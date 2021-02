MARKHAM, ON, le 12 févr. 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de rebâtir les entreprises, ainsi que de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Mary Ng, ministre fédérale de la Petite entreprise et de la Promotion des exportations et ministre du Commerce international, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Majid Jowhari, député de Richmond Hill, l'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, Logan Kanapathi, député provincial de Markham--Thornhill, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et M. Ahmad Tabrizi, fondateur et président de la Parya Trillium Foundation, ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'agrandissement du centre communautaire de la Parya Trillium Foundation, à Markham.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,9 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 1,6 million de dollars au projet, tandis que la Parya Trillium Foundation y consacre plus de 1,3 million de dollars.

Le projet consiste à apporter une série d'améliorations au centre communautaire, ce qui comprend l'ajout d'une annexe de deux étages, la construction d'un gymnase, de vestiaires et de toilettes, ainsi que l'aménagement de salles de classe supplémentaires et d'une nouvelle aire d'accueil. On installera également des panneaux solaires afin d'accroître l'efficacité énergétique du bâtiment. De plus, des améliorations seront apportées à l'aire de stationnement. On ajoutera notamment 90 places de stationnement supplémentaires et quatre places de stationnement accessibles, et on concevra un nouvel aménagement paysager.

Une fois terminé, ce projet d'agrandissement permettra d'améliorer les services et les programmes offerts au centre communautaire existant, qui appuient les nouveaux Canadiens, les jeunes et les personnes âgées. Il permettra également d'offrir davantage de possibilités sur le plan de l'éducation, de l'intégration sociale et du développement communautaire.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives pour créer des collectivités inclusives, durables et résilientes. Ce projet permet à la Parya Trillium Foundation de continuer à faire un excellent travail pour la communauté irano-canadienne en créant un espace communautaire précieux qui permet de rassembler les gens, en plus de contribuer au développement de la collectivité. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Mary Ng, ministre fédérale de la Petite entreprise et de la Promotion des exportations et ministre du Commerce international, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le projet de la Parya Trillium Foundation permettra de fournir aux résidents de Markham et des environs un espace plus grand et moderne où ils pourront continuer de se réunir pour apprendre, tisser des liens et souligner des événements. Cet agrandissement permettra d'augmenter la capacité d'offrir les services existants et d'en offrir de nouveaux, de manière à desservir une plus grande base de communautés ethniques. Les investissements dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives canadiennes comme celle-ci permettent aux collectivités inclusives et dynamiques de prospérer et de se développer, ce qui rend le Canada plus fort. »

Majid Jowhari, député de Richmond Hill

« Notre gouvernement est fier de faire équipe avec ses partenaires fédéraux et la Parya Trillium Foundation et de fournir une contribution de plus de 1,6 million de dollars pour l'agrandissement de ce centre communautaire à Markham. Une fois la construction terminée et la pandémie derrière nous, ce nouveau centre sera un lieu idéal où apprendre, s'amuser et souligner des occasions spéciales. Ces investissements permettront à la Parya Trillium Foundation de continuer à desservir la collectivité pendant de nombreuses années. »

L'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« L'annonce d'aujourd'hui montre l'engagement de notre gouvernement à soutenir l'inclusion et la diversité en Ontario et à Markham. La Parya Trillium Foundation fournit des services qui permettent de soutenir et de joindre la communauté irano-canadienne de Markham et des environs. Grâce à l'investissement de plus de 1,6 million de dollars de notre gouvernement, la fondation pourra joindre davantage de personnes et favoriser ainsi un meilleur établissement de liens. »

Logan Kanapathi, député provincial de Markham--Thornhill, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Nous sommes très heureux et reconnaissants envers les gouvernements fédéral et provincial d'avoir approuvé notre projet de construction d'une annexe d'environ 10 000 pieds carrés sur deux étages au centre communautaire de la Parya Trillium Foundation. Ce grand centre polyvalent nous aidera à offrir un plus grand nombre de programmes et de services dynamiques aux collectivités iranienne, chinoise, afghane et russe vivant dans la région de York et du Grand Toronto. Grâce à ce financement, nos donateurs dévoués, notre personnel et nos bénévoles enthousiastes continueront à s'assurer que nous répondons aux besoins de notre collectivité et que nous réalisons les visions de nos fondateurs. »

M. Ahmad Tabrizi, fondateur et président, Parya Trillium Foundation

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 760 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 760 projets d'infrastructure en . Dans toute la province, au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars et le investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

