour créer des collectivités saines et inclusives. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront aux résidents d'Elora et de Guelph d'avoir un accès continu et amélioré aux installations de loisirs et aux services communautaires essentiels. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Lloyd Longfield, député de Guelph, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de l'Ontario maintient l'engagement ferme qu'il a pris de prendre des mesures pour aider les collectivités à être plus accessibles, plus modernes et plus inclusives. L'agrandissement et l'amélioration des centres communautaires de Guelph et d'Elora aideront à créer des emplois bien rémunérés et à maintenir la santé physique, mentale et sociale des résidents locaux pendant de nombreuses décennies. Les investissements en infrastructure comme ceux-ci profitent directement à la population et enrichissent nos collectivités. »

Stephen Crawford, adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure et député provincial d'Oakville, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Nous sommes ravis de recevoir un financement d'Infrastructure Canada pour ce projet passionnant d'agrandissement, de rénovation et de remise en état de notre centre communautaire d'Elora! Ce financement nous permet d'améliorer l'accessibilité pour tous nos résidents et leurs familles en éliminant les obstacles physiques, en agrandissant les vestiaires et en apportant d'autres améliorations aux installations. Le centre communautaire d'Elora nouvellement rénové offrira à tous une chance égale de participer! Nous sommes heureux de voir ce projet aller de l'avant grâce au soutien de tous les ordres de gouvernement. »

Kelly Linton, maire du canton de Wellington Centre

« Nous sommes ravis d'apprendre que notre demande de subvention a été acceptée. Ce financement nous aidera à garantir un espace sûr et attrayant pour les membres et les partenaires de notre collectivité. Les problèmes liés à la pauvreté, tels que l'insécurité alimentaire et le chômage, ont considérablement augmenté en raison de la COVID-19. Cette subvention nous permet de nous assurer que, dans la mesure du possible, les généreuses contributions de nos donateurs peuvent être utilisées pour répondre à ces besoins urgents. »

Jaya James, directrice exécutive, HOPE House

« Les effets troublants de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale des enfants et des jeunes ont considérablement augmenté le besoin de services accessibles en matière de santé mentale pour cette population. L'aide financière accordée par le gouvernement fédéral dans le cadre de l'appel de demandes de financement pour des travaux de rénovation et de remise en état du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du PIIC nous permettra d'étendre notre présence à Guelph et dans le comté de Wellington dans le cadre du Integrated Youth Services Network (IYSN), ainsi que d'offrir un guichet unique pour la santé mentale des jeunes - en donnant, à ceux qui en ont besoin, un accès à des lieux sûrs, à des conseillers professionnels et à d'autres intervenants. Nous sommes impatients de poursuivre en nous appuyant sur le succès obtenu en collaboration avec nos partenaires communautaires au cours des trois dernières années et nous sommes incroyablement reconnaissants de ce nouveau soutien pour l'avenir. »

Peter Sweeney, directeur général, YMCA de Three Rivers

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 860 projets d'infrastructure en Ontario .

. Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars en Ontario dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars en dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Produit connexe

Document d'information

Le Canada et l'Ontario investissent dans l'amélioration d'infrastructures communautaires et récréatives à Elora et à Guelph

Un financement conjoint provenant du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de bénéficiaires est alloué à trois projets d'infrastructures communautaires et culturelles à Elora et à Guelph dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,4 millions de dollars dans ces projets et le gouvernement de l'Ontario leur consacre plus de 2,8 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le canton de Wellington Centre fournit plus de 1,3 million de dollars, le YMCA de Three Rivers fournit plus de 790 000 $ et HOPE House fournit plus de 146 000 $ pour leurs projets respectifs.

Renseignements sur les projets :

Titre du projet Bénéficiaire Renseignements sur le

projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

du

bénéficiaire Rénovation et remise en état du centre communautaire d'Elora avec un aréna Corporation du canton de Wellington Centre Le projet consiste à remettre en état, à rénover et à agrandir le centre communautaire d'Elora afin d'améliorer son accessibilité, d'accroître sa longévité et d'élargir l'utilité de l'espace pour de nouveaux programmes récréatifs, de loisirs et de culture, ce qui aura pour effet d'augmenter le nombre et l'éventail de la clientèle. Les travaux comprennent la pose du plancher de l'aréna, des bordures et des vitres, l'installation de l'équipement de réfrigération, l'amélioration de l'accessibilité, et l'installation d'un générateur de secours et de panneaux solaires. 1 998 959 $ 1 665 632 $ 1 332 806 $ Agrandissement et rénovation de l'espace communautaire accessible au YMCA-YWCA de Guelph YMCA de Three Rivers Le projet consiste à ajouter trois étages au YMCA de Guelph afin de fournir un espace de loisirs pour les jeunes et d'agrandir le vestiaire universel pour améliorer l'accès à l'installation pour les personnes ayant un handicap physique et les familles avec de jeunes enfants. L'agrandissement ajoutera une superficie de 2000 pieds carrés à l'installation, ce qui se traduira par 6000 pieds carrés de nouvel espace. 1 186 339 $ 988 517 $ 790 992 $ Remise en état d'une église centenaire et ajout de trois étages à l'arrière du centre communautaire HOPE House La remise en état de l'église centenaire et la construction d'un centre communautaire de trois étages permettront à HOPE House d'étendre ses services et ses activités communautaires. Les travaux comprennent la rénovation de la maçonnerie du bâtiment et la remise en état du toit plat. 220 156 $ 183 445 $ 146 789 $

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit :

https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

