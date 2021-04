Le Canada et l'Ontario investissent dans l'amélioration d'infrastructures communautaires, culturelles et récréatives dans le sud-ouest de l'Ontario

RÉGION DE WATERLOO, ON, le 9 avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Bardish Chagger, ministre fédérale de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Tim Louis, député de Kitchener--Conestoga, Raj Saini, député de Kitchener-Centre, Stephen Crawford, adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure et député provincial d'Oakville, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Mike Harris, adjoint parlementaire au ministre des Richesses naturelles et des Forêts, et député provincial de Kitchener--Conestoga, et Karen Redman, présidente régionale, Région de Waterloo, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour 10 projets d'infrastructures communautaires, culturelles et récréatives dans le sud-ouest de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 6,9 millions de dollars et le gouvernement de l'Ontario investit plus de 5,8 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Les bénéficiaires fournissent plus de 4,6 millions de dollars, ce qui comprend des dons privés, pour l'ensemble des projets.

Dans la région de Waterloo, un financement conjoint permettra de remettre en état le pont couvert de West Montrose, un pont patrimonial désigné situé dans le canton de Woolwich. Les travaux comprendront l'enlèvement des poutres en acier du pont Bailey et leur remplacement par des poutres en acier dissimulées, la réparation et le remplacement du toit, et la réinstallation du système d'alarme incendie. Pendant les travaux, le pont sera temporairement soutenu afin de préserver son intégrité structurelle et sa conception patrimoniale.

Parmi ce groupe de projets, d'autres projets viseront à rénover, à moderniser et à agrandir des installations communautaires et récréatives, à installer une nouvelle fosse septique dans un centre de plein air et à créer un sentier polyvalent pour relier un réseau de sentiers existant à un nouveau carrefour de transport en commun.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Les espaces récréatifs et culturels sont au cœur des collectivités inclusives, durables et accueillantes où les gens veulent vivre, travailler et élever une famille. La contribution fédérale de plus de 6,9 millions de dollars aux dix projets annoncés aujourd'hui permettra aux résidents de la région de Waterloo, Woodstock and Puslinch de bénéficier d'espaces récréatifs modernes et améliorés où ils pourront se tenir en forme, explorer le patrimoine local ou profiter de diverses activités culturelles. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Bardish Chagger, ministre fédérale de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« La remise en état du magnifique pont couvert de West Montrose, ainsi que les améliorations apportées aux neuf autres installations annoncées aujourd'hui, démontrent qu'avec nos partenaires, nous veillons à ce que les Canadiens aient accès à des services communautaires essentiels, à des expériences culturelles variées et à des options de loisirs de qualité pour les années à venir. »

Tim Louis, député de Kitchener--Conestoga

« C'est passionnant de voir tout l'excellent travail accompli pour améliorer les installations récréatives et culturelles essentielles dans les collectivités de l'Ontario. Chaque YMCA, parc de baseball, centre communautaire et musée contribue au succès et à la santé de notre collectivité dynamique. L'annonce d'aujourd'hui permettra de créer des espaces communautaires inestimables où nous pourrons rester actifs, tisser des liens et nous soutenir mutuellement. »

Raj Saini, député de Kitchener-Centre

« Le gouvernement de l'Ontario continue de montrer son engagement ferme à prendre des mesures pour aider les collectivités à être plus accessibles, plus modernes et plus inclusives. Avec un investissement de plus de 5,8 millions de dollars pour soutenir la rénovation et l'agrandissement de plusieurs bâtiments récréatifs dans la région de Kitchener-Waterloo, la province s'efforce de créer des emplois et de moderniser les collectivités. L'investissement dans les infrastructures annoncé aujourd'hui permettra d'offrir des services essentiels, de favoriser un sentiment de fierté à l'égard de notre patrimoine culturel et d'améliorer l'inclusion sociale et la qualité de vie de tous les résidents. »

Stephen Crawford, adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure et député provincial d'Oakville, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Grâce aux dix projets annoncés aujourd'hui, la région de Waterloo disposera d'installations récréatives améliorées qui profiteront aux résidents pendant de nombreuses années. Je suis heureux que notre gouvernement ait priorisé la préservation du patrimoine local en appuyant la remise en état du pont couvert de West Montrose, qui est l'un des points d'intérêt les plus importants de la région. Des investissements provinciaux continus comme celui-ci permettront à notre collectivité de demeurer l'un des meilleurs endroits en Ontario où vivre, travailler et élever une famille. »

Mike Harris, adjoint parlementaire au ministre des Richesses naturelles et des Forêts, et député provincial de Kitchener--Conestoga

« Merci aux partenaires fédéraux et provinciaux pour leur investissement destiné à ces deux projets cruciaux dans la région de Waterloo, au titre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le pont couvert de West Montrose est un point d'intérêt emblématique dans la région de Waterloo, et au-delà. Ce financement nous permettra d'effectuer des améliorations essentielles afin de préserver l'incidence culturelle et patrimoniale de ce pont dont notre collectivité pourra profiter pendant de nombreuses années. Un nouveau sentier multifonctionnel au centre-ville de Kitchener, dont la construction devrait avoir lieu en 2021, permettra aux résidents d'accéder de façon sûre et active au futur centre de transport en commun King Victoria et fournira une connexion au populaire sentier Iron Horse.

Karen Redman, présidente régionale, Région de Waterloo

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

. Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

Le Canada et l'Ontario investissent dans l'amélioration d'infrastructures communautaires, culturelles et récréatives dans le sud-ouest de l'Ontario

Le financement versé conjointement par le fédéral, la province et les bénéficiaires dans le cadre du plan Investir dans le Canada appuiera 10 projets d'infrastructures communautaires, culturelles et récréatives dans le sud-ouest de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 6,9 millions de dollars dans ces projets, et le gouvernement de l'Ontario versera quant à lui plus de 5,8 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Les bénéficiaires verseront plus de 4,6 millions de dollars, provenant notamment de dons privés, en vue de la réalisation de leurs projets respectifs.

Information sur les projets :

Lieu et bénéficiaire du projet Titre du projet Description du projet Financement fédéral Financement provincial Financement du bénéficiaire/ autres sources Bénéficiaire : YMCA de Three Rivers Lieu : Ville de Kitchener Rénovation et réfection du YMCA AR Kaufman Le projet vise à remplacer l'appareil de traitement de l'air (ATA) de la piscine par un ventilateur récupérateur de chaleur, à remplacer le toit et l'ATA en toiture, et à mettre à niveau l'éclairage en installant des DEL. Les améliorations augmenteront l'efficacité énergétique, diminueront les coûts d'exploitation, réduiront le risque de défaillance structurelle ou de panne de système et accroîtront le confort des clients. 714 120 $ 594 505 $ 476 675 $ Bénéficiaire : THEMUSUEM Lieu : Ville de Kitchener Reconstruction du THEMUSEUM et rénovation en vue d'en améliorer l'accessibilité Le projet vise à remplacer la toiture et à rénover les salles de toilettes afin d'améliorer l'accessibilité. Une fois les travaux terminés, les résidents et les visiteurs disposeront d'un centre culturel moderne et accessible. 344 875 $ 287 367 $ 229 945 $ Bénéficiaire : Région de Waterloo Lieu : Ville de Kitchener Sentier polyvalent et station de transport en commun Le projet consiste à aménager un sentier polyvalent qui reliera le sentier Iron Horse au futur centre de transport en commun de King Victoria, dont la construction est prévue en 2021. Il s'agira d'un point central pour un service de transport en commun de plus haut niveau dans la région de Waterloo, reliant les passagers de manière harmonieuse grâce à la colocalisation du TLR régional - le ION, le service ferroviaire et d'autobus de GO Transit, le service ferroviaire de VIA, les autobus interurbains et les véhicules de transport de passagers. Ce projet permettra de favoriser la vie active. 380 850 $ 317 343 $ 253 932 $ Bénéficiaire : Canton de Puslinch Lieu : Canton de Puslinch Rénovation et mise à niveau du centre communautaire de Puslinch Le projet vise à améliorer le terrain de soccer, le stationnement, le drainage du site et l'aménagement paysager et à aménager des allées piétonnières éclairées. D'autres rénovations comprennent l'aménagement d'une aire de jeu accessible, d'un pavillon, d'un abri de pique-nique et de nouvelles estrades, d'éclairage et de clôtures et la rénovation de la piste de l'installation de tire de tracteur. Le projet améliorera la qualité de l'espace communautaire, il permettra de répondre aux besoins changeants et il accroîtra l'accessibilité du centre récréatif à usage multiple. 793 449 $ 661 141 $ 529 032 $ Bénéficiaire : Canton de Puslinch Lieu : Canton de Puslinch Remplacement des lumières et amélioration des salles de toilettes au parc Old Morriston Le projet vise l'installation de nouvelles lumières pour éclairer le terrain de baseball et la rénovation et la mise à niveau des salles de toilettes du parc. Les améliorations répondront aux besoins de la collectivité pour des installations récréatives modernisées et accessibles. 113 250 $ 94 366 $ 75 509 $ Bénéficiaire : YMCA de Three Rivers Lieu : Canton de Wellesley Centre extérieur du YMCA - Amélioration des installations septiques Le projet vise le remplacement du système de fosse septique vieillissant et non conforme, et le branchement de la plomberie au nouveau système. Le nouveau système respectera les exigences réglementaires et offrira un service sécurité et fiable pour les enfants et les jeunes qui utilisent le centre dans le cadre de programmes scolaires et de camps d'été. 29 900 $ 24 914 $ 19 936 $ Bénéficiaire : Région de Waterloo Lieu : Canton de Woolwich Réfection du pont couvert de West Montrose Le projet vise le remplacement des fermes existantes par des poutres d'acier, la réparation et le remplacement de la toiture et la réinstallation du système d'alarme d'incendie. Les améliorations aideront à protéger et à préserver le pont historique, tout en offrant un accès continu aux piétons, aux cyclistes, aux chariots tirés par des chevaux et aux petits véhicules. 2 500 000 $ 2 083 125 $ 1 666 875 $ Bénéficiaire : Lutherwood Lieu : Ville de Waterloo Carrefour récréatif et communautaire en santé mentale Le projet vise la construction d'un nouveau bâtiment de 6 000 pieds carrés disposant d'espaces à usage multiple et d'une piste intérieure de course et de marche et la démolition d'une structure vieille de 50 ans. Le projet créera un espace pour la tenue d'activités récréatives et culturelles et la prestation de services communautaires afin de mieux servir les jeunes vulnérables et leur famille. 840 000 $ 699 930 $ 560 070 $ Bénéficiaire : YMCA de Three Rivers Lieu : Ville de Waterloo Ajout d'un deuxième étage au YMCA Stork Family Le projet vise l'ajout d'un deuxième étage constitué d'un espace à usage multiple faisant 4 500 pieds carrés. Le nouvel espace appuiera l'élargissement des programmes de gestion de la santé pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé chroniques et il permettra d'offrir des programmes supplémentaires aux jeunes et aux adultes. 807 300 $ 672 077 $ 538 873 $ Bénéficiaire : YMCA du sud-ouest de l'Ontario Lieu : Ville de Woodstock Réfection de l'installation récréative du YMCA de Woodstock Le projet vise le remplacement du système de déshumidification de la piscine, du toit et du système d'éclairage. La mise à niveau améliorera la sécurité et l'expérience des utilisateurs et elle diminuera les coûts d'exploitation. Les économies seront réinvesties dans les programmes communautaires. 453 869 $ 378 186 $ 302 617 $

